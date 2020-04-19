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DTM / Son dakika

Rast: “Kubica, DTM’de zorlu bir öğrenme süreciyle karşılaşacak”

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Rast: “Kubica, DTM’de zorlu bir öğrenme süreciyle karşılaşacak”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Nis 2020 18:02

İki kez DTM şampiyonu Rene Rast, seride ilk kez yarışacak olan eski Formula 1 sürücüsü Robert Kubica’nın zorlu bir öğrenme süreciyle karşılaşacağını düşünüyor.

Kubica, 2020 Williams F1 koltuğunu Nicholas Latifi’ye bıraktıktan sonra DTM’e geçiş yapmıştı.

Polonyalı sürücü, ART tarafından yönetilen bir BMW M4 kullanacak. ART ise dört sene sonra seriye dönmüş olacak.

Kubica, DTM aracını ilk kez geçtiğimiz Aralık ayında Jerez testlerinde kullanmış, ancak 2020 sezonu koronavirüs nedeniyle henüz başlayamadı. Sezonun, en erken Temmuz ayındaki Norisring yarışıyla başlaması planlanıyor.

Audi ile son üç sezonun ikisinde şampiyon olan Rast, Kubica’nın yarışlarda hızlı olma konusunda zor bir işi olduğunu, ancak Polonyalı sürücünün buna hazır olduğunu düşünüyor.

Rast, “Bu kesinlikle kolay olmayacak. DTM aracı çok özel. Özellikle de yarış mesafesinde lastikleri anlamak kolay değil.”

“Ve eğer test yapmazsak, onun için daha da zor olacak. Ancak sanırım zaten kış aylarında bir, iki gün sürüş yapmıştı.”

“Ve tek tur performansı anlamında gerçekten güçlüydü, önlerdeydi. Ancak asıl soru şu: Yarış mesafesinde nasıl olacak? Bir başka soru ise,  gerçekten lastikleri hızlı şekilde anlayabilecek mi?”

“Ancak ön tarafta sürebilecek yeteneği olduğunu düşünüyorum. Formula 1’de iyi bir aracı yoktu, hep en arkada sürüş yapabildi.”

“Onu fark edemediniz. Sürüş yaptığı pozisyonlar çok saçmaydı. Ancak hâlâ çok iyi bir sürücü olduğunu düşünüyorum, çünkü geçmişte süper bir yetenekti.”

“Ve o kaza olmasaydı, bence Formula 1 şampiyonu olabilirdi. Yani sürüş yapmayı unutmadı. Biraz değişmesi gerekecek, ancak bu uzun sürmeyecek.” şeklinde konuştu.

Kubica, bu sezon BMW ile yarışacak yedi sürücüden biri olacak. Kubica dışındaki diğer altı sürücü, BMW’nin fabrika sürücüsü konumunda.

Bu sürücüler ise, iki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann, eski F1 sürücüsü Timo Glock, Sheldon van der Linde, Philipp Eng, Jonathan Aberdein ve Lucas Auer.

Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM

Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM

Photo by: PKN Orlen

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Seri DTM
Pilotlar René Rast , Robert Kubica
Editör Rachit Thukral

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