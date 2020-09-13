Nürburgring DTM: İkinci yarışın galibi Frijns
DTM’in Nürburgring ayağındaki ikinci yarışı Robin Frijns kazandı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nico Müller, iyi bir startla yerini korumayı başardı. Robin Frijns ikinci, Rene Rast üçüncüydü.
Müller-Frijns ikilisi arkadakilerle arayı gittikçe açmaya başladı ve pitlere kadar Rast ile 6 saniyelik bir fark açmayı başardılar.
Pitler sonrasında da sıralama aynı şekilde olmasına rağmen, 17. turda Frijns liderlik için Müller’e atak yaptı ve rakibini geride bıraktı.
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Bunun ardından, ilk yarışın galibi Müller gittikçe zaman kaybetmeye başladı ve Rast kendisine yaklaşmaya başladı.
26. tura gelindiğinde de Rast, start düzlüğünün sonunda yaptığı atakla Müller’i geçerek ikinciliğe yükseldi.
Son turlarda gittikçe kan kaybeden Müller, Mike Rockenfeller ve Loic Duval'e de geçilerek beşinciliğe geriledi.
Frijns ise yarış sonuna kadar liderliği rahat şekilde korudu ve bu seneki ikinci galibiyetini elde etmeyi başardı.
Rast ikinci olurken, podyumu Rockenfeller tamamladı.
Duval dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Müller beşinci, Sheldon van der Linde altıncı, Jamie Green yedinci sırada yer aldı.
İlk 10'u Jonathan Aberdein, Marco Wittmann ve Philipp Eng tamamladı.
Bu sonucun ardından Müller 205 puana ulaşırken, Frijns 176, Rast 159 puana yükseldi.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|31
|58'16.157
|25
|2
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|31
|58'20.438
|4.281
|4.281
|18
|3
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|31
|58'26.415
|10.258
|5.977
|15
|4
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|31
|58'28.730
|12.573
|2.315
|12
|5
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|31
|58'29.253
|13.096
|0.523
|10
|6
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|31
|58'29.644
|13.487
|0.391
|8
|7
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|31
|58'32.898
|16.741
|3.254
|6
|8
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|31
|58'33.854
|17.697
|0.956
|4
|9
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|31
|58'35.777
|19.620
|1.923
|2
|10
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|31
|58'45.066
|28.909
|9.289
|1
|11
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|31
|58'46.059
|29.902
|0.993
|12
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|31
|58'48.127
|31.970
|2.068
|13
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|31
|58'51.056
|34.899
|2.929
|14
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|31
|58'59.994
|43.837
|8.938
|15
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|31
|59'12.551
|56.394
|12.557
|16
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|26
|50'49.879
|5 Laps
|5 Laps
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|Alt-etkinlik
|Yarış 2
|Editör
|Cem Özel