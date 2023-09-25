Red Bull Ring DTM: Kelvin van der Linde ve Rast kazandı, Ayhancan iki yarışta da puan aldı

İlk yarışın özeti

KÜS Team Bernhard’ın hafta sonuna iyi başladığı yarışta Ayhancan’ın takım arkadaşı Laurin Heinrich ilk sırayı alırken, Ayhancan 3. sıradan start aldı.

Islak zeminde başlayan yarışta ilk üçlü iyi bir başlangıç yaptı. K. van der Linde ilk virajın çıkışında Heinrich’in yanına kadar geldi ama geçiş yapamadı. Ayhancan ise, yerini korumayı başardı. Üçüncü virajda hata yapan K. van der Linde 5. sıraya kadar gerilerken, Ayhancan 2. sıraya yükseldi.

Şampiyonayı ilk iki sırada götüren Mirko Bortolotti 10. ve Thomas Preining ise 4. sırada ilk turu tamamladı.

Yarışı ikinci sırada götüren Ayhancan, temposunu devam ettirmekte zorlandı ve rakiplerine geçilerek 6. sıraya kadar geriledi. Bu sırada pit penceresi açılırken, Bortolotti temposunu arttırmaya başlayarak 6. sıraya tırmanarak Preining’in arkasına yerleşti. Bortolotti’nin de arkasına düşen Ayhancan, ön sıralarda pite gelip kuru zemin lastiklerine geçiş yapan ilk isim oldu.

Pist kurumaya devam ederken yarışın ikinci yarısı için uygun lastiğin kuru zemin lastiği olacağı pite gelen pilotların tercihleriyle belirlenmiş oldu. Preining, Bortolotti’den önce pite gelerek kuru zemin lastiklerine geçiş yaptı. Bir tur sonra pite gelen Bortolotti, pit çıkışında rakibinin önünde piste dönmüş olsa da lastiklerini ısıtmakta zorlandığı için rakibine geçilmiş oldu.

Pit penceresi kapanınken Clemens Schmid ve Thierry Vermeulen ikilisi, dokuzuncu virajdaki yaşadıkları temas sonrası Vermeulen’in çakıl havuzuna saplanması nedeniyle güvenli aracı piste girdi. Güvenlik aracı otomobilleri arkasında toplarken, rakiplerinden önce pite gelmiş olan K. van der Linde liderliği yükselmiş oldu. Yarışa 26. Sırada başlayıp kuru zemin lastiklerine geçiş yapan ilk isimlerden olan Ricardo Feller 5. sıraya kadar tırmandı. Ayhancan, yavaş piti ve pit sonrası lastiklerini ısıtma problemi yaşayarak rakiplerine geçildi ve güvenlik aracı ardında 10. sırada yer aldı.

Yarışın bitmesine 14 dakika kala güvenlik aracı pisti terk etti. Yarış tekrar başladığında K. van der Linde liderliğini sürdürürken, şampiyona lideri Bortolotti 9. sıradaydı.

Yarışın son turlarında Ricardo Feller ve Rene Rast ikilisi sıkı bir mücadeleye tutuştu. Feller rakibinin geçiş yapmasına engel olarak yarışı 3. sırada tamamladı ve podyumun son basamağındaki yerini aldı.

Ayhancan’ın takım arkadaşı olan Heinrich iyi bir yarış çıkararak 2. olurken, K. van der Linde bitiş çizgisini ilk sırada geçti ve bu yılki ilk zaferine ulaşmış oldu.

Ayhancan, yarışın son dakikalarında bir sıra daha gerileyerek damalı bayrağı 11. sırada geçti.

Şampiyonanın ilk iki sırasındaki pilotlardan Preining 6. olurken Bortolotti 9. olabildi. Yarış sonunda Preining rakibiyle farkı sadece 3 puan kapatabildi.

İlk yarış sonucu

İkinci yarışın özeti

Kuru zeminde ancak yağmur ihtimaliyle başlayan hafta sonunun ikinci yarışında ise, Schubert Motorsport BMW sürücüleri Rene Rast ve Sheldon van der Linde, ilk virajı temiz bir şekilde geçerek ilk iki sıradaki yerlerini korudular.

İlk virajın çıkışında Jack Aitken'ı geçen Thomas Preining 3. sıraya yerleşti. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 8. sıradan başladığı yarışta ilk virajda iyi bir konum alarak iki sıra yükselerek 6. sıraya yerleşti.

Cumartesi gününün galibi Kelvin van der Linde, yaşadığı temas sonrası spin atarak son sıraya kadar geriledi. Şampiyona lideri Mirko Bortolotti ise, ilk viraja gelirken kendisine atak yapmaya çalışan Ricardo Feller'in teması ile yavaşladı ve pite döndü. Pitte sağ arka lastiğini değiştiren Bortolotti, K. van der Linde'nin arkasında yarışa geri döndü.

Pit penceresi yaklaşırken Rast ve S. van der Linde yerlerini koruyarak yarışa devam etti. Bu sırada Preining ile farkı 2 saniyeye kadar çıkardılar. Temposunu koruyamayan Clemens Schmid'i geçen Marco Wittmann 4. sıraya yerleşti. Ayhancan Güven ise, tempo kaybı yaşayan Schmid'e baskısını arttırdı.

Pit penceresi açılırken pist üzerinde yağmur damlaları görülmeye başlandı ve yarış kontrol bu noktada pisti ıslak zemin olarak ilan etti. Dennis Olsen bir tur sonra pite geldi ve Wittmann, Schmid ve Ayhancan grubu Olsen'in önünde yarışa geri döndü. Ancak Olsen, Ayhancan'a yakın bir şekilde ilk virajı döndü ve üçüncü virajda atak yapma şansı yakalayarak temsilcimizi geride bıraktı. Pit penceresinin kapanmasına yakın, Rast, S. van der Linde ve Preining üçlüsünün pitlerinin ardından aralarındaki fark açıldı. Önündeki pilotların pite gelmeleri sonrasında 15. sıraya kadar yükselen Bortolotti de pite geldi ve son sıraya geri döndü.

Pitlerin ardından pilotlar arasındaki farklarla yarışın son bölümünü tamamlayarak yarışı noktaladılar. Rast ve S. van der Linde ikilisi çifte podyum yaparken, podyumun üçüncü basamağında Preining yer aldı. Preining, bu üçüncülük ile şampiyona liderliğine yükseldi.

Ayhancan Güven, 7. sırada bitiş çizgisini geçti ve takımına iyi puanlar kazandırdı.

Cumartesi gününün galibi K. van der Linde yarışı tamamlayamadı. Bu yarış öncesi şampiyonayı lider götüren Bortolotti ise puan alamadı. Bortolotti'nin puan alamadığı bu yarış sonrası Preining, rakibinin 10 puan önüne geçmiş oldu.

DTM şampiyonasının son ayağı ise Hockenheim'de koşulacak.

İkinci yarış sonucu:

Editör: Burak Yasul