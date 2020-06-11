Nurburgring DTM testi 4. gün: Sabah bölümünün lideri Rast

René Rast chiude al comando la prima parte dell'ultima giornata di test del DTM al Nürburgring, dove piloti e squadre stanno preparando le ultime cose in vista della stagione 2020.

2020 DTM sezonu öncesinde gerçekleştirilen Nürburgring testinin dördüncü günü başladı ve sürücüler ilk dakikalarla birlikte piste çıkmaya başladılar.

Sadece dokuz sürücünün katıldığı seansta Team Rosberg sürücüsü Rene Rast 1:19.028 yapmayı başardı ve sabah bölümünün en hızlısı oldu.

BMW sürücüsü Timo Glock, testin son gününde piste çıktı ve 1:19.193 yaparak 0.165 saniye geride ikinci sırada kendisine yer buldu. Jonathan Aberdein, Glock'un en yakın takipçisiydi ve onu da Mike Rockenfeller takip etti.

Robin Frijns, Audi ile beşinci en hızlı zamanı yaparken, Robert Kubica 1:19.493 yaptı ve seansı altıncı sırada noktaladı.

Lucas Auer, en yavaş BMW sürücüsüydü ve 1:19.622 ile yedinci sırada yer aldı.

Sürpriz şekilde WRT Audi ile piste çıkan Harrison Newey 1:19.761'le sekizinci olurken, Fabio Scherer dokuzuncu oldu.

Seans öğleden sonra devam edecek.

4. gün sabah bölümü sonuçları: