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DTM / Nurburgring / Sıralama turları raporu

Nurburgring DTM: Müller, Rast'ın önünde pole pozisyonunu aldı

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Nurburgring DTM: Müller, Rast'ın önünde pole pozisyonunu aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Nico Müller, Cumartesi günü Nurburgring'de gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Pistin yüzeyi, sezonun ilk yarışlarındaki diğer pistlerden daha az aşındırıcı olduğu için, sürücüler her seferde iki hızlı tur attılar.

Son dünya şampiyonu Rene Rast, başlangıçta 1:47.414 yaptı ve sonrasında liderliği 1:47.374 yapan Nico Müller aldı

Rast, 1:47.150 ile ikinci denemesinde tekrar liderliği aldı.

Alman pilot 1:47.055'le daha da iyi bir tur attı ancak son sözü 1:46.834 yapan Müller söyledi ve pole pozisyonunu kazandı.

Rast 0.221 saniye geride ikinci olurken, bu yıl dört pole pozisyonu kazanan Robin Frijns üçüncü oldu. İlk dördü Marco Wittmann tamamladı. BMW sürücüsü, ilk altıdaki tek BMW sürücüsüydü.

Audi'nin 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller ve WRT Audi sürücüsü Ferdinand Habsburg, sırasıyla beşinci ve altıncı sıralarda yer aldılar.

Sheldon van der Linde yedinci, Jamie Green sekizinci ve Loic Duval dokuzuncu oldu.

Philipp Eng ilk onu tamamladı.

Robert Kubica, BMW ile 16 sürücü arasında 15. en iyi dereceyi yaptı.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 51 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'46.834  
2 33 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'47.055 0.221
3 4 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'47.428 0.594
4 11 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 1'47.493 0.659
5 99 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'47.549 0.715
6 62 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'47.556 0.722
7 31 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 1'47.631 0.797
8 53 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'47.642 0.808
9 28 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'47.751 0.917
10 25 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 1'47.938 1.104
11 22 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 1'47.968 1.134
12 16 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 1'48.034 1.200
13 27 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 1'48.096 1.262
14 10 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'48.206 1.372
15 8 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'48.450 1.616
16 13 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'48.935 2.101
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Nurburgring
Pilotlar Nico Müller
Editör Rachit Thukral

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