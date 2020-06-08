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DTM / Test raporu

Nurburgring DTM tesi 1. gün: Eng lider

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Nurburgring DTM tesi 1. gün: Eng lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Haz 2020 19:42

Philipp Eng, Pazartesi günü Nurburgring'de gerçekleştirilen DTM testinin ilk gününde en hızlı isim olmayı başardı.

BMW sürücüsü Eng, sabah bölümündeki üçüncü turunda 1:19.204 yaparak Mike Rockenfeller'in 1:19.359'luk turunu geride bıraktı ve liderliğe yükseldi.

Avusturyalı sürücünün derecesini ne sabah ne de öğleden sonra geçebilen bir isim çıkmazken, Robin Frijns'in 0.010 saniye önünde günü ilk sırada tamamladı.

WRT Audi sürücüsü Ferdinand Habsburg üçüncü sırada yer alırken, Rockenfeller dördüncü oldu. Rene Rast, Audi ile ilk beşi tamamlarken, BMW sürücüsü Sheldon van der Linde altıncı sırada yer aldı.

Marco Wittmann kendisine yedinci sırada yer bulurken, WRT Audi'den Fabio Scherer sekizinci oldu. Formula 1'den seriye geçen Robert Kubica, ART-BMW ile günü 1.3 saniye geride dokuzuncu sırada bitirdi.

Audi gün boyunca 585 tur atarak en çok tur atan üretici olurken, BMW sürücüleri toplamda 383 tur attı.

Sabah sonuçları:

1. Philipp Eng (BMW M4) 1:19.204 (60 tur)

2. Robin Frijns (Audi RS 5) 1:19.214 (86 tur)

3. Ferdinand Habsburg (Audi) 1:19.311 (85 tur)

4.Mike Rockenfeller (Audi) 1: 19.359 (86 tur)

5. Rene Rast (Audi) 1:19.406 (79 tur)

6.Sheldon van der Linde (BMW) 1:19.511 (63 tur)

7. Marco Wittmann (BMW) 1:19.890 (52 tur)

8. Fabio Scherer (Audi) 1:20.117 (49 tur)

9. Robert Kubica (BMW M4) 1:20.519 (53 tur)

Öğleden sonra sonuçları:

1.Mike Rockenfeller (Audi) 1:19.836 (112 tur)

2. Philipp Eng (BMW) 1:19,897 (100 tur)

3. Ferdinand Habsburg (Audi) 1:19.938 (78 tur)

4. Sheldon van der Linde (BMW) 1:20.111 (95 tur)

5. Fabio Scherer (Audi) 1:20.602 (76 tur)

6. Marco Wittmann (BMW) 1:20.674 (13 tur)

7. Robert Kubica (BMW) 1:20.920 (70 tur)

8. Rene Rast (Audi) 1:20.946 (115 tur)

9. Robin Frijns (Audi) 1:21.206 (107 tur)

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Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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