Portimao DTM: Muller rahat bir galibiyet elde etti

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DTM'nin GT3 çağında ilk kez pole pozisyonunu elde eden Team Rosberg pilotu Muller, oldukça baskın bir performans sergiledi ve 33 turluk yarışı rahat bir şekilde kazanmayı başardı.

İsviçreli sürücü iyi bir start alarak yerini korumasının ardından henüz 3. turda 1 saniye fark açmayı başardı. Bu esnada Fraga da Grasser Racing Lamborghini pilotu Mirko Bortolotti'yi geçip 2. sıraya yükseldi.

Ön grupta pit stopları başlatan isim Fraga oldu. 6. turda ideal aralığın başlamasıyla birlikte pit alanına dalan Red Bull pilotu, taze lastiklere geçen ilk isimdi.

Fraga'ya hızlı bir cevap vermek isteyen Muller hemen bir tur sonra pite geldi ve pit stop'un ardından farkı iki saniyeye kadar yükseltti. 8. turda ise Bortolotti pite gelerek üçüncülüğünü korudu.

Fraga bir sonraki tur en hızlı turu atarak Muller'in üstündeki baskıyı arttırmaya çalıştı, fakat Muller liderlik koltuğunda oldukça rahattı ve damalı bayrağı 3.4 saniye gibi net bir farkla ilk sırada görmeyi başardı. Bu, Muller'in 2020 sezonunun son yarışı olan Hockenheim'dan bu yana ilk galibiyeti oldu.

Bortolotti, aracındaki 5 kilogram fazla ağırlık nedeniyle Muller-Fraga ikilisiyle mücadele edemedi, fakat yarışı üçüncü bitirerek Portimao'dan şampiyona lideri olarak ayrıldı.

Walkenhorst BMW sürücüsü Marco Wittmann, Cumartesi günü yarışı tamamlayamamasının ardından Pazar iyi bir performans göstererek dördüncü oldu. Wittmann, yarışın 16. turunda Maximilian Gotz'u geçerek elde ettiği dördüncülüğü yarış sonuna kadar korudu.

Yarışa 10. başlayan Gotz ilk tur biterken beşinci sıradaydı ve Lucas Auer'in sorunlu pit stop'u sonrası bir sıra daha kazandı, ancak zaman içinde temposu düşüşe geçti ve bir sıra gerileyerek beşinci oldu. Altıncı sırada Abt Audi sürücüsü Kelvin van der Linde yer aldı.

Porsche fabrika sürücüsü Laurens Vanthoor yedinci, Schubert BMW'den Sheldon van der Linde dört saniye geride sekizinci olurken, ilk 10 sırayı Ricardo Feller ve Maro Engel tamamladı.

DTM'e geri dönen Rast zorlandığı yarıiı 12. tamamladı ve üç Abt Audi aracının en zayıfıydı. Rast, Cumartesi günü güvenlik aracı periyodunun ardından yeniden start esnasında yarış dışı kalmıştı

WRC efsanesi Sebastien Loeb, epey geç pit stop yaptığı mücadeleyi 18. tamamladı.

Cumartesi günü galibiyete uzanan Auer yarışın ilk kısmında beşinciydi, fakat pit stopta lastiklerinin tam takılamaması sonucu ekstra bir pit daha yapmak durumunda kaldı ve büyük zaman kaybetti. Auer her ne kadar tur yememeyi başarsa da, ancak 22. olabildi.

Portimao DTM - Pazar günü sonuçları

Sıra Nº Sürücü Araç/Motor Tur Zaman Fark 1 51 Nico Müller Audi 33 - 2 74 Felipe Fraga Ferrari 33 3.415 3 63 Mirko Bortolotti Lamborghini 33 8.447 4 11 Marco Wittmann BMW 33 10.283 5 1 Maximilian Götz Mercedes 33 12.734 6 3 K.van der Linde Audi 33 13.553 7 92 Laurens Vanthoor Porsche 33 14.349 8 31 S.van der Linde BMW 33 18.002 9 7 Ricardo Feller Audi 33 19.754 10 88 Maro Engel Mercedes 33 21.579 11 94 Dennis Olsen Porsche 33 22.410 12 33 René Rast Audi 33 22.966 13 36 Arjun Maini Mercedes 33 23.621 14 10 Esteban Muth BMW 33 27.854 15 27 David Schumacher Mercedes 33 28.165 16 66 Marius Zug Audi 33 34.885 17 18 Maximilian Buhk Mercedes 33 36.943 18 37 Sébastien Loeb Ferrari 33 47.817 19 85 Clemens Schmid Lamborghini 33 50.025 20 12 Dev Gore Audi 33 1'00.836 21 26 Esmee Hawkey Lamborghini 33 1'08.140 22 22 Lucas Auer Mercedes 33 1'11.368 23 6 Alessio Deledda Lamborghini 33 1'28.589 55 Mikaël Grenier Mercedes 23 - Retirement 4 Luca Stolz Mercedes 2 - Retirement 95 Nicki Thiim Lamborghini 1 - Retirement 24 Thomas Preining Porsche 1 - Retirement 25 Philipp Eng BMW 0 - Retirement 19 Rolf Ineichen Lamborghini 0 - Retirement