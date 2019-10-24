R-Motorsport, DTM'de HWA ile olan ortaklığını sonlandırdı

90 günde dört araç hazırlayan R-Motorsport, DTM'de zorlu bir ilk sezon geçirdi ve hem dayanıklılık problemleri yaşadı hem de güç sorunlarıyla boğuştu.

Misano testinin ardından yapılan testte dayanıklılık konusunda gelişmelerine rağmen, Hockenheim'daki sezon finalinde yine motorla ilgili dayanıklılık sorunları vardı.

Hockenheim'da R-Motorsport'un motor seçeneklerine baktığı yönünde spekülasyonlar vardı.

Motorsport.com, HWA'nın 2020'de devam etmeyi teklif etmesine rağmen R-Motorsport'un o zamandan beri alternatif bir motor tedarikçisiyle görüştüğünü öğrendi.

R-Motorsport'un patronu Florian Kamelger, “DTM'de HWA AG ile daha fazla işbirliği yapmak için bir fikir birliğine varamamış olmamız çok talihsiz bir durum, bu yüzden tek seçenek anlaşmayı sona erdirmek ve geleceğe odaklanmak. HWA ile ortaklığımızı sonlandırsak da DTM'e katılmaya devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Takım, gelecek ay Fuji'de DTM ve Süper GT arasındaki ortak yarışmayacak katılmayacak. Bunun yerine 2020 aracının gelişimine odaklanacak.