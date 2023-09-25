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DTM / Red Bull Ring Yarış raporu

Red Bull Ring DTM: Kelvin van der Linde ve Rast kazandı, Ayhancan iki yarışta da puan aldı

DTM şampiyonasının sondan bir önceki ayağı olan Red Bull Ring’teki mücadelelerde, hafta sonunun mutlu isimleri Kelvin van der Linde ve Rene Rast oldu. Kötü bir hafta sonu geçiren Mirko Bortolotti, şampiyona liderliğini Thomas Preining’e kaptırdı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise, takımına puanlar kazandırmaya devam etti.

Yarış galibi René Rast, Schubert Motorsport BMW M4 GT3

İlk yarışın özeti

KÜS Team Bernhard’ın hafta sonuna iyi başladığı yarışta Ayhancan’ın takım arkadaşı Laurin Heinrich ilk sırayı alırken, Ayhancan 3. sıradan start aldı.

Islak zeminde başlayan yarışta ilk üçlü iyi bir başlangıç yaptı. K. van der Linde ilk virajın çıkışında Heinrich’in yanına kadar geldi ama geçiş yapamadı. Ayhancan ise, yerini korumayı başardı. Üçüncü virajda hata yapan K. van der Linde 5. sıraya kadar gerilerken, Ayhancan 2. sıraya yükseldi.

Şampiyonayı ilk iki sırada götüren Mirko Bortolotti 10. ve Thomas Preining ise 4. sırada ilk turu tamamladı.

Yarışı ikinci sırada götüren Ayhancan, temposunu devam ettirmekte zorlandı ve rakiplerine geçilerek 6. sıraya kadar geriledi. Bu sırada pit penceresi açılırken, Bortolotti temposunu arttırmaya başlayarak 6. sıraya tırmanarak Preining’in arkasına yerleşti. Bortolotti’nin de arkasına düşen Ayhancan, ön sıralarda pite gelip kuru zemin lastiklerine geçiş yapan ilk isim oldu.

Pist kurumaya devam ederken yarışın ikinci yarısı için uygun lastiğin kuru zemin lastiği olacağı pite gelen pilotların tercihleriyle belirlenmiş oldu. Preining, Bortolotti’den önce pite gelerek kuru zemin lastiklerine geçiş yaptı. Bir tur sonra pite gelen Bortolotti, pit çıkışında rakibinin önünde piste dönmüş olsa da lastiklerini ısıtmakta zorlandığı için rakibine geçilmiş oldu.

Pit penceresi kapanınken Clemens Schmid ve Thierry Vermeulen ikilisi, dokuzuncu virajdaki yaşadıkları temas sonrası Vermeulen’in çakıl havuzuna saplanması nedeniyle güvenli aracı piste girdi. Güvenlik aracı otomobilleri arkasında toplarken, rakiplerinden önce pite gelmiş olan K. van der Linde liderliği yükselmiş oldu. Yarışa 26. Sırada başlayıp kuru zemin lastiklerine geçiş yapan ilk isimlerden olan Ricardo Feller 5. sıraya kadar tırmandı. Ayhancan, yavaş piti ve pit sonrası lastiklerini ısıtma problemi yaşayarak rakiplerine geçildi ve güvenlik aracı ardında 10. sırada yer aldı.

Yarışın bitmesine 14 dakika kala güvenlik aracı pisti terk etti. Yarış tekrar başladığında K. van der Linde liderliğini sürdürürken, şampiyona lideri Bortolotti 9. sıradaydı.

Yarışın son turlarında Ricardo Feller ve Rene Rast ikilisi sıkı bir mücadeleye tutuştu. Feller rakibinin geçiş yapmasına engel olarak yarışı 3. sırada tamamladı ve podyumun son basamağındaki yerini aldı.

Ayhancan’ın takım arkadaşı olan Heinrich iyi bir yarış çıkararak 2. olurken, K. van der Linde bitiş çizgisini ilk sırada geçti ve bu yılki ilk zaferine ulaşmış oldu.

Ayhancan, yarışın son dakikalarında bir sıra daha gerileyerek damalı bayrağı 11. sırada geçti.

Şampiyonanın ilk iki sırasındaki pilotlardan Preining 6. olurken Bortolotti 9. olabildi. Yarış sonunda Preining rakibiyle farkı sadece 3 puan kapatabildi.

İlk yarış sonucu

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 37 -     25
2 Germany L. Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R 37 +1.306 1.306   20
3 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 37 +5.325 4.019   16
4 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 37 +0.268     13
5 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf 48 Mercedes-AMG GT3 Evo 37 +2.498 2.230   11
6 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 37 +0.466     10
7 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 37 +0.614 0.148   9
8 Germany M. Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 37 +0.286     8
9 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37 +0.592 0.306   7
10 Norway D. Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 37 +0.019     6
11 Turkey A. Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R 37 +0.471 0.452   5
12 Germany L. Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II 37 +0.108     4
13 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 37 +0.710 0.602   3
14 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 37 +1.035 0.325   2
15 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 37 +0.144     1
16 Italy M. Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II 37 +1.004 0.860    
17 Italy A. Caldarelli GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37 +1.106 0.102    
18 Germany D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo 37 +0.597      
19
F. Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37 +0.360      
20 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 37 +0.574 0.214    
21
T. Heinemann Toksport WRT
 9 Porsche 911 GT3 R 37 +0.319      
22 Germany M. Dienst Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R 37 +2.129 1.810    
23 Switzerland P. Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II 37 +4.492 2.363    
24
S. Holzem Project 1 Motorsport
 56 BMW M4 GT3 37 +2.508      
25 Austria C. Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 36 1 lap      
26 Italy A. Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 36 +1 Lap 1'12.983    
27
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
 84 Mercedes-AMG GT3 Evo 23 13 laps      
28
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 21 3 laps      
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İkinci yarışın özeti

Kuru zeminde ancak yağmur ihtimaliyle başlayan hafta sonunun ikinci yarışında ise, Schubert Motorsport BMW sürücüleri Rene Rast ve Sheldon van der Linde, ilk virajı temiz bir şekilde geçerek ilk iki sıradaki yerlerini korudular.

İlk virajın çıkışında Jack Aitken'ı geçen Thomas Preining 3. sıraya yerleşti. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 8. sıradan başladığı yarışta ilk virajda iyi bir konum alarak iki sıra yükselerek 6. sıraya yerleşti.

Cumartesi gününün galibi Kelvin van der Linde, yaşadığı temas sonrası spin atarak son sıraya kadar geriledi. Şampiyona lideri Mirko Bortolotti ise, ilk viraja gelirken kendisine atak yapmaya çalışan Ricardo Feller'in teması ile yavaşladı ve pite döndü. Pitte sağ arka lastiğini değiştiren Bortolotti, K. van der Linde'nin arkasında yarışa geri döndü.

Pit penceresi yaklaşırken Rast ve S. van der Linde yerlerini koruyarak yarışa devam etti. Bu sırada Preining ile farkı 2 saniyeye kadar çıkardılar. Temposunu koruyamayan Clemens Schmid'i geçen Marco Wittmann 4. sıraya yerleşti. Ayhancan Güven ise, tempo kaybı yaşayan Schmid'e baskısını arttırdı.

Pit penceresi açılırken pist üzerinde yağmur damlaları görülmeye başlandı ve yarış kontrol bu noktada pisti ıslak zemin olarak ilan etti. Dennis Olsen bir tur sonra pite geldi ve Wittmann, Schmid ve Ayhancan grubu Olsen'in önünde yarışa geri döndü. Ancak Olsen, Ayhancan'a yakın bir şekilde ilk virajı döndü ve üçüncü virajda atak yapma şansı yakalayarak temsilcimizi geride bıraktı. Pit penceresinin kapanmasına yakın, Rast, S. van der Linde ve Preining üçlüsünün pitlerinin ardından aralarındaki fark açıldı. Önündeki pilotların pite gelmeleri sonrasında 15. sıraya kadar yükselen Bortolotti de pite geldi ve son sıraya geri döndü.

Pitlerin ardından pilotlar arasındaki farklarla yarışın son bölümünü tamamlayarak yarışı noktaladılar. Rast ve S. van der Linde ikilisi çifte podyum yaparken, podyumun üçüncü basamağında Preining yer aldı. Preining, bu üçüncülük ile şampiyona liderliğine yükseldi.

Ayhancan Güven, 7. sırada bitiş çizgisini geçti ve takımına iyi puanlar kazandırdı.

Cumartesi gününün galibi K. van der Linde yarışı tamamlayamadı. Bu yarış öncesi şampiyonayı lider götüren Bortolotti ise puan alamadı. Bortolotti'nin puan alamadığı bu yarış sonrası Preining, rakibinin 10 puan önüne geçmiş oldu.

DTM şampiyonasının son ayağı ise Hockenheim'de koşulacak.

İkinci yarış sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 41       25
2 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 41 1.263     20
3 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 41 3.460     16
4 Germany M. Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 41 2.593     13
5 Norway D. Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 41 4.591     11
6 Austria C. Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 41 1.309     10
7 Turkey A. Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R 41 3.076     9
8 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 41 1.969     8
9
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 41 2.105     7
10 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 41 2.152     6
11 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 41 6.041     5
12 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf 48 Mercedes-AMG GT3 Evo 41 1.007     4
13
F. Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 41 0.594     3
14 Germany M. Dienst Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R 41 3.603     2
15 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 41 5.310     1
16 Germany L. Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R 41 1.761      
17 Switzerland P. Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II 41 0.793      
18 Germany D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo 41 1.318      
19
T. Heinemann Toksport WRT
 9 Porsche 911 GT3 R 41 0.799      
20 Italy A. Caldarelli GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 41 0.801      
21
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
 84 Mercedes-AMG GT3 Evo 41 4.865      
22 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 41 12.655      
23 Italy A. Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 41 7.905      
24 Germany L. Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II 40 1 lap      
25 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 29 11 laps      
26 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 27 2 laps      
27
S. Holzem Project 1 Motorsport
 56 BMW M4 GT3 23 4 laps      
28 Italy M. Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II 17 6 laps      
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Editör: Burak Yasul

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DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu

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