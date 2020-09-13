Nürburgring DTM: İkinci yarışın galibi Frijns

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nico Müller, iyi bir startla yerini korumayı başardı. Robin Frijns ikinci, Rene Rast üçüncüydü.

Müller-Frijns ikilisi arkadakilerle arayı gittikçe açmaya başladı ve pitlere kadar Rast ile 6 saniyelik bir fark açmayı başardılar.

Pitler sonrasında da sıralama aynı şekilde olmasına rağmen, 17. turda Frijns liderlik için Müller’e atak yaptı ve rakibini geride bıraktı.

Bunun ardından, ilk yarışın galibi Müller gittikçe zaman kaybetmeye başladı ve Rast kendisine yaklaşmaya başladı.

26. tura gelindiğinde de Rast, start düzlüğünün sonunda yaptığı atakla Müller’i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Son turlarda gittikçe kan kaybeden Müller, Mike Rockenfeller ve Loic Duval'e de geçilerek beşinciliğe geriledi.

Frijns ise yarış sonuna kadar liderliği rahat şekilde korudu ve bu seneki ikinci galibiyetini elde etmeyi başardı.

Rast ikinci olurken, podyumu Rockenfeller tamamladı.

Duval dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Müller beşinci, Sheldon van der Linde altıncı, Jamie Green yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u Jonathan Aberdein, Marco Wittmann ve Philipp Eng tamamladı.

Bu sonucun ardından Müller 205 puana ulaşırken, Frijns 176, Rast 159 puana yükseldi.

Yarış sonucu: