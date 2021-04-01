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DTM / Son dakika

Rast, Audi’nin FE çıkışının ardından, DTM’ye dönme ihtimalini göz ardı etmiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Rene Rast, Audi’nin geçen sezon sonunda Formula E’den çekilmesinin ardından, 2022’de DTM’e dönme ihtimaline açık kapı bırakıyor.

Rast, Audi’nin FE çıkışının ardından, DTM’ye dönme ihtimalini göz ardı etmiyor

Üç kez DTM şampiyonu Rast, geçtiğimiz sezon Daniel Abt’ın yerine yedek olarak katıldığı Berlin yarışı sonrasında Audi’yi etkilemişti ve sonrasında 2020-21 Formula E sezonu için markayla anlaşma imzalamıştı.

DTM’deki beşinci sezonunu iki şampiyonanın takvimi zaman zaman çakışacağı için bırakan Alman sürücü, Formula E’ye uzun bir kariyer beklentisiyle girdi.

Ancak Valencia’daki sezon öncesi testlerinden günler sonra Audi, mevcut sezon sonunda Formula E’den çekileceğini açıkladı ve Rast’ın serideki geleceği belirsizleşti.

Rast, Audi’de bir fabrika sürücüsü olarak kalmak istediğini açıkça belirtti ve üreticinin LMDh projesinin bir parçası olarak Le Mans 24 Saat’e dönmek Alman sürücü için cazip bir teklifti.

Ancak Audi’nin en az 2023’e kadar spor araba yarışlarında mücadele etmek istememesiyle, Rast'ın 2022'de bir yıllık boş dönemi olacak.

Motorsport.com tarafından, Audi’nin Formula E’yi bırakma kararının geleceğini nasıl etkilediği sorulduğunda Rast, ‘’Şu ana kadar, beni etkilemedi. Şu anda Formula E’ye odaklanacağım. Sonrasında gelecek için her şeyi konuşacağız.’’

‘’Uzun vadede Audi Sport’la kalmak istiyorum bu yüzden hangi program gelirse gelsin, bir parçası olacağımı umuyorum. Belki tekrar DTM olur, ileride ne olacağını görmek gerek. Ancak, söylediğim gibi bu yıl tamamen Formula E’ye odaklanıp, geleceğin neler getirdiğini göreceğiz.’’

Rast, DTM’nin kural değişikliklerinden sonra ‘’biraz daha az eğlenceli’’ olduğunu itiraf etti.

‘’Evet, geçtiğimiz yıllara kıyasla biraz daha yavaşlar. Artık düzgün bir prototip kullanmıyorlar. Sürücü için daha az eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz.’’

‘’Ancak hâlâ, DTM’yi canlı tutmamız gerektiğini düşünüyorum.’’

DTM’ye dönüş yapıp yapmayacağı sorulduğunda Rast şunları ekledi: ‘’Araçlar kesinlikle daha az çekici. Eskiden çok daha hızlılardı. GT3 araçları da çekici ancak eskiye kıyasla daha az. Göreceğiz.’’

‘’DTM Avrupa’da hâlâ çok önemli, bu yüzden neler yapacağımı göreceğiz. Bir gün DTM’ye katılacak olma ihtimalimi göz ardı etmiyorum ancak şu anda Formula E’ye odaklanıyorum.’’

Audi seriden ayrılmasına rağmen, Gen2’nin son sezonunda Envision Virgin’a tedarikçilik yapmaya devam edecek.

Ancak Rast, şu anki sezon bittikten sonra Formula E’de kalma fikri var mı diye sorulduğunda biraz çekingen davrandı.

‘’Bu çok havalı bir şampiyona, ben çok seviyorum. Sürekli devam eden bir hareketlilik var.’’

‘’Yarış esnasında kalp atışım hep 200’ün üzerinde. Bu gerçekten çok eğlenceli ve ilginç. Bakalım gelecek neler getirecek.’’

Race winner and Champion Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM

Race winner and Champion Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM

Photo by: ITR eV

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Jenson Button'ın takımı, DTM'den çekildi

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Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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