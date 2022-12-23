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Red Bull, serinin ADAC'a devredilmesinin ardından DTM'den çekiliyor!

Motorsport-Total.com'un haberine göre Red Bull gelecek sezon itibariyle DTM'den çekiliyor. Kararın arkasındaki sebep, serinin Gerhard Berger'in elinden çıkması.

Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Red Bull, serinin ADAC'a devredilmesinin ardından DTM'den çekiliyor!
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Genel merkezin son toplantısından çıkan karar sonucu 2023 DTM programının fişi çekildi ve enerji içeceği devinin serideki varlığı sadece iki sezon sonra sona erdi.

Birkaç ay önce AF Corse Ferrari ile yola devam etmeye yeşil ışık yakan Red Bull, Gerhard Berger'in serinin haklarını Alman otomobil kulübü ADAC'a satmasıyla birlikte fikir değiştirdi.

Red Bull'un 2021'de DTM'e geri dönmesinde önemli rol oynayan Berger'in önümüzdeki yıldan itibaren DTM'in yönetiminde hiçbir rolü olmayacağı için projenin iptal edilmesi kararı pek de sürpriz sayılmaz.

Berger, Red Bull ile onlarca yıla yayılan uzun bir ilişkiye sahip -hatta 1989 yılında markanın sponsor olduğu ilk pilottu. Bunun yanı sıra 2006-2008 yılları arasında -o zamanki adıyla- Toro Rosso'nun da ortak sahibiydi.

Yakın zamanda Red Bull'un DTM'deki geleceğinin tehlike altında olduğunu itiraf eden Berger, "Red Bull, neredeyse kırk yıllık ortaklığımız nedeniyle benimle kişisel bağlara sahip."

"Dolayısıyla seriden çekilmeleri mümkün, bu karar artık Red Bull'a ait."

Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Photo by: Alexander Trienitz

Red Bull'un ayrılması AF Corse'nin de gelecek yıl DTM'de devam etmeyeceği anlamına geliyor, nitekim takımın DTM'e girişi Red Bull tarafından finanse edilmişti, aynı şekilde sürücüler de Red Bull tarafından seçilmişti. 

Nick Cassidy ve Felipe Fraga'nın da ikinci bir sezon için DTM'ye dönmeleri pek olası görünmüyor. 

Cassidy'nin halihazırda Formula E'de Envision ile sözleşmesi bulunmakta, kendisi ayrıca Supercars'ın güçlü takımlarından Triple Eight Race Engineering ile Bathurst'ta da piste çıkacak.

Ran.de'ye konuşan Cassidy, "Mümkün olsaydı DTM'de yarışmayı çok isterdim. Orada harika zaman geçirdim ve sürekli güçleniyordum. Ancak önümüzdeki yıl bunun mümkün olacağını sanmıyorum." dedi.

Öte yandan Fraga, 2016'da kazandığı şampiyonluğa yenilerini eklemek amacıyla Blue Stock takımıyla Brezilya'ya geri dönecek.

Fraga'nın asıl amacı IMSA'da koltuk bulmaktı, hatta bunun için Meyer Shank Racing ile teste de çıkmıştı -ancak koltuklar Tom Blomqvist ve Colin Braun'a gitti.

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