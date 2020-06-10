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DTM / Test raporu

Nurburgring DTM testi 3. gün: Habsburg lider, Audi 1-2-3

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Nurburgring DTM testi 3. gün: Habsburg lider, Audi 1-2-3
Ekleyen:
, Editör
10 Haz 2020 17:49

Ferdinand Habsburg, Çarşamba günü Nurburgring'de gerçekleştirilen testin üçüncü gününde en hızlı isim olmayı başardı.

WRT sürücüsü Habsburg, 1:19 barajının altına inebilen iki isimden biriydi. Etkileyici dereceler yapan Habsburg 1:18.911 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Nico Muller 1:18'li dereceler yapabilen bir başka isimdi ve sadece 0.033 saniye geride ikinci oldu.

Jamie Green üçüncü olarak testleri bir kez daha ilk üçte bitirmiş oldu. Sheldon Van der Linde ise BMW ile dördüncü sırada yer aldı.

Timo Glock testlerde ilk kez piste çıktı ve beşinci sırada yer aldı. Fabio Scherer, WRT Aud ile31 tur attı ve günü altıncı bitirdi.

Eski F1 pilotu Robert Kubica, üçüncü test gününde 1:19.641 yaptı ve 0.730 saniye geride yedinci sırada kendisine yer buldu.

BMW'den Jonathan Aberdein ve Audi'den Mike Rockenfeller sekizinci ve dokuzuncu sıralarda yer aldılar.

Çifte DTM şampiyonu Marco Wittmann ise sadece altı tur attı ve günü son sırada tamamladı.

10 katılımcıdan sekizi çarşamba günü 100'den fazla tur attı ve Aberdein 152 turla en çok tur atan isim oldu.

2020 sezonu öncesi yapılan testler perşembe günü sona erecek.

3. gün sonuçları:

Poz.

Sürücü

Üretici

Derece

Fark

1

Ferdinand Habsburg

Audi

1m18.911s

-

2

Nico Muller

Audi

1m18.944s

0.033s

3

Jamie Green

Audi

1m19.037s

0.126s

4

Sheldon van der Linde

BMW

1m19.070s

0.159s

5

Timo Glock

BMW

1m19.157s

0.246s

6

Fabio Scherer

Audi

1m19.511s

0.600s

7

Robert Kubica

BMW

1m19.641s

0.730s

8

Jonathan Aberdein

BMW

1m19.735s

0.824s

9

Mike Rockenfeller

Audi

1m19.961s

1.050s

-

Marco Wittmann

BMW

-

-
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Editör Kemal Şengül

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