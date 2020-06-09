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DTM / Resmi test / Test raporu

Nurburgring DTM testi 2. Gün: Habsburg günü lider kapattı

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Nurburgring DTM testi 2. Gün: Habsburg günü lider kapattı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Haz 2020 16:51

Ferdinand Habsburg, Nurburgring'de gerçekleştirilen DTM testinin ikinci gününde en hızlı isim omayı başardı.

DTM'in Nurburgring'de düzenlediği testin ilk gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi Ferdinand Habsburg olmuştu. Habsburg, öğleden sonra da en hızlı zamanı yapmayı başardı.

Tıpkı dün olduğu gibi bugün de en hızlı turlar sabah bölümünde geldi. Öğleden sonra atılan turlar çok daha yavaştı.

Habsburg, sabah bölümünde 1:19.319 yaparken, öğleden sonra 1:19.629 yaparak hem sabah hem de öğleden sonra en hızlı isim olmayı başardı.

Testlerde iyi bir görüntü çizen Philipp Eng, BMW ile katıldığı seansta 0.064 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yaptı.

Jamie Green ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da hızlıydı ve 1:19.823'le üçüncü oldu.

Mike Rockenfeller dördüncü olurken, BMW ile ilk kez bugün sürüş yapan Lucas Auer beşinci ve Marco Wittmann altıncı oldu.

Son üç sırada Fabio Scherer, Robin Frijns ve Robert Kubica yer aldı.

Testler yarın devam edecek.

2. gün öğleden sonra sonuçları:

Poz. Sürücü Fark Derece Araç
1 Ferdinand Habsburg 1:19.629 1:19.629 AUDI RS5 DTM
2 Philipp Eng +0.064 1:19.693 BMW M4 DTM
3 Jamie Green +0.194 1:19.823 AUDI RS5 DTM
4 Mike Rockenfeller +0.570 1:20.199 AUDI RS5 DTM
5 Lucas Auer +0.628 1:20.257 BMW M4 DTM
6 Marco Wittmann +0.710 1:20.339 BMW M4 DTM
7 Fabio Scherer +0.734 1:20.363 AUDI RS5 DTM
8 Robin Frijns +1.264 1:20.893 AUDI RS5 DTM
9 Robert Kubica +1.677 1:21.306 BMW M4 DTM

 

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Resmi test
Lokasyon Nürburgring
Pilotlar Ferdinand Habsburg
Takımlar Audi Sport Team WRT
Editör Francesco Corghi

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