Nürburgring DTM: Green ilk antrenman seansında lider

Bu hafta sonu Nürburgring’in Sprint versiyonunda gerçekleştirilecek olan yarış öncesi ilk antrenman seansında BMW ile Audi yakın gözüktü.

Audi sürücüsü Jamie Green 1:20.052’lik turuyla beraber ilk sırada yer almayı başardı.

BMW hızlı gözüktüğü günde Sheldon van der Linde ile 0.217 saniye geride ikinci, Marco Wittmann ile 0.241 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Bir diğer BMW sürücüsü Philipp Eng dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Audi’den Robin Frijns beşinci, şampiyona lideri Nico Müller altıncı, Rene Rast yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Mike Rockenfeller, Jonathan Aberdein ve Harrison Newey oldu.

Seans sonucu: