Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak Sonraki / DTM, 2023'te Nordschleife'a dönmeyi planlıyor!
DTM Haberler

Rast, 12 yıl geçirdiği Audi Sport’tan ayrılıyor

Rene Rast, 2022 sezonunun ardından 12 yıllık ortaklıklarını sonlandırarak Audi Sport’tan ayrılacağını açıkladı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör
Rast, 12 yıl geçirdiği Audi Sport’tan ayrılıyor
Haberi dinle

8-9 Ekim tarihlerinde Hockenheim’da gerçekleştirilecek olan DTM sezon finali, 2011’den beri takımda aktif olarak yer alan Alman sürücünün takımla son yarış hafta sonu olacak.

2016’da Audi için DTM’de bazı yarışlara katılan Rast, 2017’de seride tam zamanlı olarak yarışmaya başladı ve o sezon şampiyonluğa ulaştı.

Rast, dört sene boyunca yarıştığı Audi Sport Team Rosberg ekibi ile üç şampiyonluk, 24 galibiyet ve 20 pole pozisyonu elde etti.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Formula E’de mücadele ettikten sonra bu sezon Team ABT Sportsline ile DTM’e geri dönen Rast, şu anda şampiyonayı en iyi Audi sürücüsü olarak üçüncü sırada götürüyor.

Ayrılık kararını ‘üzülerek’ aldığını söyleyen Rast, ‘motor sporlarında hâlâ gerçekleştirmek istediği bazı hedefleri olduğunu’ söyledi.

Rast, uzun süredir DTM’de şampiyonluklar için savaştığı Nico Müller ile birlikte Audi’nin 2023 LMDh aracının gelişimine liderlik ediyordu. Ancak proje senenin başlarında gayriresmi olarak rafa kaldırıldı ve bu da Rast’ın, sözleşmesinin bitmesine daha bir sene varken markadan ayrılmasına yol açtı.

Bu haber, Rast’ın önümüzdeki sene Formula E’ye dönmesinin önünü açtı. Alman sürücünün ismi, serinin son şampiyonu Mercedes ekibini devralacak olan McLaren ile anılıyor.

Podium: Rene Rast, Team ABT Sportsline

Podium: Rene Rast, Team ABT Sportsline

Photo by: Alexander Trienitz

Rast, “Bu karar benim için hiç kolay olmadı. Audi, son yıllarda benim hayatım oldu. Birlikte çok iyi şekilde çalıştık ve birçok harika başarıyı kutladık.”

“Bu anları ve galibiyetlerimi, şampiyonluklarımı mümkün kılan insanları asla unutmayacağım.”

“Audi, uzun yıllar boyunca şirket aracı olarak kullanabildiğim Audi RS 6 gibi büyüleyici araçlara sahip, güçlü bir marka. DTM’deki Class 1 dönemi, benim için en önemli yıllardı. Audi RS 5 DTM aracı, dört silindirli turbo motoruyla harika bir yarış aracıydı.”

“Ne yazık ki, bu dönem çok hızlı sona erdi. Hem Le Mans prototiplerinde hem de Formula E’deki programlar sona erdiğinde takıma yeni katılma şanssızlığını da yaşadım. Bu gerçekten üzücüydü.”

“GT3 yarış araçlarıyla DTM’de hayal edebileceğimden çok daha fazla keyif alıyorum. Ancak hâlâ motor sporlarında ulaşmak istediğim bazı hedeflerim var.”

“Bu sebeple 2022 sezonunun bitmesinin ardından Audi taraftarlarına buruk şekilde veda etmek durumundayım.” ifadelerini kullandı.

Rast-Audi ortaklığı, Audi R8 LMS GT3 müşteri aracı ile başladı. Rast, 2014’te ADAC GT Masters şampiyonluğu ve Spa (2012), Nürburgring (2014) ve Daytona’da (2012 ve 2016) 24 saat yarışlarını da kazandı.

Alman sürücü ayrıca 2015’te Le Mans 24 Saat’te Audi sürücü kadrosunda yer aldı ve Formula E’de de Audi Sport ABT Schaeffler takımı için yarıştı ve birkaç podyum aldı.

 
paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak
Önceki haber

Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak
Sonraki haber

DTM, 2023'te Nordschleife'a dönmeyi planlıyor!

DTM, 2023'te Nordschleife'a dönmeyi planlıyor!
Megan White Daha fazlası
Megan White
Bagnaia, aldığı tavsiyeler için Stoner ve Rossi'ye minnettar Britanya GP
MotoGP

Bagnaia, aldığı tavsiyeler için Stoner ve Rossi'ye minnettar

Quartararo: "Yarışı kazanabilecek seviyede tempoya sahibiz" Britanya GP
MotoGP

Quartararo: "Yarışı kazanabilecek seviyede tempoya sahibiz"

Espargaro: "Silverstone'daki uzun tur cezası şaka gibi" Britanya GP
MotoGP

Espargaro: "Silverstone'daki uzun tur cezası şaka gibi"

René Rast Daha fazlası
René Rast
Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak Fuji
WEC

Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak

Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı Imola
DTM

Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı

DTM yıldızı Rast, Abt Audi ile seriye dönüyor
DTM

DTM yıldızı Rast, Abt Audi ile seriye dönüyor

Son Haberler

DTM, 2023'te Nordschleife'a dönmeyi planlıyor!
DTM DTM

DTM, 2023'te Nordschleife'a dönmeyi planlıyor!

DTM yönetimi, birçok zorluğa rağmen 29 senelik bir aranın ardından ilk kez Nürburgring-Nordschleife'a dönmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.

Rast, 12 yıl geçirdiği Audi Sport’tan ayrılıyor
DTM DTM

Rast, 12 yıl geçirdiği Audi Sport’tan ayrılıyor

Rene Rast, 2022 sezonunun ardından 12 yıllık ortaklıklarını sonlandırarak Audi Sport’tan ayrılacağını açıkladı.

Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak
WEC WEC

Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak

Rene Rast, Nico Müller ve Nick Cassidy, DTM’e öncelik vermek için FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın önümüzdeki ay Fuji’de gerçekleştirilecek olan beşinci ayağını kaçıracak.

David Schumacher, DTM'deki arkadaş canlısı ortamdan ötürü halen şaşkın
DTM DTM

David Schumacher, DTM'deki arkadaş canlısı ortamdan ötürü halen şaşkın

2022 sezonuyla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açan David Schumacher, DTM'de oldukça arkadaş canlısı bir ortamla karşılaştığını ve bunun kendisini şaşırttığını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.