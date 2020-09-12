Nurburgring DTM: Müller, Rast'ın önünde pole pozisyonunu aldı
Nico Müller, Cumartesi günü Nurburgring'de gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.
Pistin yüzeyi, sezonun ilk yarışlarındaki diğer pistlerden daha az aşındırıcı olduğu için, sürücüler her seferde iki hızlı tur attılar.
Son dünya şampiyonu Rene Rast, başlangıçta 1:47.414 yaptı ve sonrasında liderliği 1:47.374 yapan Nico Müller aldı
Rast, 1:47.150 ile ikinci denemesinde tekrar liderliği aldı.
Alman pilot 1:47.055'le daha da iyi bir tur attı ancak son sözü 1:46.834 yapan Müller söyledi ve pole pozisyonunu kazandı.
Rast 0.221 saniye geride ikinci olurken, bu yıl dört pole pozisyonu kazanan Robin Frijns üçüncü oldu. İlk dördü Marco Wittmann tamamladı. BMW sürücüsü, ilk altıdaki tek BMW sürücüsüydü.
Audi'nin 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller ve WRT Audi sürücüsü Ferdinand Habsburg, sırasıyla beşinci ve altıncı sıralarda yer aldılar.
Sheldon van der Linde yedinci, Jamie Green sekizinci ve Loic Duval dokuzuncu oldu.
Philipp Eng ilk onu tamamladı.
Robert Kubica, BMW ile 16 sürücü arasında 15. en iyi dereceyi yaptı.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|51
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'46.834
|2
|33
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'47.055
|0.221
|3
|4
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'47.428
|0.594
|4
|11
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'47.493
|0.659
|5
|99
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'47.549
|0.715
|6
|62
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'47.556
|0.722
|7
|31
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'47.631
|0.797
|8
|53
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'47.642
|0.808
|9
|28
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'47.751
|0.917
|10
|25
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'47.938
|1.104
|11
|22
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'47.968
|1.134
|12
|16
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'48.034
|1.200
|13
|27
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'48.096
|1.262
|14
|10
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'48.206
|1.372
|15
|8
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'48.450
|1.616
|16
|13
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'48.935
|2.101
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|Nico Müller
|Editör
|Rachit Thukral