Rast: "Zolder'daki yangından sonra yarışımın bittiğini sandım"

Canlı televizyon görüntüleri başlangıç gridinde Rast’ın aracından yoğun duman çıktığını gösterdi, bu da akıllara şampiyonada ana rakiplerinin kendisinden geride başlayacağı yarışta yarışıp yarışamayacağı sorularını getirdi.

Rosberg takımı mekanikerleri kaputu açınca motor yuvasında bir yangın fark etti ve araç ciddi bir hasar almadan bir parça kumaş ve bir şişe suyla söndürmeyi başardılar.

Rast sonrasında aynı anda Timo Glock ve Sheldon van der Linde’nin BMW’lerini yarış başlangıcında cesurca geçerek liderliği ve ardından galibiyeti aldı, böylelikle 3. DTM unvanını alma şansını arttırdı.

Yarış başındaki korkutucu olaydan sonra galibiyeti almanın nasıl hissettirdiği sorulduğunda Rast, “Evet, çılgınca bir hikayeydi. Başlangıç gridine park ederken araçtan duman çıkıyordu.”

“Kaputu açtığımızda alevler dışarı çıkıyordu. O anda yarışın sona erdiğini düşündük. Ama bir şekilde mekanikerlerim sakin kaldı ve olayı kontrol altına aldılar.”

“Sonrasındaysa bugünkü galibiyeti getiren P3’ten P1’e atılımımı gerçekleştirdim. Az kalsın Ferdinand Hasburg’la teması sonrası dönmeye başlayan Timo Glock’la çarpışacaktık, arkamda çok yaklaşmıştı ve o olayda da şans benden yanaydı.”

“Sonuç mükemmel oldu. Şu anda Nico Muller’in 10 puan gerisindeyiz, Zolder yarışları sayesinde 35 puanın üzerinde fark kapattık. Şimdi şampiyonluk yarışına geri döndük.” dedi.

Rast hararet yapan bir aracı gride park etmenin yangına sebebiyet vermiş olabileceğini düşünüyor, ama bu fikir henüz Audi tarafından onaylanmadı.

“Gride gelirken lastikleri ısıtmaya çalışıyorsunuz, bunu aniden hızlanarak ve yavaşça sürerek yapıyorsunuz. Soğuk lastiklerle hızlı süremezsiniz. Bu tam anlamıyla aracı soğutmaz ama durmadan gaza basarsanız araç çok ısınır.” dedi.

Rast pit stopunu Robin Frijins’in kazası sonrası çıkan güvenlik aracından önce tamamlayabildiği için şanslıydı, böylece açık liderliğini koruyabildi.

Alman pilot güvenlik aracı sebebiyle değil, plan her zaman Abt sürücüsünden 1 tur sonra pite girmek olduğu için pit stopunu öyle yaptığını söyledi.

Frijins’in kazasının pit stop stratejisini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Rast, “Hayır sadece şans eseri oldu. Radyoda pek konuşmadık. Tabelayı Robin girdikten hemen sonra aldım, yani onu geçmeyi veya onun tarafından geçilmemeyi hedefledik. Sonra pitin çıkışında kaza yaptı.”

“Sarı bayrak mı vardı veya benimle konuşabiliyorlar mıydı bilmiyorum, ama konuşmadılar. Sadece pite girdiğimde kaza olduğunu duydum.”

Zolder’deki iki galibiyetinden sonra Rast şu an şampiyonluk sıralamasında 2. sırada Muller’in sadece 10 puan gerisinde, 3. sırada ise bu sezonki ilk yarış dışı kalışından sonra Frijns bulunuyor.