Rast, 2021'de DTM'e dönmeyeceğini doğruladı

Rast, geçen sene Audi'deki takım arkadaşlarından Nico Muller'i geçerek 3. DTM şampiyonluğunu kazandı ve serinin en başarılı pilotu haline geldi.

Rast'ın bu sene için Audi ile Formula E için anlaşmasının ardından tam zamanlı olarak DTM'e dönmesi beklenmiyordu.

Ancak Audi'nin bu ay Muller ve 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller'in DTM'de mücadele edebileceğini açıklamasının ardından Rast'ın da benzer bir şey yapabileceği iddiaları gündeme geldi.

Ancak Rast tamamen Formula E'deki ilk tam sezonuna odaklanacağını, bu yüzden DTM'e dönmeyeceğini açıkladı.

Ran.de'ye konuşan Rast, "DTM'i sevsem de ve bir Audi müşteri takımı için yarışmak istesem de, birlikte 2021'de sadece Formula E'ye odaklanma kararı aldık." dedi.

Rast, bu kararında DTM ve Formula E takvimlerinin çakışmasının da etkili olduğunu kabul etti. Formula E henüz tam olarak 2021 takvimini yayınlamadı ancak Motorsport.com, en az iki yarışın çakışmasının beklendiğini öğrendi. Bunların dışında pandemi nedeniyle olabilecek değişiklikler, durumu daha da karmaşık hale getirebilirdi.

Rast, "Burada da, pandemi nedeniyle belirsiz. Buna ek olarak seri artık resmi dünya şampiyonası olma nedeniyle ekstra önem kazandı. Bu yüzden her şeyin güvende olmasını istedim. Bu yüzden sadece burada olmak istiyorum." dedi.

Audi, GT3 araçlarıyla geçecek ilk DTM sezonunda iki adet Audi R8 LMS'yi piste çıkaracağını duyurmuştu.