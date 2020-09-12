Nurburgring DTM: Müller, Rast'ın önünde pole pozisyonunu aldı

Pistin yüzeyi, sezonun ilk yarışlarındaki diğer pistlerden daha az aşındırıcı olduğu için, sürücüler her seferde iki hızlı tur attılar.

Son dünya şampiyonu Rene Rast, başlangıçta 1:47.414 yaptı ve sonrasında liderliği 1:47.374 yapan Nico Müller aldı

Rast, 1:47.150 ile ikinci denemesinde tekrar liderliği aldı.

Alman pilot 1:47.055'le daha da iyi bir tur attı ancak son sözü 1:46.834 yapan Müller söyledi ve pole pozisyonunu kazandı.

Rast 0.221 saniye geride ikinci olurken, bu yıl dört pole pozisyonu kazanan Robin Frijns üçüncü oldu. İlk dördü Marco Wittmann tamamladı. BMW sürücüsü, ilk altıdaki tek BMW sürücüsüydü.

Audi'nin 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller ve WRT Audi sürücüsü Ferdinand Habsburg, sırasıyla beşinci ve altıncı sıralarda yer aldılar.

Sheldon van der Linde yedinci, Jamie Green sekizinci ve Loic Duval dokuzuncu oldu.

Philipp Eng ilk onu tamamladı.

Robert Kubica, BMW ile 16 sürücü arasında 15. en iyi dereceyi yaptı.

Seans sonucu: