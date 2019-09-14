Nurburgring DTM: Pole pozisyonu Rast’ın

Audi sürücüsü Rast’ın son hakkında kaydettiği 1:19.642’lik turu, kendisine pole için yeterli oldu. Rast bu pole pozisyonuyla beraber en yakın rakibiyle arasındaki farkı bitime dört yarış kala 22 puana çıkarttı.

BMW sürücüsü Bruno Spengler iyi bir performans gösterdi ve 0.180 saniye geride ikinci olmayı başararak ilk çizgiye yerleşti.

Rast’ın şampiyonadaki en büyük rakibi Nico Müller 0.266 saniye geride üçüncü olurken, Mike Rockenfeller dördüncü, Jonathan Aberdein beşinci sırada yer aldı.

BMW sürücüleri Sheldon van der Linde ve Timo Glock altıncı ve yedinci sıraların sahibi olmayı başardılar.

İlk 10’u ise Audi sürücüleri Loic Duval, Jamie Green ve Robin Frijns tamamladı.

Sıralama turları sonucu: