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DTM / Test raporu

Nurburgring DTM testi 4. gün: Rast testleri lider kapattı

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Nurburgring DTM testi 4. gün: Rast testleri lider kapattı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Haz 2020 18:26

Audi sürücüsü Rene Rast, Perşembe günü Nurburgring'de gerçekleştirilen DTM sezon öncesi testlerinin son gününü zirvede tamamladı.

Glock sabah bölümünde 1:20 barajını aşan ilk isimdi ve 1:19.636 yapmayı başardı. Ancak dakikalar sonra çifte DTM şampiyonu Rast, Glock'u 1:19.297'lik turuyla geçmeyi başardı ve seansın geri kalanında en hızlı isim oldu.

Sonrasında 1:29.028 yapan Rast, günün geri kalanında zirvede yer aldı ve perşembe günkü testlerin en hızlı ismi oldu.

Glock, Rast'ın en yakın takipçisiydi ve 0.165 saniye geride ikinci sırada yer aldı. İlk üçü BMW sürücüsü Jonathan Aberdein tamamladı.

Aberdein'in en hızlı turu 1:19.230'du. Mike Rockenfeller 0.258 saniye geride dördüncü olurken, onu da Robin Frijns takip etti.

Audi sürücüsü Nico Muller altıncı olurken, Super Formula'dan seriye geri dönen eski Mercedes DTM sürücüsü Lucas Auer yedinci oldu.

DTM'deki ilk yarışı öncesinde ART BMW'nin direksiyonuna geçen Robert Kubica 1:19.493'lük derecesiyle yaklaşık yarım saniye geride sekizinci oldu.

Harrison Newey sürpriz şekilde WRT Audi'nin direksiyonuna geçti ve 0.733 saniye geride dokuzuncu oldu.

Aberdein 166 turla günün en çok tur atan ismi olmayı başardı.

Rast, Glock ve Auer'de 150'den fazla tur atmayı başardılar. Loic Duval, Audi 10. en hızlı zamanın sahibi olurken, Fabio Scherer ve Ferdinand Habsburg son üç sırada yer aldılar.

Philipp Eng, öğleden sonra piste çıksa da zaman turu kaydetmedi.

4. gün sonuçları:

Poz.

Sürücü

Araç

Derece

Fark

1

Rene Rast

Audi

1m19.028s

-

2

Timo Glock

BMW

1m19.193s

0.165s

3

Jonathan Aberdein

BMW

1m19.230s

0.202s

4

Mike Rockenfeller

Audi

1m19.286s

0.258s

5

Robin Frijns

Audi

1m19.375s

0.347s

6

Nico Muller

Audi

1m19.428s

0.400s

7

Lucas Auer

BMW

1m19.476s

0.448s

8

Robert Kubica

BMW

1m19.493s

0.465s

9

Harrison Newey

Audi

1m19.761s

0.733s

10

Loic Duval

Audi

1m20.045s

1.017s

11

Fabio Scherer

Audi

1m20.401s

1.373s

12

Ferdinand Habsburg

Audi

1m21.134s

2.106s

-

Philipp Eng

BMW

-

-
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Nurburgring DTM testi 4. gün: Sabah bölümünün lideri Rast

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Seri DTM
Pilotlar René Rast
Editör Rachit Thukral

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