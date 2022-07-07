Red Bull Ferrari takım patronu: "Ayhancan, Norisring'in ardından bir DTM şansı daha hak ediyor"

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Temsilcimiz, geçtiğimiz hafta Nürnberg sokak pistinde Red Bull Ferrari ile DTM'de yarıştı çünkü takımın asıl sürücüsü Nick Cassidy, Formula E ile Marakeş'te yarışıyordu.

İki kez Fransız Carrera Cup şampiyonu olan Güven, daha önce hiç Ferrari ile yarışmamış olmasına rağmen, her iki yarış için de sıralama grubunda ikinci oldu ve birinci yarışta Lucas Auer ile temas ettiği için üç sıra grid cezası aldıktan sonra ikinci yarışı yedinci bitirdi.

Temsilcimiz, cumartesi günü Autosport'a yaptığı açıklamada, aracında yanlışlıkla bir düğmeye bastığı için Grundig virajında beklenmedik bir şekilde durduğunu, bu nedenle Scholle S'deki temastan önce aracının zaten ciddi bir hasar aldığını söyledi.

Reichert, Autosport'a şunları söyledi: "Gerçekten etkilendim. Bu hafta sonu performansından etkilenmemiş olan biri varsa buna şaşırırım. Çok büyük bir iş başardı."

"Ayhancan gerçekten etkileyici bir iş yaptı, direkt sürmeye hazırdı, motiveydi ve her zaman nasıl gelişeceğine ve nasıl hazırlanacağına dair bilgi almaya çalıştı. Bu da meyvesini verdi."

"İyi bir iş yaptı ve çok yetenekli olduğunu gösterdi."

"Bu hafta sonundan sonra birçok insan onu radarına alacak ve o benim için, başka bir araçta da olsa pistte tanışmaktan mutlu olacağım bir sürücü çünkü her zaman adil yarışacağını biliyorum."

"İyi bir araçta olmayı hak ediyor."

Fraga, cumartesi günü "Güven'e yetişememesinin" ardından pazar günkü sıralama turu için ayar değişiklikleri yaptığını ve zafere dönüştürdüğü bir pole pozisyonunu alarak iyi bir etki yarattığını açıkladı.

Autosport tarafından, temsilcimiz ile ilgili düşünceleri sorulan Fraga şunları söyledi: "Gerçekten hızlı, bazıları ondan etkilendi ama ben zaten iyi bir sürücü olduğunu biliyordum."

"Geçtiğimiz yıl WEC'te takım arkadaşım olan ve iyi bir sürücü olan Dylan Pereira ile mücadele ediyordu."

"Pistte iyi sürdü ve benden farklı bir şey yaptı."

"Sizden daha hızlı biri olması iyi bir şey çünkü bundan öğrenebilirsiniz."

"Gerçekten hızlı ve belki ileride onu burada görürüz."

Ayhancan Guven, AF Corse Photo by: Alexander Trienitz

Güven geri dönmeyi hedefliyor

Temsilcimiz, Motorsport.com Almanya'ya, DTM'de bir fırsatı daha olmasını istediğini söyledi ancak bunun, bu yıl olma ihtimalinin düşük olduğunu kabul etti.

Porsche ile bir koltuğu olmasının "önceliği" olduğunu belirten Güven, şunları söyledi: "Bu yıl daha fazla şansım olacağını düşünmüyorum çünkü Cassidy'nin başka çakışan yarışı yok."

"Fakat DTM'e geri gelmek istiyorum. Bence gelecek yıl olabilir, istediğim bu."

"Bunun nasıl ve nerede olacağını bilmiyorum ama gelecek yıl DTM'de olmak istiyorum. Bu kesinlikle hayalim."

"Sadece iyi performans göstermeye ve herkese, DTM'de olabileceğimi göstermeye çalıştım. Zirvede olabilirim ve bu hafta sonu bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden mutluyum ve geri gelmek için heyecanlıyım."

Güven, ilk yarışta "startta fazla dikkatli olduğunu" ve bunun, Auer ile temasından önce sıralamada geri düşmesine neden olduğunu söyledi. Temsilcimiz daha sonra Avusturyalı pilottan özür diledi.

Güven, "Bu benim hatamdı çünkü hasarlı bir aracım vardı ve durmam gerekirdi ama devam ettim."

"Lucas'a kaybetmiştim, bu yüzden çok kızgın ve üzgündüm. Ceza aldım ve kesinlikle hak ettim."

"Özür diledim çünkü çok kötü hissettim. O şampiyonluk için yarışıyor ve ben bir misafirim. Bu yüzden tüm yarış dikkatliydim."

"Sadece o durumda büyük bir hata yaptım. Bu yüzden hâlâ hayal kırıklığına uğramış durumdayım ve onun için üzgünüm." dedi.