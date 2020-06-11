Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 10
10 Haz
-
10 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIII: Belçika
04 Haz
-
04 Haz
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIV: İtalya
11 Haz
-
11 Haz
Yarış:
06 Saat
:
35 Dakika
:
44 Saniye
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
9 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Resmi test / Test raporu

Nurburgring DTM testi 4. gün: Sabah bölümünün lideri Rast

paylaşım
yorumlar
Nurburgring DTM testi 4. gün: Sabah bölümünün lideri Rast
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Haz 2020 11:33

Rene Rast, Nurburgring'de gerçekleştirilen DTM testinin dördüncü gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi olmayı başardı.

René Rast chiude al comando la prima parte dell'ultima giornata di test del DTM al Nürburgring, dove piloti e squadre stanno preparando le ultime cose in vista della stagione 2020.

2020 DTM sezonu öncesinde gerçekleştirilen Nürburgring testinin dördüncü günü başladı ve sürücüler ilk dakikalarla birlikte piste çıkmaya başladılar.

Sadece dokuz sürücünün katıldığı seansta Team Rosberg sürücüsü Rene Rast 1:19.028 yapmayı başardı ve sabah bölümünün en hızlısı oldu.

BMW sürücüsü Timo Glock, testin son gününde piste çıktı ve 1:19.193 yaparak 0.165 saniye geride ikinci sırada kendisine yer buldu. Jonathan Aberdein, Glock'un en yakın takipçisiydi ve onu da Mike Rockenfeller takip etti.

Robin Frijns, Audi ile beşinci en hızlı zamanı yaparken, Robert Kubica 1:19.493 yaptı ve seansı altıncı sırada noktaladı.

Lucas Auer, en yavaş BMW sürücüsüydü ve 1:19.622 ile yedinci sırada yer aldı.

Sürpriz şekilde WRT Audi ile piste çıkan Harrison Newey 1:19.761'le sekizinci olurken, Fabio Scherer dokuzuncu oldu.

Seans öğleden sonra devam edecek.

4. gün sabah bölümü sonuçları:

Poz. Sürücü Fark Derece ARAÇ
1 René Rast 1:19.028 1:19.028 AUDI RS5 DTM
2 Timo Glock 00.165 1:19.193 BMW M4 DTM
3 Jonathan Aberdein 00.202 1:19.230 BMW M4 DTM
4 Mike Rockenfeller 00.258 1:19.286 AUDI RS5 DTM
5 Robin Frijns 00.347 1:19.375 AUDI RS5 DTM
6 Robert Kubica 00.465 1:19.493 BMW M4 DTM
7 Lucas Auer 00.594 1:19.622 BMW M4 DTM
8 Harrison Newey 00.733 1:19.761 Audi RS5 DTM
9 Fabio Scherer 01.373 1:20.401 AUDI RS5 DTM
Sonraki haber
Nurburgring DTM testi 3. gün: Habsburg lider, Audi 1-2-3

Önceki haber

Nurburgring DTM testi 3. gün: Habsburg lider, Audi 1-2-3
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Resmi test
Lokasyon Nürburgring
Pilotlar René Rast
Takımlar Audi Sport Team Rosberg
Editör Francesco Corghi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams'ı satın almak isteyen üç farklı aday olabilir

2
Formula 1

Bottas: "Mercedes, Vettel'le anlaşma ihtimalini reddetti"

3
Formula 1

Sezonun son Sanal F1 yarışına beş F1 pilotu katılacak

1s
4
Formula 1

Campos, yani takım olarak Formula 1'e girmeyi düşünüyor

5
Formula 1

Ricciardo: "F1'in ters grid gibi karmaşık fikirlere ihtiyacı yok"

1s

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

Nurburgring DTM testi 4. gün: Sabah bölümünün lideri Rast
DTM

Nurburgring DTM testi 4. gün: Sabah bölümünün lideri Rast

Nurburgring DTM testi 3. gün: Habsburg lider, Audi 1-2-3
DTM

Nurburgring DTM testi 3. gün: Habsburg lider, Audi 1-2-3

Formula E aracını test edecek olan Rast, Abt'ın yerini alabilir
FE

Formula E aracını test edecek olan Rast, Abt'ın yerini alabilir

Nurburgring DTM testi 2. Gün: Habsburg günü lider kapattı
DTM

Nurburgring DTM testi 2. Gün: Habsburg günü lider kapattı

Nurburgring DTM testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Habsburg
DTM

Nurburgring DTM testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Habsburg

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.