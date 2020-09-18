Nürburgring DTM: Cuma gününün lideri Müller oldu
DTM’in Nürburgring Sprint ayağı öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Nico Müller ilk sırada tamamladı.
DTM’in Nürburgring Sprint ayağı öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Audi’nin üstünlüğü vardı.
Şampiyona lideri Müller 1:19.943 ile hem seansın hem de günün en hızlı derecesini elde etmeyi başardı.
İlk seansın lideri Jamie Green 0.040 saniye geride ikinci olurken, Mile Rockenfeller 0.061 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Böylece ilk 3 sırayı Audi sürücüleri oluşturdu.
En iyi BMW sürücüsü olan Philipp Eng 0.086 saniye geride dördüncü olurken, Rene Rast beşinci, Robin Frijns altıncı sırada kendisine yer buldu.
Fabio Scherer’in yedinci olduğu seansta Marco Wittmann sekizinci, Ferdinand Habsburg dokuzuncu sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isim ise Loic Duval oldu.
16 sürücünün tamamının 0.8 saniye içerisinde yer alması dikkat çekti.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|19
|1'19.943
|2
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|20
|1'19.983
|0.040
|0.040
|3
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|21
|1'20.004
|0.061
|0.021
|4
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|19
|1'20.029
|0.086
|0.025
|5
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|22
|1'20.111
|0.168
|0.082
|6
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|20
|1'20.208
|0.265
|0.097
|7
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|18
|1'20.292
|0.349
|0.084
|8
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|18
|1'20.318
|0.375
|0.026
|9
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|20
|1'20.334
|0.391
|0.016
|10
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|20
|1'20.401
|0.458
|0.067
|11
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|18
|1'20.403
|0.460
|0.002
|12
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|17
|1'20.429
|0.486
|0.026
|13
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|20
|1'20.490
|0.547
|0.061
|14
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|19
|1'20.506
|0.563
|0.016
|15
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|20
|1'20.676
|0.733
|0.170
|16
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|19
|1'20.743
|0.800
|0.067
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|Editör
|Cem Özel