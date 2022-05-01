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DTM / Algarve Yarış raporu

Portimao DTM: Muller rahat bir galibiyet elde etti

Audi sürücüsü Nico Muller, baştan sona lider götürdüğü yarıştan galip ayrılırken, Red Bull'dan Felipe Fraga serideki ilk podyumunu elde etti.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Portimao DTM: Muller rahat bir galibiyet elde etti
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DTM'nin GT3 çağında ilk kez pole pozisyonunu elde eden Team Rosberg pilotu Muller, oldukça baskın bir performans sergiledi ve 33 turluk yarışı rahat bir şekilde kazanmayı başardı.

İsviçreli sürücü iyi bir start alarak yerini korumasının ardından henüz 3. turda 1 saniye fark açmayı başardı. Bu esnada Fraga da Grasser Racing Lamborghini pilotu Mirko Bortolotti'yi geçip 2. sıraya yükseldi.

Ön grupta pit stopları başlatan isim Fraga oldu. 6. turda ideal aralığın başlamasıyla birlikte pit alanına dalan Red Bull pilotu, taze lastiklere geçen ilk isimdi.

Fraga'ya hızlı bir cevap vermek isteyen Muller hemen bir tur sonra pite geldi ve pit stop'un ardından farkı iki saniyeye kadar yükseltti. 8. turda ise Bortolotti pite gelerek üçüncülüğünü korudu.

Fraga bir sonraki tur en hızlı turu atarak Muller'in üstündeki baskıyı arttırmaya çalıştı, fakat Muller liderlik koltuğunda oldukça rahattı ve damalı bayrağı 3.4 saniye gibi net bir farkla ilk sırada görmeyi başardı. Bu, Muller'in 2020 sezonunun son yarışı olan Hockenheim'dan bu yana ilk galibiyeti oldu.

Bortolotti, aracındaki 5 kilogram fazla ağırlık nedeniyle Muller-Fraga ikilisiyle mücadele edemedi, fakat yarışı üçüncü bitirerek Portimao'dan şampiyona lideri olarak ayrıldı.

Walkenhorst BMW sürücüsü Marco Wittmann, Cumartesi günü yarışı tamamlayamamasının ardından Pazar iyi bir performans göstererek dördüncü oldu. Wittmann, yarışın 16. turunda Maximilian Gotz'u geçerek elde ettiği dördüncülüğü yarış sonuna kadar korudu.

Yarışa 10. başlayan Gotz ilk tur biterken beşinci sıradaydı ve Lucas Auer'in sorunlu pit stop'u sonrası bir sıra daha kazandı, ancak zaman içinde temposu düşüşe geçti ve bir sıra gerileyerek beşinci oldu. Altıncı sırada Abt Audi sürücüsü Kelvin van der Linde yer aldı.

Porsche fabrika sürücüsü Laurens Vanthoor yedinci, Schubert BMW'den Sheldon van der Linde dört saniye geride sekizinci olurken, ilk 10 sırayı Ricardo Feller ve Maro Engel tamamladı.

DTM'e geri dönen Rast zorlandığı yarıiı 12. tamamladı ve üç Abt Audi aracının en zayıfıydı. Rast, Cumartesi günü güvenlik aracı periyodunun ardından yeniden start esnasında yarış dışı kalmıştı

WRC efsanesi Sebastien Loeb, epey geç pit stop yaptığı mücadeleyi 18. tamamladı.

Cumartesi günü galibiyete uzanan Auer yarışın ilk kısmında beşinciydi, fakat pit stopta lastiklerinin tam takılamaması sonucu ekstra bir pit daha yapmak durumunda kaldı ve büyük zaman kaybetti. Auer her ne kadar tur yememeyi başarsa da, ancak 22. olabildi.

Portimao DTM - Pazar günü sonuçları

Sıra  Nº   Sürücü  Araç/Motor   Tur  Zaman  Fark
1 51  Nico Müller Audi 33 -  
2 74  Felipe Fraga Ferrari 33   3.415
3 63  Mirko Bortolotti Lamborghini 33   8.447
4 11  Marco Wittmann BMW 33   10.283
5 Maximilian Götz Mercedes 33   12.734
6 K.van der Linde Audi 33   13.553
7 92  Laurens Vanthoor Porsche 33   14.349
8 31  S.van der Linde BMW 33   18.002
9 Ricardo Feller Audi 33   19.754
10 88  Maro Engel Mercedes 33   21.579
11 94  Dennis Olsen Porsche 33   22.410
12 33  René Rast Audi 33   22.966
13 36  Arjun Maini Mercedes 33   23.621
14 10  Esteban Muth BMW 33   27.854
15 27  David Schumacher Mercedes 33   28.165
16 66  Marius Zug Audi 33   34.885
17 18  Maximilian Buhk Mercedes 33   36.943
18 37  Sébastien Loeb Ferrari 33   47.817
19 85  Clemens Schmid Lamborghini 33   50.025
20 12  Dev Gore Audi 33   1'00.836
21 26  Esmee Hawkey Lamborghini 33   1'08.140
22 22  Lucas Auer Mercedes 33   1'11.368
23 Alessio Deledda Lamborghini 33   1'28.589
  55  Mikaël Grenier Mercedes 23 - Retirement
  Luca Stolz Mercedes 2 - Retirement
  95  Nicki Thiim Lamborghini 1 - Retirement
  24  Thomas Preining Porsche 1 - Retirement
  25  Philipp Eng BMW 0 - Retirement
  19  Rolf Ineichen Lamborghini 0 - Retirement
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