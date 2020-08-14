Rast, illegal geçiş butonu kullanımı nedeniyle Spa galibiyetini kaybetti

İki kez DTM şampiyonu Rast, Spa'da yapılan ikinci yarışta Nico Müller'i liderliği almak için geride bırakmıştı ve yarışın son turlarında yaptığı savunma ile beraber Audi takım arkadaşının geçişine izin vermemişti.



Ancak araç içi kameralarında ortaya çıkan görüntülerde Rast'ın geçiş butonu sistemini 24. ve 26. turlar arasında kullandığı görülüyor, ancak geçiş yapmaya yarayan bu sistem yarış lideri tarafından kullanılamıyor.

DTM, bu hafta sonu Lausitzring'de yapılacak olan yarış öncesinde Rast'ın durumu hakkındaki kararı verdi ve 10 saniyelik bir cezayı uygun gördü.

Bu sonuçla beraber Rast, yeni yarış galibi Müller'in ve yeni ikinci Robin Frijns'in arkasına gerileyerek üçüncü oldu.

Team Rosberg, bu kararı temyize götürmeme kararı aldı.

DTM'in yaptığı açıklamada şunlar söylendi: "Alman Motor Sporları Birliği (DMSB), kurallara uygunluğu denetleyen otorite, olarak 14 Ağustos Cuma günü yapılan sorgulamalar sonrasında, Rast'ın geçiş butonu sistemini Pazar günü Spa'da yapılan yarışı lider götürdüğü sırada iki kez aktive ettiği görülmüştür."

"Kurallara göre bu, geçerli değildir. Yarış sonrasında aracın verilerine bakıldığında, ki genelde yarıştan bir hafta sonra yapılır, bu kural ihlali netlik kazandı. Buna uygun olarak Rast'a, pit stop cezası verilmek yerine 10 saniyelik zaman cezası verilme kararı alındı."

"Sonuç olarak, Rene Rast'ın takımı Audi Sport Team Rosberg'in de konuyu temyize götürmemesi sebebiyle son şampiyon pilot genel sıralamalarda, Audi takım arkadaşları olan Nico Müller'in ve Robin Frijns'ın gerisine düşmüştür."

Her ne kadar DTM'in, Rast'ın aracındaki geçiş butonu sisteminin nasıl aktif olduğunu açıklaması gerekiyor olsa da Motorsport.com'un anladığına göre bu durum, Malmedy ve Bruxelles virajları - start-finiş düzlüğüne en uzak virajlar - arasındaki bağlantı sorunundan dolayı ortaya çıktı.

İki viraj arasındaki ölü bölgede sistem, manuel bir şekilde çalışmaya başladı ve böylece Rast, bulunduğu pozisyona rağmen geçiş butonu sistemini kullanabildi.

Takımlar bu sorunu, yarış hafta sonunun Cumartesi sabahında fark etmişlerdi.

"Doğal olarak, Spa'da yarış galibiyetini kaybetmeme neden olan 10 saniyelik cezadan dolayı üzgünüm." diyen Rast ekledi: "İstemsiz bir şekilde, sistemin butonu kullanmama izin vermesi ile beraber geçiş butonu butonunu kullandım. Bu butonu kullanarak herhangi bir avantaj elde etmediğim kanıtlanmıştı."

Dieter Gass ise şunları ekledi: "Hakemlerin kararını kabul ediyoruz. Alınan karar ise beni çok üzdü. Rene Rast, sistemi kullanarak herhangi bir avantaj elde etmedi."

Rast'ın cezası sayesinde Müller, Spa hafta sonundaki her iki yarışı birden kazanmayı başardı. Abt Audi sürücüsü, Cumartesi günü yapılan açılış yarışını da kazanmıştı.

An itibariyle Müller, ikinci sıradaki Jamie Green'in 23 puan önünde şampiyonayı lider götürüyor, Rast ise Green'in bir puan gerisinde üçüncü sıraya gerilemiş oldu.