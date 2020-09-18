Nürburgring DTM: Cuma gününün lideri Müller oldu

DTM’in Nürburgring Sprint ayağı öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Audi’nin üstünlüğü vardı.

Şampiyona lideri Müller 1:19.943 ile hem seansın hem de günün en hızlı derecesini elde etmeyi başardı.

İlk seansın lideri Jamie Green 0.040 saniye geride ikinci olurken, Mile Rockenfeller 0.061 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylece ilk 3 sırayı Audi sürücüleri oluşturdu.

En iyi BMW sürücüsü olan Philipp Eng 0.086 saniye geride dördüncü olurken, Rene Rast beşinci, Robin Frijns altıncı sırada kendisine yer buldu.

Fabio Scherer’in yedinci olduğu seansta Marco Wittmann sekizinci, Ferdinand Habsburg dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Loic Duval oldu.

16 sürücünün tamamının 0.8 saniye içerisinde yer alması dikkat çekti.

Seans sonucu: