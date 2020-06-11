Nurburgring DTM testi 4. gün: Rast testleri lider kapattı

Glock sabah bölümünde 1:20 barajını aşan ilk isimdi ve 1:19.636 yapmayı başardı. Ancak dakikalar sonra çifte DTM şampiyonu Rast, Glock'u 1:19.297'lik turuyla geçmeyi başardı ve seansın geri kalanında en hızlı isim oldu.

Sonrasında 1:29.028 yapan Rast, günün geri kalanında zirvede yer aldı ve perşembe günkü testlerin en hızlı ismi oldu.

Glock, Rast'ın en yakın takipçisiydi ve 0.165 saniye geride ikinci sırada yer aldı. İlk üçü BMW sürücüsü Jonathan Aberdein tamamladı.

Aberdein'in en hızlı turu 1:19.230'du. Mike Rockenfeller 0.258 saniye geride dördüncü olurken, onu da Robin Frijns takip etti.

Audi sürücüsü Nico Muller altıncı olurken, Super Formula'dan seriye geri dönen eski Mercedes DTM sürücüsü Lucas Auer yedinci oldu.

DTM'deki ilk yarışı öncesinde ART BMW'nin direksiyonuna geçen Robert Kubica 1:19.493'lük derecesiyle yaklaşık yarım saniye geride sekizinci oldu.

Harrison Newey sürpriz şekilde WRT Audi'nin direksiyonuna geçti ve 0.733 saniye geride dokuzuncu oldu.

Aberdein 166 turla günün en çok tur atan ismi olmayı başardı.

Rast, Glock ve Auer'de 150'den fazla tur atmayı başardılar. Loic Duval, Audi 10. en hızlı zamanın sahibi olurken, Fabio Scherer ve Ferdinand Habsburg son üç sırada yer aldılar.

Philipp Eng, öğleden sonra piste çıksa da zaman turu kaydetmedi.

4. gün sonuçları: