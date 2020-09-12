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DTM / Nurburgring / Yarış raporu

Nürburgring DTM: Müller ilk yarışı rahat şekilde kazandı

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Nürburgring DTM: Müller ilk yarışı rahat şekilde kazandı
Ekleyen:
, Editör

2020 DTM sezonunun Nürburgring ayağındaki ilk yarışı Nico Müller kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nico Müller, iyi bir startla yerini korumayı başardı ve Rene Rast’a geçiş izni vermedi.

12. turda pite gelene kadar yerini koruyan Müller, pitiyle beraber 4. sıraya geriledi.

Aynı turda Rast’ı geçen Robin Frijns liderliğe yükseldi ve sonraki turda Rast pite geldi ve Müller’in arkasında piste döndü.

Bir sonraki turda Frijns da pite geldi. Hollandalı sürücü, piste Rast’ın önünde dönse de yerini koruyamadı ve rakibine geçildi.

Erken pite gelen Mike Rockenfeller ise pitlerin ardından 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Yaklaşık 10 tur boyunca Rockenfeller ile arayı kapatan Rast, 22. tura girilirken start düzlüğünün sonunda rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi.

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM

René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM

Fotoğraf: ITR eV

Birkaç viraj sonra da Frijns, güzel bir atakla Rockenfeller’i geride bıraktı.

27. turda Rast’a iyice yaklaşan Frijns, start düzlüğünün sonunda agresif bir atak yaptı ancak bordürlerden sekerek spin attı ve beşinciliğe geriledi.

Tüm bunlar yaşanırken giderek farkı giderek açan Müller, rahat şekilde galibiyete ulaşmayı başardı.

Rast ikinci olurken, podyumu Marco Wittmann tamamladı.

Rockenfeller dördüncü olmayı başarırken, spinden sonra yükselemeyen Frijns beşinci, Phillip Eng altıncı sırada yer aldı.

İlk 10'u ise Timo Glock, Sheldon van der Linde, Loic Duval ve Lucas Auer tamamladı.

Robert Kubica ise 16. ve son sırada yer aldı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'10.251     25
2 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'25.906 15.655 15.655 18
3 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'28.392 18.141 2.486 15
4 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'31.093 20.842 2.701 12
5 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'33.229 22.978 2.136 10
6 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'33.640 23.389 0.411 8
7 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'38.352 28.101 4.712 6
8 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'41.487 31.236 3.135 4
9 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'48.693 38.442 7.206 2
10 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'54.156 43.905 5.463 1
11 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'56.986 46.735 2.830  
12 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'57.788 47.537 0.802  
13 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'59.419 49.168 1.631  
14 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 59'00.451 50.200 1.032  
15 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 59'02.235 51.984 1.784  
16 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 31 59'26.274 1'16.023 24.039  
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Nurburgring DTM: Müller, Rast'ın önünde pole pozisyonunu aldı

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Seri DTM
Etkinlik Nurburgring
Alt-etkinlik Yarış 1
Editör Cem Özel

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