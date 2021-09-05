Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda

Red Bull Ring'deki ikinci DTM yarışı pazar günü gerçekleştirilecek ve sabah saatlerinde 20 dakikalık sıralama turları yapıldı.

Hava tıpkı dün olduğu gibi bugün de güneşliydi ve seans kuru zeminde geçti. Başlangıçta 1:30'larda olan dereceler, seans ilerledikçe 1:28'lere indi ve Marco Wittmann, 1:28.478'la son 10 dakikaya lider girdi.

Seansın son bölümünde dereceler gelişmeye devam ederken, Wittmann bitime 2.5 dakika kala 1:27.892 yaparak en hızlı turunu pekiştirdi.

İlk Red Bull Ring yarışının galibi Liam Lawson sondan bir önceki turunda, Wittmann'ın turuna çok yaklaştı ve attığı 1:27.918'lik tur, Wittmann'dan sadece 0.026 saniye yavaştı.

Seansın kalan kısmında hem kendisi hem de diğer sürücüler derecelerini geliştiremediler ve böylelikle pole pozisyonu bu yıl ikinci kez Wittmann'ın oldu.

Lawson pole pozisyonuna çok yaklaşsa da 0.026 saniye geride ikinci olurken, Sheldon van der Linde 0.200 saniye geride üçüncü ve Maximilain Götz 0.241 saniye geride dördüncü oldu.

Philip Ellis'in beşinci olduğu seansta, Lucas Auer altıncı ve şampiyona lideri Kelvin van der Linde yedinci oldu. Güney Afrikalı pilot seans içerisindeki en iyi Audi pilotuydu.

Vincent Abril'in sekizinci olduğu seansta, Alex Albon takım arkadaşı Lawson'ın yaklaşık 0.5 saniye gerisinde dokuzuncu ve Arjun Maini onuncu oldu.

Eski F1 pilotu Timo Glock ise seansı 11. sırada tamamladı.

Sıralama sonucu: