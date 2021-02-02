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DTM / Son dakika

Albon'un DTM planlarını açıklayan Red Bull, Cassidy'le anlaştıklarını da duyurdu

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Albon'un DTM planlarını açıklayan Red Bull, Cassidy'le anlaştıklarını da duyurdu
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Red Bull, 2021 DTM sezonunda Alex Albon, Liam Lawson ve Nick Cassidy’nin süreceği 2 Ferrari 488 GT3 Evo aracın AF Corse takımı adı altında yarıştırılacağını açıkladı.

DTM geçtiğimiz ay Red Bull’un GT3 dönemiyle birlikte seriye döneceğini açıklamıştı. Avusturyalı enerji içeceği markası en son 2 kez DTM şampiyonu Mattias Ekstrom’un fabrika Audi’sinin ana sponsoru olmuştu.

DTM açıklamayı yaptığında araç ve takım hakkındaki bilgiler kısıtlı olsa da Red Bull en son yapttığı açıklamayla bu bilgilere açıklık getirdi.

Daha önce Motorsport.com’un bildirdiği üzere Red Bull, GT3 kategorisinde yarıştıracağı 2 Ferrari’yi de AF Corse takımı altında yarıştıracak. AF Corse FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın GTE Pro kategorisinde de Ferrari’nin fabrika takımını yönetiyor.

Red Bull’un genç sürücülerinden Lawson da tüm sezonu DTM’de Red Bull renkleriyle geçirecek, eski F1 pilotu Albon ise 2. araçta AlphaTauri renkleriyle yarışacak.

Albon’un 2021’de kaç yarışta yer alacağı henüz açıklanmamış olsa da, İngiliz-Taylandlı pilotun F1’de Red Bull için gerçekleştireceği testler ve rezerv pilot görevi sebebiyle 2. aracın diğer sürücüsünün Cassidy olacağı açıklandı.

Hem Super Formula hem de SUPER GT serilerinde şampiyonluk yakalamış olan Cassidy, aynı zamanda Formula E’de Robin Frijins’le birlikte Envision Virgin Racing adına yarışacak.

Albon, “DTM çok yetenekli sürücülerin heyecanlı yarışlar çıkardığı çok güzel bir seri. En son üstü kapalı bir aracı 2015’te Autosport’un BRDC Genç Sürücü ödülüne aday olduğumda sürmüştüm, gerçekten tek koltuklu araçlardan çok farklılar.”

“Çok daha düşük yere basma gücü var ve lastikler çok farklı dolayısıyla farklı bir sürüş tarzı gerekiyor. Alışmam biraz zaman alacak fakat mevcut F1 görevlerim dışında mümkün olan zamanlarda bu yeni meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

DTM patronu Gerhard Berger ise bu konuda, “Red Bull da Ferrari de hem motor sporları dünyasında hem de dışında, gerçek başarının timsali olan lider global markalar. Bu iki büyük markayı DTM şemsiyesi altında özel bir projeyle bir araya getirmekten çok memnunuz. Burada güçlerini birleştirerek bu prestijli şampiyonayı kazanmak için çalışacaklar.”

“Benzeri görülmemiş 3 üst seviye sürücünün işbirliği de çok şey vaat ediyor: Formula 1 pilotu ve podyum finişine sahip Alex Albon, GT profesyoneli ve birçok yarış galibiyeti kazanmış Nick Cassidy ve genç yetenek Liam Lawson aynı takımda - mükemmel birleşim. Bu isimler önümüzdeki DTM sezonunda heyecan seviyesini yükseltecekler.” dedi.

2021 DTM sezonu, Hpckenheim ve Lausitzring’deki sezon öncesi testleri sonrası 19-20 Haziran tarihlerinde Monza’daki yarışla başlayacak. Takvimde 8 yarış olacak ve bunların 4’ü Almanya’da gerçekleştirilirken, kalan 4 yarış diğer Avrupa ülkelerinde düzenlenecek. Son yarış ise 2-3 Ekim tarihlerinde Hockenheim’de düzenlenecek.

 

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Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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