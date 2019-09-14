Nurburgring DTM: Pole pozisyonu Rast’ın
Rene Rast, DTM’in Nurburgring ayağındaki ilk yarış öncesinde bu sezonki yedinci pole pozisyonunu almayı başardı.
Audi sürücüsü Rast’ın son hakkında kaydettiği 1:19.642’lik turu, kendisine pole için yeterli oldu. Rast bu pole pozisyonuyla beraber en yakın rakibiyle arasındaki farkı bitime dört yarış kala 22 puana çıkarttı.
BMW sürücüsü Bruno Spengler iyi bir performans gösterdi ve 0.180 saniye geride ikinci olmayı başararak ilk çizgiye yerleşti.
Rast’ın şampiyonadaki en büyük rakibi Nico Müller 0.266 saniye geride üçüncü olurken, Mike Rockenfeller dördüncü, Jonathan Aberdein beşinci sırada yer aldı.
BMW sürücüleri Sheldon van der Linde ve Timo Glock altıncı ve yedinci sıraların sahibi olmayı başardılar.
İlk 10’u ise Audi sürücüleri Loic Duval, Jamie Green ve Robin Frijns tamamladı.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|#
|Pilot
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|33
|René Rast
|Audi RS 5 Turbo DTM
|12
|1'19.642
|2
|7
|Bruno Spengler
|BMW M4 Turbo DTM
|11
|1'19.822
|0.180
|3
|51
|Nico Müller
|Audi RS 5 Turbo DTM
|12
|1'19.908
|0.266
|4
|99
|Mike Rockenfeller
|Audi RS 5 Turbo DTM
|11
|1'19.914
|0.272
|5
|27
|Jonathan Aberdein
|Audi RS 5 Turbo DTM
|10
|1'19.943
|0.301
|6
|31
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM
|12
|1'20.108
|0.466
|7
|16
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM
|11
|1'20.141
|0.499
|8
|28
|Loic Duval
|Audi RS 5 Turbo DTM
|12
|1'20.177
|0.535
|9
|53
|Jamie Green
|Audi RS 5 Turbo DTM
|13
|1'20.196
|0.554
|10
|4
|Robin Frijns
|Audi RS 5 Turbo DTM
|10
|1'20.215
|0.573
|11
|11
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM
|12
|1'20.468
|0.826
|12
|21
|Pietro Fittipaldi
|Audi RS 5 Turbo DTM
|12
|1'20.485
|0.843
|13
|25
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM
|10
|1'20.496
|0.854
|14
|3
|Paul diResta
|Aston Martin Vantage DTM
|12
|1'20.502
|0.860
|15
|47
|Joel Eriksson
|BMW M4 Turbo DTM
|12
|1'20.559
|0.917
|16
|76
|Jake Dennis
|Aston Martin Vantage DTM
|11
|1'20.686
|1.044
|17
|23
|Daniel Juncadella
|Aston Martin Vantage DTM
|12
|1'20.750
|1.108
|18
|62
|Ferdinand Habsburg
|Aston Martin Vantage DTM
|6
|1'25.139
|5.497
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Etkinlik
|Nurburgring
|Alt-etkinlik
|Sıralama turları 1
|Pilotlar
|Bruno Spengler , Nico Müller , René Rast
|Editör
|Tom Errington