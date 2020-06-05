Norisring'in iptali sonrası 2020 DTM sezonu Spa'da başlayacak

Seri, bu hafta başında yeni bir takvim yayınladı ve buna göre sezon 10-12 Temmuz'da Nürnberg'deki Norisring yarışıyla başlayacaktı.

Ancak şehir yönetimi, Perşembe günü bir açıklama yayınladı ve yarışın eylül ayına kadar gerçekleşmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Şehrin kararından hemen sonra DTM, Norisring'i resmi olarak takvimden düşürdü ve şimdi sezon 01-02 Ağustos'ta yeni eklenen Spa pistinde başlayacak.

Seri organizatörü ITR, 2005'ten bu yana ilk Spa yarışı için Belçika'daki yerel makamlardan gerekli izinleri aldığını açıkladı.

ITR CEO'su Marcel Mohaupt, “Norisring'deki DTM yarışlarına hükumet izni verilmemesi, bizim için sürpriz oldu.

“Ancak Nürnberg şehrinin kararına saygı duyuyoruz. DTM için ilgili herkesin güvenliği en yüksek önceliktir. Şimdi Spa-Francorchamps'taki yeni sezonun açılış yarışını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

ITR, Norisring ayağı başka bir yarışla değiştirmeyecek ve 2020 sezonu 06-08 Kasım'da Hockenheim'da biterken, takvimde toplam dokuz yarış olacak.

Revize edilmiş 2020 DTM takvimi: