Nurburgring DTM testi 2. Gün: Habsburg günü lider kapattı

DTM'in Nurburgring'de düzenlediği testin ilk gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi Ferdinand Habsburg olmuştu. Habsburg, öğleden sonra da en hızlı zamanı yapmayı başardı.

Tıpkı dün olduğu gibi bugün de en hızlı turlar sabah bölümünde geldi. Öğleden sonra atılan turlar çok daha yavaştı.

Habsburg, sabah bölümünde 1:19.319 yaparken, öğleden sonra 1:19.629 yaparak hem sabah hem de öğleden sonra en hızlı isim olmayı başardı.

Testlerde iyi bir görüntü çizen Philipp Eng, BMW ile katıldığı seansta 0.064 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yaptı.

Jamie Green ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da hızlıydı ve 1:19.823'le üçüncü oldu.

Mike Rockenfeller dördüncü olurken, BMW ile ilk kez bugün sürüş yapan Lucas Auer beşinci ve Marco Wittmann altıncı oldu.

Son üç sırada Fabio Scherer, Robin Frijns ve Robert Kubica yer aldı.

Testler yarın devam edecek.

2. gün öğleden sonra sonuçları: