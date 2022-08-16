Rast, 12 yıl geçirdiği Audi Sport’tan ayrılıyor

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8-9 Ekim tarihlerinde Hockenheim’da gerçekleştirilecek olan DTM sezon finali, 2011’den beri takımda aktif olarak yer alan Alman sürücünün takımla son yarış hafta sonu olacak.

2016’da Audi için DTM’de bazı yarışlara katılan Rast, 2017’de seride tam zamanlı olarak yarışmaya başladı ve o sezon şampiyonluğa ulaştı.

Rast, dört sene boyunca yarıştığı Audi Sport Team Rosberg ekibi ile üç şampiyonluk, 24 galibiyet ve 20 pole pozisyonu elde etti.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Formula E’de mücadele ettikten sonra bu sezon Team ABT Sportsline ile DTM’e geri dönen Rast, şu anda şampiyonayı en iyi Audi sürücüsü olarak üçüncü sırada götürüyor.

Ayrılık kararını ‘üzülerek’ aldığını söyleyen Rast, ‘motor sporlarında hâlâ gerçekleştirmek istediği bazı hedefleri olduğunu’ söyledi.

Rast, uzun süredir DTM’de şampiyonluklar için savaştığı Nico Müller ile birlikte Audi’nin 2023 LMDh aracının gelişimine liderlik ediyordu. Ancak proje senenin başlarında gayriresmi olarak rafa kaldırıldı ve bu da Rast’ın, sözleşmesinin bitmesine daha bir sene varken markadan ayrılmasına yol açtı.

Bu haber, Rast’ın önümüzdeki sene Formula E’ye dönmesinin önünü açtı. Alman sürücünün ismi, serinin son şampiyonu Mercedes ekibini devralacak olan McLaren ile anılıyor.

Podium: Rene Rast, Team ABT Sportsline Photo by: Alexander Trienitz

Rast, “Bu karar benim için hiç kolay olmadı. Audi, son yıllarda benim hayatım oldu. Birlikte çok iyi şekilde çalıştık ve birçok harika başarıyı kutladık.”

“Bu anları ve galibiyetlerimi, şampiyonluklarımı mümkün kılan insanları asla unutmayacağım.”

“Audi, uzun yıllar boyunca şirket aracı olarak kullanabildiğim Audi RS 6 gibi büyüleyici araçlara sahip, güçlü bir marka. DTM’deki Class 1 dönemi, benim için en önemli yıllardı. Audi RS 5 DTM aracı, dört silindirli turbo motoruyla harika bir yarış aracıydı.”

“Ne yazık ki, bu dönem çok hızlı sona erdi. Hem Le Mans prototiplerinde hem de Formula E’deki programlar sona erdiğinde takıma yeni katılma şanssızlığını da yaşadım. Bu gerçekten üzücüydü.”

“GT3 yarış araçlarıyla DTM’de hayal edebileceğimden çok daha fazla keyif alıyorum. Ancak hâlâ motor sporlarında ulaşmak istediğim bazı hedeflerim var.”

“Bu sebeple 2022 sezonunun bitmesinin ardından Audi taraftarlarına buruk şekilde veda etmek durumundayım.” ifadelerini kullandı.

Rast-Audi ortaklığı, Audi R8 LMS GT3 müşteri aracı ile başladı. Rast, 2014’te ADAC GT Masters şampiyonluğu ve Spa (2012), Nürburgring (2014) ve Daytona’da (2012 ve 2016) 24 saat yarışlarını da kazandı.

Alman sürücü ayrıca 2015’te Le Mans 24 Saat’te Audi sürücü kadrosunda yer aldı ve Formula E’de de Audi Sport ABT Schaeffler takımı için yarıştı ve birkaç podyum aldı.