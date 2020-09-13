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DTM / Nurburgring / Yarış raporu

Nürburgring DTM: İkinci yarışın galibi Frijns

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Nürburgring DTM: İkinci yarışın galibi Frijns
Ekleyen:
, Editör

DTM’in Nürburgring ayağındaki ikinci yarışı Robin Frijns kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nico Müller, iyi bir startla yerini korumayı başardı. Robin Frijns ikinci, Rene Rast üçüncüydü.

Müller-Frijns ikilisi arkadakilerle arayı gittikçe açmaya başladı ve pitlere kadar Rast ile 6 saniyelik bir fark açmayı başardılar.

Pitler sonrasında da sıralama aynı şekilde olmasına rağmen, 17. turda Frijns liderlik için Müller’e atak yaptı ve rakibini geride bıraktı.

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Bunun ardından, ilk yarışın galibi Müller gittikçe zaman kaybetmeye başladı ve Rast kendisine yaklaşmaya başladı.

26. tura gelindiğinde de Rast, start düzlüğünün sonunda yaptığı atakla Müller’i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Son turlarda gittikçe kan kaybeden Müller, Mike Rockenfeller ve Loic Duval'e de geçilerek beşinciliğe geriledi.

Frijns ise yarış sonuna kadar liderliği rahat şekilde korudu ve bu seneki ikinci galibiyetini elde etmeyi başardı.

Rast ikinci olurken, podyumu Rockenfeller tamamladı.

Duval dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Müller beşinci, Sheldon van der Linde altıncı, Jamie Green yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u Jonathan Aberdein, Marco Wittmann ve Philipp Eng tamamladı.

Bu sonucun ardından Müller 205 puana ulaşırken, Frijns 176, Rast 159 puana yükseldi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'16.157     25
2 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'20.438 4.281 4.281 18
3 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'26.415 10.258 5.977 15
4 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'28.730 12.573 2.315 12
5 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'29.253 13.096 0.523 10
6 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'29.644 13.487 0.391 8
7 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'32.898 16.741 3.254 6
8 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'33.854 17.697 0.956 4
9 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'35.777 19.620 1.923 2
10 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'45.066 28.909 9.289 1
11 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'46.059 29.902 0.993  
12 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'48.127 31.970 2.068  
13 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 58'51.056 34.899 2.929  
14 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 31 58'59.994 43.837 8.938  
15 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 31 59'12.551 56.394 12.557  
16 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 50'49.879 5 Laps 5 Laps  
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DTM Nurburgring: Pole pozisyonu Müller'in!

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Seri DTM
Etkinlik Nurburgring
Alt-etkinlik Yarış 2
Editör Cem Özel

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