Nurburgring DTM testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Habsburg

Pazartesi günü başlayan DTM testinin ikinci gününde sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar ve Ferdinand Habsburg, #62 WRT Audi'si ile 1:19.319 yapmayı başardı ve seansı ilk sırada noktalayan isim oldu.

Dün güçlü bir günü geride bırakan Philipp Eng, Habsburg'un en yakın takipçisiydi ve 0.010 saniye geride ikinci oldu. Eng, en iyi BMW sürücüsü konumunda da yer aldı. Audi sürücüsü Jamie Green 1:19.503'lük derecesiyle üçüncü sırada yer alırken, Marco Wittmann ile Loic Duval ilk beşi tamamlayan sürücüler oldular.

Mike Rockenfeller 1:19.619'la ile altıncı, Nico Müller 1:16.679'la yedinci oldu.

Dün dokuzuncu en hızlı zamanı yapan Robert Kubica, bugün 1:19.783'le sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Bir yıl aradan sonra BMW ile DTM'e dönen eski Mercedes sürücüsü Lucas Auer 1:20.003'le dokuzuncu oldu.

Son sırada ise 1:20.079 yapan Fabio Scherer yer aldı.

Test, öğleden sonra devam edecek.

Sabah bölümü sonuçları:

Poz. Sürücü Fark Derece Araç 1 Ferdinand Habsburg 1:19.319 1:19.319 AUDI RS5 DTM 2 Philipp Eng 00.010 1:19.329 BMW M4 DTM 3 Jamie Green 00.184 1:19.503 AUDI RS5 DTM 4 Marco Wittmann 00.262 1:19.581 BMW M4 DTM 5 Loic Duval 00.268 1:19.587 AUDI RS5 DTM 6 Mike Rockenfeller 00.300 1:19.619 AUDI RS5 DTM 7 Nico Müller 00.360 1:19.679 AUDI RS5 DTM 8 Robert Kubica 00.464 1:19.783 BMW M4 DTM 9 Lucas Auer 00.684 1:20.003 BMW M4 DTM 10 Fabio Scherer 00.750 1:20.069 AUDI RS5 DTM