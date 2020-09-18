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DTM / Nurburgring Sprint / Antrenman raporu

Nürburgring DTM: Green ilk antrenman seansında lider

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Nürburgring DTM: Green ilk antrenman seansında lider
Ekleyen:
, Editör

DTM’in ikinci Nürburgring ayağı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansının lideri Audi sürücüsü Jamie Green oldu.

Bu hafta sonu Nürburgring’in Sprint versiyonunda gerçekleştirilecek olan yarış öncesi ilk antrenman seansında BMW ile Audi yakın gözüktü.

Audi sürücüsü Jamie Green 1:20.052’lik turuyla beraber ilk sırada yer almayı başardı.

BMW hızlı gözüktüğü günde Sheldon van der Linde ile 0.217 saniye geride ikinci, Marco Wittmann ile 0.241 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Bir diğer BMW sürücüsü Philipp Eng dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Audi’den Robin Frijns beşinci, şampiyona lideri Nico Müller altıncı, Rene Rast yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Mike Rockenfeller, Jonathan Aberdein ve Harrison Newey oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 30 1'20.052    
2 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 28 1'20.269 0.217 0.217
3 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 26 1'20.293 0.241 0.024
4 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 28 1'20.548 0.496 0.255
5 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 1'20.570 0.518 0.022
6 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 30 1'20.658 0.606 0.088
7 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 8 1'20.671 0.619 0.013
8 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 30 1'20.847 0.795 0.176
9 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 28 1'20.847 0.795 0.000
10 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 29 1'20.927 0.875 0.080
11 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 30 1'20.941 0.889 0.014
12 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 27 1'20.941 0.889 0.000
13 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 28 1'20.951 0.899 0.010
14 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 29 1'21.011 0.959 0.060
15 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 29 1'21.065 1.013 0.054
16 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 27 1'21.255 1.203 0.190
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Müller, Nürburgring DTM yarışında 70 beygir kayıp yaşamış

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Nurburgring Sprint
Alt-etkinlik Antrenman 1
Editör Cem Özel

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