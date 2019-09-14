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DTM / Nurburgring / Sıralama turları raporu

Nurburgring DTM: Pole pozisyonu Rast’ın

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Nurburgring DTM: Pole pozisyonu Rast’ın
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Eyl 2019 10:14

Rene Rast, DTM’in Nurburgring ayağındaki ilk yarış öncesinde bu sezonki yedinci pole pozisyonunu almayı başardı.

Audi sürücüsü Rast’ın son hakkında kaydettiği 1:19.642’lik turu, kendisine pole için yeterli oldu. Rast bu pole pozisyonuyla beraber en yakın rakibiyle arasındaki farkı bitime dört yarış kala 22 puana çıkarttı.

BMW sürücüsü Bruno Spengler iyi bir performans gösterdi ve 0.180 saniye geride ikinci olmayı başararak ilk çizgiye yerleşti.

Rast’ın şampiyonadaki en büyük rakibi Nico Müller 0.266 saniye geride üçüncü olurken, Mike Rockenfeller dördüncü, Jonathan Aberdein beşinci sırada yer aldı.

BMW sürücüleri Sheldon van der Linde ve Timo Glock altıncı ve yedinci sıraların sahibi olmayı başardılar.

İlk 10’u ise Audi sürücüleri Loic Duval, Jamie Green ve Robin Frijns tamamladı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Pilot Araç Tur Zaman Fark
1 33 Germany René Rast Audi RS 5 Turbo DTM 12 1'19.642  
2 7 Canada Bruno Spengler BMW M4 Turbo DTM 11 1'19.822 0.180
3 51 Switzerland Nico Müller Audi RS 5 Turbo DTM 12 1'19.908 0.266
4 99 Germany Mike Rockenfeller Audi RS 5 Turbo DTM 11 1'19.914 0.272
5 27 South Africa Jonathan Aberdein Audi RS 5 Turbo DTM 10 1'19.943 0.301
6 31 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 12 1'20.108 0.466
7 16 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 11 1'20.141 0.499
8 28 France Loic Duval Audi RS 5 Turbo DTM 12 1'20.177 0.535
9 53 United Kingdom Jamie Green Audi RS 5 Turbo DTM 13 1'20.196 0.554
10 4 Netherlands Robin Frijns Audi RS 5 Turbo DTM 10 1'20.215 0.573
11 11 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 12 1'20.468 0.826
12 21 Brazil Pietro Fittipaldi Audi RS 5 Turbo DTM 12 1'20.485 0.843
13 25 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 10 1'20.496 0.854
14 3 United Kingdom Paul diResta Aston Martin Vantage DTM 12 1'20.502 0.860
15 47 Sweden Joel Eriksson BMW M4 Turbo DTM 12 1'20.559 0.917
16 76 United Kingdom Jake Dennis Aston Martin Vantage DTM 11 1'20.686 1.044
17 23 Spain Daniel Juncadella Aston Martin Vantage DTM 12 1'20.750 1.108
18 62 Austria Ferdinand Habsburg Aston Martin Vantage DTM 6 1'25.139 5.497
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Nurburgring
Alt-etkinlik Sıralama turları 1
Pilotlar Bruno Spengler , Nico Müller , René Rast
Editör Tom Errington

DTM Sıradaki seans

Hockenheim II

Hockenheim II

4 Eki - 6 Eki

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