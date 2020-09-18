Nürburgring DTM: Green ilk antrenman seansında lider
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DTM’in ikinci Nürburgring ayağı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansının lideri Audi sürücüsü Jamie Green oldu.
Bu hafta sonu Nürburgring’in Sprint versiyonunda gerçekleştirilecek olan yarış öncesi ilk antrenman seansında BMW ile Audi yakın gözüktü.
Audi sürücüsü Jamie Green 1:20.052’lik turuyla beraber ilk sırada yer almayı başardı.
BMW hızlı gözüktüğü günde Sheldon van der Linde ile 0.217 saniye geride ikinci, Marco Wittmann ile 0.241 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Bir diğer BMW sürücüsü Philipp Eng dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Audi’den Robin Frijns beşinci, şampiyona lideri Nico Müller altıncı, Rene Rast yedinci oldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Mike Rockenfeller, Jonathan Aberdein ve Harrison Newey oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|30
|1'20.052
|2
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|28
|1'20.269
|0.217
|0.217
|3
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|26
|1'20.293
|0.241
|0.024
|4
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|28
|1'20.548
|0.496
|0.255
|5
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|26
|1'20.570
|0.518
|0.022
|6
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|30
|1'20.658
|0.606
|0.088
|7
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|8
|1'20.671
|0.619
|0.013
|8
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|30
|1'20.847
|0.795
|0.176
|9
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|28
|1'20.847
|0.795
|0.000
|10
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|29
|1'20.927
|0.875
|0.080
|11
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|30
|1'20.941
|0.889
|0.014
|12
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|27
|1'20.941
|0.889
|0.000
|13
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|28
|1'20.951
|0.899
|0.010
|14
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|29
|1'21.011
|0.959
|0.060
|15
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|29
|1'21.065
|1.013
|0.054
|16
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|27
|1'21.255
|1.203
|0.190
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|Seri
|DTM
|Etkinlik
|Nurburgring Sprint
|Alt-etkinlik
|Antrenman 1
|Editör
|Cem Özel
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Nürburgring DTM: Green ilk antrenman seansında lider
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