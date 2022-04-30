Portimao DTM: Auer kazandı, Mercedes 1-2!

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan fabrika Lamborghini sürücüsü Bortolotti iyi bir start ile yerini korudu ve ikinci sıradaki Winward Mercedes sürücüsü Auer ile fark açmayı başardı.

Fakat yarışın gidişatı, Bortolotti'nin Grasser Racing'den takım arkadaşı Rolf Ineichen'in 19. turda yaptığı pit stop'tan kısa bir süre sonra 1. virajda aracını durdurmasının ve güvenlik aracının piste girmesiyle birlikte değişti.

Kısa bir müdahale periyodunun ardından yarış yeniden başlarken, Bortolotti iyi bir start almakta zorlandı ve grubun gerisine düştü, böylece liderlik Auer'e geçti.

Auer liderliği aldıktan sonra iyi bir performansla kimsenin ona yetişmesine izin vermedi ve DTM kariyerinin sekizinci zaferini elde etti.

HRT Mercedes sürücüsü Luca Stolz 8. turda erken bir pit yaparak büyük avantaj kazandı ve tam zamanlı DTM sürücüsü olarak ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Bortolotti geri düşmesinin ardından toparlanmayı başardı ve yarışı üçüncü sırada tamamlayarak hiç olmazsa podyumu korudu. Bortolotti, podyum için son turda GruppeM Mercedes sürücüsü Maro Engel'i geçmek zorundaydı ve ilk virajda yaptığı güzel bir hamleyle geçişi tamamladı.

Engel daha sonrasında pit stopta çıkan bir sorun nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı ve 10. sıraya kadar geriledi.

Maro Engel, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Fotoğraf: Alexander Trienitz

Engel'in cezasının ardından geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi veren Abt Sportsline Audi sürücüsü Kelvin van der Linde dördüncü oldu. Güney Afrikalı sürücü dün sıralama turlarını 17. sırada tamamlamasının ardından iyi bir yükseliş gerçekleştirdi.

Porsche sürücüleri de kötü bir sıralamanın ardından yarışta biraz daha iyi performans göstermeyi başaranlar arasındalardı. Dennis Olsen, SSR Performance takımının ilk yarışında güçlü bir beşincilik elde ederken, takım arkadaşı Laurens Vanthoor sekizinci oldu.

Abt Audi sürücüsü Ricardo Feller ilk fırsatta pit stop yapan bir diğer isimdi, 6. turdaki pit stop'un ardından son GT Masters şampiyonu ilk DTM yarışını altıncı sırada tamamladı.

Schubert Motorsport'tan Sheldon van der Linde yeni BMW M4'ü ile yedinci, yarışa 24. sıradan başlayan takım arkadaşı Phillip Eng ise DTM'e dönüşünün ardından dokuzuncu oldu.

Günün son puanı 10. sıraya gerileyen Engel'e giderken, son şampiyon Maximilian Gotz ancak 11. olabildi.

Aston Martin fabrika sürücüsü Nicki Thiim yarışın büyük bölümünü ilk beşte götürdü, ancak yarış yeniden başlarken o da kötü start alarak geri düştü ve 12. sıraya kadar geriledi.

Yeniden starttaki kaos Red Bull'dan Felipe Fraga ve üç kez DTM şampiyonu Rene Rast'ı da etkiledi, iki sürücü de yarışa veda ettiler. Fraga yedinci sıradaydı ve güvenlik aracı girmeden bir tur önce pit stop yaptığı için taze lastiklere sahipti.

Nico Muller ve Marco Witmann gibi önemli isimler de yarışa veda eden sürücüler arasındaydı, iki sürücü de henüz bilinmeyen sorunlardan ötürü garaja dönerek yarışa veda ettiler.

Nick Cassidy'nin yerine yarışan dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb, AlphaTauri sponsorluklu Ferrari'si ile ilk DTM yarışını 16. sırada tamamladı.

Loeb yarışa ilk çizgiden başlayan Thomas Greiner'in çok az farkla gerisindeydi. Greiner yarışı Bortolotti ve Auer'in gerisinde üçüncü sırada götürmekteydi fakat yeniden startta sıra kaybederek puan barajının gerisine düştü.

Sébastien Loeb, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Fotoğraf: Alexander Trienitz