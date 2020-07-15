Newey, WRT Audi'de Jones'un yerini aldı

WRT Audi, bu yıl DTM'de üç araçla yarışacak ve başlangıçta IndyCar serisinde geçirdiği üç sezonun ardından Ed Jones'un Fabio Scherer ve Ferdinand Habsburg ikilisine katılacağı duyurulmuştu.

Ancak 25 yaşındaki sürücü, seyahat yasağı nedeniyle Dubai'de kaldı ve geçen ayki Nürburgring testinde WRT'nin direksiyonuna geçemedi. Bu yüzden testin son gününde yerini Newey aldı.

İngiliz sürücü, WRT'nin müşteri RS5'inin direksiyonunda dokuzuncu en hızlı zamanı yaptı ve günü Rene Rast'ın 0.733 saniye ardında tamamladı.

Newey'in önümüzdeki ay Spa'da başlayacak olan 2020 DTM sezonunda Jones'un yerini alacağı duyuruldu.

Newey, “2020 DTM sezonu için WRT Team Audi Sport'a katılacağım için gerçekten heyecanlıyım."

“Takım geçen sene harika bir ilk sezon geçirdi ve zaten çok fazla deneyimleri var. Umarım bunu bana da aktarabilirler, çünkü bu benim çaylak sezonum olacak."

“Spa'da başlamak için sabırsızlanıyorum ve başlamak için dünyanın en iyi pistlerinden biri olan Spa'dan daha iyi bir yer olamaz."

“DTM tarihi bir şampiyona ve bunun bir parçası olmak onur verici. Çaylak sezonuma başlamak ve bu kadar büyük bir rekabetin parçası olmak için sabırsızlanıyorum. Benim için iyi bir meydan okuma olacak ve çok heyecanlıyım." dedi.