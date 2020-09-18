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DTM / Nurburgring Sprint / Antrenman raporu

Nürburgring DTM: Cuma gününün lideri Müller oldu

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Nürburgring DTM: Cuma gününün lideri Müller oldu
Ekleyen:
, Editör

DTM’in Nürburgring Sprint ayağı öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Nico Müller ilk sırada tamamladı.

DTM’in Nürburgring Sprint ayağı öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Audi’nin üstünlüğü vardı.

Şampiyona lideri Müller 1:19.943 ile hem seansın hem de günün en hızlı derecesini elde etmeyi başardı.

İlk seansın lideri Jamie Green 0.040 saniye geride ikinci olurken, Mile Rockenfeller 0.061 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylece ilk 3 sırayı Audi sürücüleri oluşturdu.

En iyi BMW sürücüsü olan Philipp Eng 0.086 saniye geride dördüncü olurken, Rene Rast beşinci, Robin Frijns altıncı sırada kendisine yer buldu.

Fabio Scherer’in yedinci olduğu seansta Marco Wittmann sekizinci, Ferdinand Habsburg dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Loic Duval oldu.

16 sürücünün tamamının 0.8 saniye içerisinde yer alması dikkat çekti.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara
1 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 19 1'19.943    
2 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 20 1'19.983 0.040 0.040
3 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 21 1'20.004 0.061 0.021
4 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 19 1'20.029 0.086 0.025
5 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 22 1'20.111 0.168 0.082
6 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 20 1'20.208 0.265 0.097
7 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 18 1'20.292 0.349 0.084
8 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 18 1'20.318 0.375 0.026
9 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 20 1'20.334 0.391 0.016
10 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 20 1'20.401 0.458 0.067
11 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 18 1'20.403 0.460 0.002
12 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 17 1'20.429 0.486 0.026
13 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 20 1'20.490 0.547 0.061
14 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 19 1'20.506 0.563 0.016
15 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 20 1'20.676 0.733 0.170
16 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 19 1'20.743 0.800 0.067
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Nürburgring DTM: Green ilk antrenman seansında lider

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Nurburgring Sprint
Alt-etkinlik Antrenman 2
Editör Cem Özel

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