Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
DTM / Red Bull Ring Sıralama turları raporu

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

BMW fabrika tkaımı sürücüsü Marco Wittmann, Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda

Red Bull Ring'deki ikinci DTM yarışı pazar günü gerçekleştirilecek ve sabah saatlerinde 20 dakikalık sıralama turları yapıldı.

Hava tıpkı dün olduğu gibi bugün de güneşliydi ve seans kuru zeminde geçti. Başlangıçta 1:30'larda olan dereceler, seans ilerledikçe 1:28'lere indi ve Marco Wittmann, 1:28.478'la son 10 dakikaya lider girdi.

Seansın son bölümünde dereceler gelişmeye devam ederken, Wittmann bitime 2.5 dakika kala 1:27.892 yaparak en hızlı turunu pekiştirdi.

İlk Red Bull Ring yarışının galibi Liam Lawson sondan bir önceki turunda, Wittmann'ın turuna çok yaklaştı ve attığı 1:27.918'lik tur, Wittmann'dan sadece 0.026 saniye yavaştı.

Seansın kalan kısmında hem kendisi hem de diğer sürücüler derecelerini geliştiremediler ve böylelikle pole pozisyonu bu yıl ikinci kez Wittmann'ın oldu.

Lawson pole pozisyonuna çok yaklaşsa da 0.026 saniye geride ikinci olurken, Sheldon van der Linde 0.200 saniye geride üçüncü ve Maximilain Götz 0.241 saniye geride dördüncü oldu.

Philip Ellis'in beşinci olduğu seansta, Lucas Auer altıncı ve şampiyona lideri Kelvin van der Linde yedinci oldu. Güney Afrikalı pilot seans  içerisindeki en iyi Audi pilotuydu.

Vincent Abril'in sekizinci olduğu seansta, Alex Albon takım arkadaşı Lawson'ın yaklaşık 0.5 saniye gerisinde dokuzuncu ve Arjun Maini onuncu oldu.

Eski F1 pilotu Timo Glock ise seansı 11. sırada tamamladı.

Sıralama sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'27.892  
2 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'27.918 0.026
3 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'28.092 0.200
4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.133 0.241
5 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.198 0.306
6 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.316 0.424
7 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'28.350 0.458
8 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.378 0.486
9 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'28.409 0.517
10 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.425 0.533
11 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'28.482 0.590
12 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.492 0.600
13 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'28.560 0.668
14 Paul Maximilian Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'28.651 0.759
15 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.772 0.880
16 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'28.853 0.961
17 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 1'28.914 1.022
18 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'29.078 1.186
19 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'29.295 1.403
20 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'29.300 1.408
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Önceki haber

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!

18 s
2
Formula 1

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş

16 s
3
Formula 1

Mutsuz Leclerc: "Dördüncülük kesinlikle mümkündü"

1 s
4
Formula 1

Verstappen: "Mercedes yarışta hızlı olacak"

3 s
5
Formula 1

Gasly: "Pole pozisyonunu kazanmış gibiyim"

45 dk
Son Haberler
Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda
DTM

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda

0dk
DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

19 s
DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu
DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu

23 s
Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor
DTM

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

24 Ağu 2021
DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı
DTM

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı

22 Ağu 2021
Son Videolar
DTM: Round 4 - Nurburgring 2. Yarış Özeti 04:05
DTM
22 Ağu 2021

DTM: Round 4 - Nurburgring 2. Yarış Özeti

DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti 03:50
DTM
21 Ağu 2021

DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti

DTM: Zolder 2. yarış özeti 03:26
DTM
11 Ağu 2021

DTM: Zolder 2. yarış özeti

DTM: Zolder 1. yarış özeti 03:26
DTM
11 Ağu 2021

DTM: Zolder 1. yarış özeti

Paffet'in DTM'ye dönüşü seyahat yasakları nedeniyle ertelendi 00:40
DTM
30 Tem 2021

Paffet'in DTM'ye dönüşü seyahat yasakları nedeniyle ertelendi

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı! Red Bull Ring
DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

WSBK Magny-Cours: Rea pole serisini devam ettirdi, Toprak 2. oldu Magny-Cours
World Superbike

WSBK Magny-Cours: Rea pole serisini devam ettirdi, Toprak 2. oldu

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu Red Bull Ring
DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu

Çok Okunanlar Bugün

Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş

Mutsuz Leclerc: "Dördüncülük kesinlikle mümkündü"
Formula 1 Formula 1

Mutsuz Leclerc: "Dördüncülük kesinlikle mümkündü"

Verstappen: "Mercedes yarışta hızlı olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes yarışta hızlı olacak"

Gasly: "Pole pozisyonunu kazanmış gibiyim"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Pole pozisyonunu kazanmış gibiyim"

Hollanda GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sainz: "Antrenmanlardaki kazayı hak ettim"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Antrenmanlardaki kazayı hak ettim"

Hamilton, Zandvoort'ta galibiyet savaşı vermeyi umuyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Zandvoort'ta galibiyet savaşı vermeyi umuyor

Son Haberler

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda
DTM DTM

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
DTM DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu
DTM DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor
DTM DTM

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.