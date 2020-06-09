Nurburgring DTM testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Habsburg
Audi WRT Ferdinand Habsburg, Nurburgring'de yapılan DTM testinin ikinci gününde sabah bölümünün en hızlı ismi olmayı başardı.
Pazartesi günü başlayan DTM testinin ikinci gününde sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar ve Ferdinand Habsburg, #62 WRT Audi'si ile 1:19.319 yapmayı başardı ve seansı ilk sırada noktalayan isim oldu.
Dün güçlü bir günü geride bırakan Philipp Eng, Habsburg'un en yakın takipçisiydi ve 0.010 saniye geride ikinci oldu. Eng, en iyi BMW sürücüsü konumunda da yer aldı. Audi sürücüsü Jamie Green 1:19.503'lük derecesiyle üçüncü sırada yer alırken, Marco Wittmann ile Loic Duval ilk beşi tamamlayan sürücüler oldular.
Mike Rockenfeller 1:19.619'la ile altıncı, Nico Müller 1:16.679'la yedinci oldu.
Dün dokuzuncu en hızlı zamanı yapan Robert Kubica, bugün 1:19.783'le sekizinci sırada kendisine yer buldu.
Bir yıl aradan sonra BMW ile DTM'e dönen eski Mercedes sürücüsü Lucas Auer 1:20.003'le dokuzuncu oldu.
Son sırada ise 1:20.079 yapan Fabio Scherer yer aldı.
Test, öğleden sonra devam edecek.
Sabah bölümü sonuçları:
|Poz.
|Sürücü
|Fark
|Derece
|Araç
|1
|Ferdinand Habsburg
|1:19.319
|1:19.319
|AUDI RS5 DTM
|2
|Philipp Eng
|00.010
|1:19.329
|BMW M4 DTM
|3
|Jamie Green
|00.184
|1:19.503
|AUDI RS5 DTM
|4
|Marco Wittmann
|00.262
|1:19.581
|BMW M4 DTM
|5
|Loic Duval
|00.268
|1:19.587
|AUDI RS5 DTM
|6
|Mike Rockenfeller
|00.300
|1:19.619
|AUDI RS5 DTM
|7
|Nico Müller
|00.360
|1:19.679
|AUDI RS5 DTM
|8
|Robert Kubica
|00.464
|1:19.783
|BMW M4 DTM
|9
|Lucas Auer
|00.684
|1:20.003
|BMW M4 DTM
|10
|Fabio Scherer
|00.750
|1:20.069
|AUDI RS5 DTM
Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Fabio Scherer, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
Fabio Scherer, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Mike Rockenfeller, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
Mike Rockenfeller, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM, Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
Fotoğraf: BMW AG
Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Lokasyon
|Nürburgring
|Pilotlar
|Ferdinand Habsburg
|Takımlar
|Audi Sport Team WRT
|Editör
|Francesco Corghi