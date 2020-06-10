Nurburgring DTM testi 3. gün: Habsburg lider, Audi 1-2-3

WRT sürücüsü Habsburg, 1:19 barajının altına inebilen iki isimden biriydi. Etkileyici dereceler yapan Habsburg 1:18.911 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Nico Muller 1:18'li dereceler yapabilen bir başka isimdi ve sadece 0.033 saniye geride ikinci oldu.

Jamie Green üçüncü olarak testleri bir kez daha ilk üçte bitirmiş oldu. Sheldon Van der Linde ise BMW ile dördüncü sırada yer aldı.

Timo Glock testlerde ilk kez piste çıktı ve beşinci sırada yer aldı. Fabio Scherer, WRT Aud ile31 tur attı ve günü altıncı bitirdi.

Eski F1 pilotu Robert Kubica, üçüncü test gününde 1:19.641 yaptı ve 0.730 saniye geride yedinci sırada kendisine yer buldu.

BMW'den Jonathan Aberdein ve Audi'den Mike Rockenfeller sekizinci ve dokuzuncu sıralarda yer aldılar.

Çifte DTM şampiyonu Marco Wittmann ise sadece altı tur attı ve günü son sırada tamamladı.

10 katılımcıdan sekizi çarşamba günü 100'den fazla tur attı ve Aberdein 152 turla en çok tur atan isim oldu.

2020 sezonu öncesi yapılan testler perşembe günü sona erecek.

3. gün sonuçları: