Müller, Nürburgring DTM yarışında 70 beygir kayıp yaşamış

Şampiyona lideri Müller, pit stoplara kadar, bu sezonki beşinci galibiyetini alacakmış gibi gözüküyordu. Ancak 28 yaşındaki sürücü, pitten sonra temposunu koruyamadı. Gerilemeye başlayan Müller, yarışı 5. sırada noktaladı.

Müller, bir sensörün, hava girişinde sıcaklığın arttığını belirlediğini ve bunun da dayanıklılığa öncelik vermek amacıyla motor gücünü kestiğini belirtti.

Bu, Müller’in tur başına bir saniyeden fazla vakit kaybedip gerilemesine ve bu sezonki en kötü sonucunu almasına sebep oldu.

René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline Fotoğraf: ITR eV Start action, Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline leads Fotoğraf: ITR eV

Sat.1’e konuşan Müller, “Sıcaklık sensörü muhtemelen bozuldu. Sonrasında da motor güvenlik moduna geçti. Eğer motor çok fazla sıcaklık görürse bu olur.”

“Motor, sıcaklığın yükselmesini önlemek için gücünü düşürür. Çünkü tüm seneyi bu motorla geçirmeliyiz. Patlamasını göze alamayız.”

“Verilere bakıldığında, 5. turdan itibaren durumun böyle olduğu görülüyor. Yarışın geri kalanında da kademeli olarak güç kaybı arttı. Pit stopumun ardından bunu hemen fark ettim ve gittikçe kötüleştiğini hissettim.”

“Kayıp büyüktü. Verileri kontrol ettik, bazı turlarda 70 beygire kadar kayıp gördük. Bu çok fazla. Bazı turlarda bir saniye kadar kayıp vardı. Büyük bir sorundu.”

“Yarışı bitirememekten endişe duydum, çünkü gaz verme konusunda büyük sıkıntı vardı. Araçtaki gürültüler çok farklıydı ve güç yoktu, sıcaklıklar olması gerektiği gibi değildi.”

“Yine de aracın bugün harika olduğunu düşünüyorum, özellikle de ikinci bölümde Robin (Frijns) ile mücadele etmeyi çok isterdim.”

“Cumartesi günkü gibi kolay bir galibiyet olmazdı, ancak galibiyet için savaşma konusunda her şeye sahip olduğuma eminim.”

“DRS’in bu seneki çalışma şekliyle arayı açamazdım diye düşünüyorum, ancak Robin’in yarışı pek de kolay olmazdı.”

“Mükemmel bir hafta sonu olmaya çok yakındı. Her seansta en hızlı sürücü olduğumu söylersem blöf yapmış olmam. Maksimum puan olan 56’yı toplamak istiyorsunuz ve bunu başaramadık. Bu, bizim elimizde olan bir şey değildi.” ifadelerini kullandı.

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