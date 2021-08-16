Porsche, Nürburgring'de DTM'e katılacak

DTM'in 2021 yılında GT3 araçlarına geçiş yapması, Audi, Mercedes ve BMW gibi markaların şampiyonada yer almasını sağladı ve bu yılki gride eksik olan en bariz Alman üreticinin Porsche olduğu görülebiliyordu.

Fakat bu durum, Münih merkezli SSR Performance ekibinin, Porsche 911 ile sezonun dördüncü yarışı olan Nürburgring'e katılacağını açıklamasıyla değişecek.

Manthey tarafından desteklenen bu ekip, geçen yıl GT Masters'ta herkesi hayrete düşüren bir performans sergilemiş ve Porsche sürücüsü Matthieu Jaminet'in yanı sıra Ammermuller ile çıktıkları ilk sezonda hem takımlar hem de sürücüler şampiyonluğunu kazanmıştı.

Üç kez Porsche Supercup şampiyonu ve GP2'de yarış kazanan Ammermuller, DTM'deki ilk yarışına 35 yaşında çıkacak.

Alman sürücü kısa bir süre Red Bull'un Formula 1 genç sürücü programının parçasıydı ancak 2007'de bileğini kırmasının ardından programdan çıkarıldı.

Ammermuller, “SSR Performance'ın DTM'e katılma konusunda misafir sürücü olarak beni seçmesinden dolayı çok mutluyum. Bu, serideki ilk yarış hafta sonum olacak ve kesinlikle büyük bir mücadele olacak."

“Sınırlı vakit nedeniyle mükemmel bir hazırlık mümkün olmadı ve aynı zamanda yönetmelikler de farklı. Bu kesinlikle onu heyecan verici ve ilginç hale getirecek. Nürburgring'de piste çıkacağım için oldukça motiveyim." dedi.

Takım sahibi Stefan Schlund, geçen ay DTM'nin Lausitzring ayağına katılmıştı ve şunları ekledi: "Yıllardır aktif olarak yer aldığım DTM ile ilgili çok güzel anılarım var."

"Şimdi genç SSR Performance ekibimizle beraber inanılmaz heyecanlı bir yarış hafta sonu geçirmeyi umuyoruz. Özellikle yaşanan bu şiddetli doğal aferin ardından, yaptığımız bu ilk yarışla bölgeye katkı sağlamayı umuyoruz." dedi.

SSR Performance'ın gride gelmesiyle beraber DTM, daha önce Almanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Nurburgring'de 23 araçlık bir gride sahip olacak.

19 sürücü zaten gridde tam zamanlı olarak yer alıyor. Ayrıca JP Motorsport McLaren'ın direksiyonuna Christian Klien geçerken, takım sahibi Hubert Haupt bir HRT Mercedes'in ve Luca Stolz da Toksport'un Mercedes-AMG GT3'ünün direksiyonuna geçecek.

Nürburgring gridinde Porsche, Audi, BMW, Mercedes, Lamborghini, McLaren ve Ferrari ile birlikte toplam yedi üretici yer alacak.