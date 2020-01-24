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DTM / Son dakika

R-Motorsport Aston Martin, DTM’den çekiliyor!

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R-Motorsport Aston Martin, DTM’den çekiliyor!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Oca 2020 14:04

R-Motorsport Aston Martin DTM takımı, tek bir sezonu geride bıraktıktan sonra seriden ayrıldığını açıkladı.

R-Motorsport, 2019’un başında dört Vantage aracıyla beraber DTM gridine katılmış ve Mercedes’in yerini almıştı.

Ancak İsviçreli ekip, Audi ve BMW ile mücadele etmekte zorlandı ve sezon boyunca ilk 5’e girmeyi başaramadı.

Yılın sonunda R-Motorsport, tüm araçlarını anonim bir alıcıya sattığını ve motor üreticisi HWA ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Takımın, motor tedariği konusunda BMW ile görüştüğü açıklanmıştı ancak İsviçreli takım 2020 sezonunda DTM’de mücadele etmeyeceğini açıkladı.

Takım patronu Dr. Florian Kamelger, “Motor sporları programımızın yeniden değerlendirilmesi, gelecekte yeni öncelikler belirlemek istediğimizi ve DTM’de mücadele etmenin artık bizim için uygun olmayacağını gösterdi.”

“2020 motor sporları programımız konusunda verdiğimiz kararları daha sonraki bir aşamada açıklayacağız.”

“Ancak özellikle Gerhard Berger ve ITR’ye, Dieter Gass’a ve Jens Marquardt’a, DTM sezonumuzdaki uğraşları için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle BMW, bizim için olağanüstü bir ortak oldu.” şeklinde konuştu.

R-Motorsport’un ayrılığıyla birlikte 2020 gridi sadece 14 araca düşmüş oldu. Ancak BMW ve Audi anlaşabilirse bu sayı müşteri araçlarıyla beraber yükselebilir.

Bu ayrıca, 2011’den sonra DTM’in ilk kez sadece iki üreticiye sahip olacağı anlamına geliyor.

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Seri DTM
Takımlar R-Motorsport
Editör Rachit Thukral

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