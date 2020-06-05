Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 10: Bathurst
04 Haz
-
04 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIII: Belçika
04 Haz
-
04 Haz
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIV: İtalya
11 Haz
-
11 Haz
Yarış:
6 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
1 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
15 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
110 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik devam ediyor . . .
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

Norisring'in iptali sonrası 2020 DTM sezonu Spa'da başlayacak

paylaşım
yorumlar
Norisring'in iptali sonrası 2020 DTM sezonu Spa'da başlayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Haz 2020 14:50

DTM yönetimi, 2020 Norisring yarışının iptal olduğunu resmen açıklarken, yeni sezon Spa'da başlayacak.

Seri, bu hafta başında yeni bir takvim yayınladı ve buna göre sezon 10-12 Temmuz'da Nürnberg'deki Norisring yarışıyla başlayacaktı.

Ancak şehir yönetimi, Perşembe günü bir açıklama yayınladı ve yarışın eylül ayına kadar gerçekleşmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Şehrin kararından hemen sonra DTM, Norisring'i resmi olarak takvimden düşürdü ve şimdi sezon 01-02 Ağustos'ta yeni eklenen Spa pistinde başlayacak.

Seri organizatörü ITR, 2005'ten bu yana ilk Spa yarışı için Belçika'daki yerel makamlardan gerekli izinleri aldığını açıkladı.

ITR CEO'su Marcel Mohaupt, “Norisring'deki DTM yarışlarına hükumet izni verilmemesi, bizim için sürpriz oldu.

“Ancak Nürnberg şehrinin kararına saygı duyuyoruz. DTM için ilgili herkesin güvenliği en yüksek önceliktir. Şimdi Spa-Francorchamps'taki yeni sezonun açılış yarışını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

ITR, Norisring ayağı başka bir yarışla değiştirmeyecek ve 2020 sezonu 06-08 Kasım'da Hockenheim'da biterken, takvimde toplam dokuz yarış olacak.

Revize edilmiş 2020 DTM takvimi:

Tarih Pist
1-2 Ağustos Belgium Spa-Francorchamps
14-16 Ağustos Germany Lausitzring
21-23 Ağustos Germany Lausitzring
4-6 Eylül Netherlands Assen
11-13 Eylül Germany Nurburgring (grand prix versiyonu)
18-20 Eylül Germany Nurburgring (kısa versiyon)
9-11 Ekim Belgium Zolder
16-18 Ekim Belgium Zolder
6-8 Kasım Germany Hockenheim
Sonraki haber
DTM, Norisring'deki açılış yarışını iptal etmek zorunda kalacak

Önceki haber

DTM, Norisring'deki açılış yarışını iptal etmek zorunda kalacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Vettel, takım şampiyon olabilecek seviyede olmadığı için Ferrari'den ayrıldı"

2
Formula 1

Aston Martin, 2021 sezonu için "manşet olabilecek isimlere" bakmıyor

3
Formula 1

Ralf Schumacher: "Michael'ın durumu hakkında konuşmayacağım"

4
Formula 1

"Frank ve Claire artık F1'den ayrılmalı"

5
Formula 1

FIA, F1 motor fırsatçılığının önüne geçmek için kuralları daha da sıkılaştırıyor

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

Norisring'in iptali sonrası 2020 DTM sezonu Spa'da başlayacak
DTM

Norisring'in iptali sonrası 2020 DTM sezonu Spa'da başlayacak

DTM, Norisring'deki açılış yarışını iptal etmek zorunda kalacak
DTM

DTM, Norisring'deki açılış yarışını iptal etmek zorunda kalacak

BMW, 2020 DTM sezonu için renk düzenlerini tanıttı
DTM

BMW, 2020 DTM sezonu için renk düzenlerini tanıttı

DTM, 2020 takvimini açıkladı, Spa 2005'ten sonra takvime döndü
DTM

DTM, 2020 takvimini açıkladı, Spa 2005'ten sonra takvime döndü

DTM, 2020 sezonunu Norisring'de başlatmayı planlıyor
DTM

DTM, 2020 sezonunu Norisring'de başlatmayı planlıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.