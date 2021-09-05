Red Bull Ring DTM: Lawson ikinci galibiyetini aldı

AF Corse Ferrari sürücüsü Lawson, pitlerde pole pozisyonunun sahibi Wittmann'ın önüne geçti ve aracında ek olarak 25 kg'lık ağırlık olan Lawson galibiyeti çifte şampiyonun elinden aldı.

Lawson'ın Sheldon van der Linde'nin Rowe Racing BMW'sinin önünde ikinci sıraya yerleştiği startta Wittmann, pole pozisyonundan temiz bir şekilde kalktı.

Wittmann, Lawson'la arasındaki farkı bir saniye üzerine çıkardıktan sonra 5. turda ilk fırsatta pite girdi ve bazı sürücüler de herhangi bir güvenlik aracı riskini en aza indirgemek için çifte şampiyonu takip etti.

Lawson bir tur sonra pite girmesinin ardından, piste çıkış turunda ve pit stop sırasında rakibine karşı toplam 2.5 saniye kazandı.

O andan itibaren, Lawson ve Wittmann yarışın son turuna kadar devam eden yakın bir mücadele içindeydi ve ikili arasındaki fark yarış boyunca 0.3 ile 1.5 saniye arasında değişti.

Wittmann 18. turda hızlandı ancak Yeni Zelandalı sürücü, BMW sürücüsünün hızına yanıt vererek farkı bir saniyeye indirdi.

Wittmann'ın bir sonraki fırsatı, 27. turda Nico Muller'in henüz pit stop yapmayan Audi'sine yaklaştıklarındaydı. Fakat Lawson, İsviçreli sürücüyü 3. viraja geçebilirken, Wittmann hamle yapabilmek için bir sonraki turun başına kadar beklemek zorunda kaldı.

Çifte DTM şampiyonu, yarışın sonuna doğru son bir atak yaptı ve son virajdan daha iyi bir şekilde çıkmayı başardı, ancak Lawson damalı bayrağı sadece 0.215 saniye önde görererek yarışı kazanmayı başardı.

HRT Mercedes sürücüsü Maximilian Gotz, Lawson ve Wittmann'a liderlik için meydan okuyamadı ve yarışı 15 saniye arkada bitirdi ancak son sekiz yarışta beşinci kez podyuma çıkması sayesinde hâlâ şampiyonluk savaşında yer alıyor.

Winward Mercedes sürücüleri Philip Ellis ve Lucas Auer sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular.

Abt Sportsline sürücüsü van der Linde, Audi'nin zayıf noktalarını öne çıkaran bir pistte fazla ilerleme kaydedemedi ancak Mercedes sürücüleri Vincent Abril ve Daniel Juncadella'ya verilen cezalar, onun altıncı sıraya yükselmesini sağladı.

Abril ve Juncadella, Auer ile beşinci pozisyon için bir mücadele içindeydiler fakat pist sınırlarını aşmalarından dolayı aldıkları zaman cezaları onların sekizinci ve on ikinci sıraya düşmelerine neden oldu.

Abril ve Juncadella ceza almasıyla, Arjun Maini yedinci sıraya yükseldi ve Maximilian Buhk ise dokuzuncu sıraya yerleşti.

Timo Glock, Rowe Racing BMW'siyle son puanı alan kişi oldu.

Lawson'ın Red Bull'dan takım arkadaşı Alex Albon, ilk ona girebilmek için Glock'la mücadele ederken, sol ön lastiği patladı ve bu da plansız bir pit yapmasına neden oldu. Taylandlı sürücü, bu pitten sonra yarışı 17. sırada tamamladı.

Yarış sonuçları: