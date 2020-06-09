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DTM / Test raporu

Nurburgring DTM testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Habsburg

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Nurburgring DTM testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Habsburg
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Haz 2020 10:57

Audi WRT Ferdinand Habsburg, Nurburgring'de yapılan DTM testinin ikinci gününde sabah bölümünün en hızlı ismi olmayı başardı.

Pazartesi günü başlayan DTM testinin ikinci gününde sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar ve Ferdinand Habsburg, #62 WRT Audi'si ile 1:19.319 yapmayı başardı ve seansı ilk sırada noktalayan isim oldu.

 

Dün güçlü bir günü geride bırakan Philipp Eng, Habsburg'un en yakın takipçisiydi ve 0.010 saniye geride ikinci oldu. Eng, en iyi BMW sürücüsü konumunda da yer aldı. Audi sürücüsü Jamie Green 1:19.503'lük derecesiyle üçüncü sırada yer alırken, Marco Wittmann ile Loic Duval ilk beşi tamamlayan sürücüler oldular.

Mike Rockenfeller 1:19.619'la ile altıncı, Nico Müller 1:16.679'la yedinci oldu.

Dün dokuzuncu en hızlı zamanı yapan Robert Kubica, bugün 1:19.783'le sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Bir yıl aradan sonra BMW ile DTM'e dönen eski Mercedes sürücüsü Lucas Auer 1:20.003'le dokuzuncu oldu.

Son sırada ise 1:20.079 yapan Fabio Scherer yer aldı.

Test, öğleden sonra devam edecek.

Sabah bölümü sonuçları:

Poz. Sürücü Fark Derece Araç
1 Ferdinand Habsburg 1:19.319 1:19.319 AUDI RS5 DTM
2 Philipp Eng 00.010 1:19.329 BMW M4 DTM
3 Jamie Green 00.184 1:19.503 AUDI RS5 DTM
4 Marco Wittmann 00.262 1:19.581 BMW M4 DTM
5 Loic Duval 00.268 1:19.587 AUDI RS5 DTM
6 Mike Rockenfeller 00.300 1:19.619 AUDI RS5 DTM
7 Nico Müller 00.360 1:19.679 AUDI RS5 DTM
8 Robert Kubica 00.464 1:19.783 BMW M4 DTM
9 Lucas Auer 00.684 1:20.003 BMW M4 DTM
10 Fabio Scherer 00.750 1:20.069 AUDI RS5 DTM

 

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Liste

Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM

Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
1/20

Fotoğraf: BMW AG

Fabio Scherer, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM

Fabio Scherer, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM
2/20

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Fabio Scherer, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM

Fabio Scherer, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM
3/20

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
4/20

Fotoğraf: BMW AG

Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
5/20

Fotoğraf: BMW AG

Mike Rockenfeller, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM

Mike Rockenfeller, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM
6/20

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Mike Rockenfeller, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM

Mike Rockenfeller, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM
7/20

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
8/20

Fotoğraf: BMW AG

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
9/20

Fotoğraf: BMW AG

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
10/20

Fotoğraf: BMW AG

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
11/20

Fotoğraf: BMW AG

René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM

René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM
12/20

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM

René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM
13/20

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM
14/20

Fotoğraf: BMW AG

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM
15/20

Fotoğraf: BMW AG

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM, Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM

Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM, Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
16/20

Fotoğraf: BMW AG

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM
17/20

Fotoğraf: BMW AG

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM
18/20

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM
19/20

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM

Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM
20/20

Fotoğraf: BMW AG

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Lokasyon Nürburgring
Pilotlar Ferdinand Habsburg
Takımlar Audi Sport Team WRT
Editör Francesco Corghi

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