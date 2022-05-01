Portimao DTM: Muller rahat bir galibiyet elde etti
Audi sürücüsü Nico Muller, baştan sona lider götürdüğü yarıştan galip ayrılırken, Red Bull'dan Felipe Fraga serideki ilk podyumunu elde etti.
DTM'nin GT3 çağında ilk kez pole pozisyonunu elde eden Team Rosberg pilotu Muller, oldukça baskın bir performans sergiledi ve 33 turluk yarışı rahat bir şekilde kazanmayı başardı.
İsviçreli sürücü iyi bir start alarak yerini korumasının ardından henüz 3. turda 1 saniye fark açmayı başardı. Bu esnada Fraga da Grasser Racing Lamborghini pilotu Mirko Bortolotti'yi geçip 2. sıraya yükseldi.
Ön grupta pit stopları başlatan isim Fraga oldu. 6. turda ideal aralığın başlamasıyla birlikte pit alanına dalan Red Bull pilotu, taze lastiklere geçen ilk isimdi.
Fraga'ya hızlı bir cevap vermek isteyen Muller hemen bir tur sonra pite geldi ve pit stop'un ardından farkı iki saniyeye kadar yükseltti. 8. turda ise Bortolotti pite gelerek üçüncülüğünü korudu.
Fraga bir sonraki tur en hızlı turu atarak Muller'in üstündeki baskıyı arttırmaya çalıştı, fakat Muller liderlik koltuğunda oldukça rahattı ve damalı bayrağı 3.4 saniye gibi net bir farkla ilk sırada görmeyi başardı. Bu, Muller'in 2020 sezonunun son yarışı olan Hockenheim'dan bu yana ilk galibiyeti oldu.
Bortolotti, aracındaki 5 kilogram fazla ağırlık nedeniyle Muller-Fraga ikilisiyle mücadele edemedi, fakat yarışı üçüncü bitirerek Portimao'dan şampiyona lideri olarak ayrıldı.
Walkenhorst BMW sürücüsü Marco Wittmann, Cumartesi günü yarışı tamamlayamamasının ardından Pazar iyi bir performans göstererek dördüncü oldu. Wittmann, yarışın 16. turunda Maximilian Gotz'u geçerek elde ettiği dördüncülüğü yarış sonuna kadar korudu.
Yarışa 10. başlayan Gotz ilk tur biterken beşinci sıradaydı ve Lucas Auer'in sorunlu pit stop'u sonrası bir sıra daha kazandı, ancak zaman içinde temposu düşüşe geçti ve bir sıra gerileyerek beşinci oldu. Altıncı sırada Abt Audi sürücüsü Kelvin van der Linde yer aldı.
Porsche fabrika sürücüsü Laurens Vanthoor yedinci, Schubert BMW'den Sheldon van der Linde dört saniye geride sekizinci olurken, ilk 10 sırayı Ricardo Feller ve Maro Engel tamamladı.
DTM'e geri dönen Rast zorlandığı yarıiı 12. tamamladı ve üç Abt Audi aracının en zayıfıydı. Rast, Cumartesi günü güvenlik aracı periyodunun ardından yeniden start esnasında yarış dışı kalmıştı
WRC efsanesi Sebastien Loeb, epey geç pit stop yaptığı mücadeleyi 18. tamamladı.
Cumartesi günü galibiyete uzanan Auer yarışın ilk kısmında beşinciydi, fakat pit stopta lastiklerinin tam takılamaması sonucu ekstra bir pit daha yapmak durumunda kaldı ve büyük zaman kaybetti. Auer her ne kadar tur yememeyi başarsa da, ancak 22. olabildi.
Portimao DTM - Pazar günü sonuçları
|Sıra
|Nº
|Sürücü
|Araç/Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|51
|Nico Müller
|Audi
|33
|-
|2
|74
|Felipe Fraga
|Ferrari
|33
|3.415
|3
|63
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini
|33
|8.447
|4
|11
|Marco Wittmann
|BMW
|33
|10.283
|5
|1
|Maximilian Götz
|Mercedes
|33
|12.734
|6
|3
|K.van der Linde
|Audi
|33
|13.553
|7
|92
|Laurens Vanthoor
|Porsche
|33
|14.349
|8
|31
|S.van der Linde
|BMW
|33
|18.002
|9
|7
|Ricardo Feller
|Audi
|33
|19.754
|10
|88
|Maro Engel
|Mercedes
|33
|21.579
|11
|94
|Dennis Olsen
|Porsche
|33
|22.410
|12
|33
|René Rast
|Audi
|33
|22.966
|13
|36
|Arjun Maini
|Mercedes
|33
|23.621
|14
|10
|Esteban Muth
|BMW
|33
|27.854
|15
|27
|David Schumacher
|Mercedes
|33
|28.165
|16
|66
|Marius Zug
|Audi
|33
|34.885
|17
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes
|33
|36.943
|18
|37
|Sébastien Loeb
|Ferrari
|33
|47.817
|19
|85
|Clemens Schmid
|Lamborghini
|33
|50.025
|20
|12
|Dev Gore
|Audi
|33
|1'00.836
|21
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini
|33
|1'08.140
|22
|22
|Lucas Auer
|Mercedes
|33
|1'11.368
|23
|6
|Alessio Deledda
|Lamborghini
|33
|1'28.589
|55
|Mikaël Grenier
|Mercedes
|23
|-
|Retirement
|4
|Luca Stolz
|Mercedes
|2
|-
|Retirement
|95
|Nicki Thiim
|Lamborghini
|1
|-
|Retirement
|24
|Thomas Preining
|Porsche
|1
|-
|Retirement
|25
|Philipp Eng
|BMW
|0
|-
|Retirement
|19
|Rolf Ineichen
|Lamborghini
|0
|-
|Retirement