Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda
DTM / Red Bull Ring Yarış raporu

Red Bull Ring DTM: Lawson ikinci galibiyetini aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Liam Lawson, BMW'den Marco Wittmann'ın yarış boyu süren baskısına direndi ve ikinci galibiyetini aldı.

Red Bull Ring DTM: Lawson ikinci galibiyetini aldı

AF Corse Ferrari sürücüsü Lawson, pitlerde pole pozisyonunun sahibi Wittmann'ın önüne geçti ve aracında ek olarak 25 kg'lık ağırlık olan Lawson galibiyeti çifte şampiyonun elinden aldı.

Lawson'ın Sheldon van der Linde'nin Rowe Racing BMW'sinin önünde ikinci sıraya yerleştiği startta Wittmann, pole pozisyonundan temiz bir şekilde kalktı.

Wittmann, Lawson'la arasındaki farkı bir saniye üzerine çıkardıktan sonra 5. turda ilk fırsatta pite girdi ve bazı sürücüler de herhangi bir güvenlik aracı riskini en aza indirgemek için çifte şampiyonu takip etti.

Lawson bir tur sonra pite girmesinin ardından, piste çıkış turunda ve pit stop sırasında rakibine karşı toplam 2.5 saniye kazandı.

O andan itibaren, Lawson ve Wittmann yarışın son turuna kadar devam eden yakın bir mücadele içindeydi ve ikili arasındaki fark yarış boyunca 0.3 ile 1.5 saniye arasında değişti.

Wittmann 18. turda hızlandı ancak Yeni Zelandalı sürücü, BMW sürücüsünün hızına yanıt vererek farkı bir saniyeye indirdi.

Wittmann'ın bir sonraki fırsatı, 27. turda Nico Muller'in henüz pit stop yapmayan Audi'sine yaklaştıklarındaydı. Fakat Lawson, İsviçreli sürücüyü 3. viraja geçebilirken, Wittmann hamle yapabilmek için bir sonraki turun başına kadar beklemek zorunda kaldı.

Çifte DTM şampiyonu, yarışın sonuna doğru son bir atak yaptı ve son virajdan daha iyi bir şekilde çıkmayı başardı, ancak Lawson damalı bayrağı sadece 0.215 saniye önde görererek yarışı kazanmayı başardı.

HRT Mercedes sürücüsü Maximilian Gotz, Lawson ve Wittmann'a liderlik için meydan okuyamadı ve yarışı 15 saniye arkada bitirdi ancak son sekiz yarışta beşinci kez podyuma çıkması sayesinde hâlâ şampiyonluk savaşında yer alıyor.

Winward Mercedes sürücüleri Philip Ellis ve Lucas Auer sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular.

Abt Sportsline sürücüsü van der Linde, Audi'nin zayıf noktalarını öne çıkaran bir pistte fazla ilerleme kaydedemedi ancak Mercedes sürücüleri Vincent Abril ve Daniel Juncadella'ya verilen cezalar, onun altıncı sıraya yükselmesini sağladı.

Abril ve Juncadella, Auer ile beşinci pozisyon için bir mücadele içindeydiler fakat pist sınırlarını aşmalarından dolayı aldıkları zaman cezaları onların sekizinci ve on ikinci sıraya düşmelerine neden oldu.

Abril ve Juncadella ceza almasıyla, Arjun Maini yedinci sıraya yükseldi ve Maximilian Buhk ise dokuzuncu sıraya yerleşti.

Timo Glock, Rowe Racing BMW'siyle son puanı alan kişi oldu.

Lawson'ın Red Bull'dan takım arkadaşı Alex Albon, ilk ona girebilmek için Glock'la mücadele ederken, sol ön lastiği patladı ve bu da plansız bir pit yapmasına neden oldu. Taylandlı sürücü, bu pitten sonra yarışı 17. sırada tamamladı.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020  
2 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 0.215
3 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 15.907
4 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 23.243
5 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 24.958
6 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 25.582
7 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 26.524
8 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 28.949
9 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 30.324
10 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 32.167
11 71 Paul Maximilian Lamborghini Huracán GT3 Evo 33.766
12 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 34.219
13 10 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 37.302
14 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 40.798
15 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 45.690
16 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 54.437
17 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'20.715
18 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 11 Laps
19 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 24 Laps
20 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 31 Laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda

Önceki haber

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Lastikler

11 Oca 2018
2
Formula 1

Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!

23 s
3
World Superbike

WSBK Magny Cours: Toprak 3'te 3 yaptı, şampiyonada puan farkını açtı!

1 s
4
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
5
World Superbike

WSBK Magny Cours: Rea zorladı, Toprak harika atağıyla kazandı!

4 s
Son Haberler
Red Bull Ring DTM: Lawson ikinci galibiyetini aldı
DTM

Red Bull Ring DTM: Lawson ikinci galibiyetini aldı

0dk
Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda
DTM

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda

4 s
DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

4 Eyl 2021
DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu
DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu

4 Eyl 2021
Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor
DTM

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

24 Ağu 2021
Son Videolar
DTM Red Bull Ring - 1. yarış özeti 04:01
DTM
2 s

DTM Red Bull Ring - 1. yarış özeti

DTM: Round 4 - Nurburgring 2. Yarış Özeti 04:05
DTM
22 Ağu 2021

DTM: Round 4 - Nurburgring 2. Yarış Özeti

DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti 03:50
DTM
21 Ağu 2021

DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti

DTM: Zolder 2. yarış özeti 03:26
DTM
11 Ağu 2021

DTM: Zolder 2. yarış özeti

DTM: Zolder 1. yarış özeti 03:26
DTM
11 Ağu 2021

DTM: Zolder 1. yarış özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda Red Bull Ring
DTM

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı! Red Bull Ring
DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

WSBK Magny-Cours: Rea pole serisini devam ettirdi, Toprak 2. oldu Magny-Cours
World Superbike

WSBK Magny-Cours: Rea pole serisini devam ettirdi, Toprak 2. oldu

Liam Lawson Daha fazlası
Liam Lawson
DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu Red Bull Ring
DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu

Lawson: ''Monako F2 galibiyetini kaybetmek zordu'' Monaco
FIA F2

Lawson: ''Monako F2 galibiyetini kaybetmek zordu''

Ticktum, gaz pedalı arızasını hızlı bir şekilde düzelten Carlin’e teşekkür etti Monaco
FIA F2

Ticktum, gaz pedalı arızasını hızlı bir şekilde düzelten Carlin’e teşekkür etti

AF Corse Daha fazlası
AF Corse
Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor Nurburgring
DTM

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak
WEC

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak

Calado: Ferrari, Le Mans'ta dürüstlüğünün bedelini ödedi Le Mans 24 Saat
Le Mans

Calado: Ferrari, Le Mans'ta dürüstlüğünün bedelini ödedi

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1'i tanıyalım: Lastikler
Formula 1 Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Lastikler

Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!

WSBK Magny Cours: Toprak 3'te 3 yaptı, şampiyonada puan farkını açtı!
World Superbike World Superbike

WSBK Magny Cours: Toprak 3'te 3 yaptı, şampiyonada puan farkını açtı!

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

WSBK Magny Cours: Rea zorladı, Toprak harika atağıyla kazandı!
World Superbike World Superbike

WSBK Magny Cours: Rea zorladı, Toprak harika atağıyla kazandı!

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş

Wolff, Hollanda GP'de Hamilton-Verstappen teması beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hollanda GP'de Hamilton-Verstappen teması beklemiyor

Wolff, antrenmanlardaki kırmızı bayrakların tekrar düşünülmesini istiyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, antrenmanlardaki kırmızı bayrakların tekrar düşünülmesini istiyor

Son Haberler

Red Bull Ring DTM: Lawson ikinci galibiyetini aldı
DTM DTM

Red Bull Ring DTM: Lawson ikinci galibiyetini aldı

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda
DTM DTM

Red Bull Ring DTM: Wittmann, Lawson'ın 0.026 saniye önünde pole pozisyonunda

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
DTM DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu
DTM DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon altıncı oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.