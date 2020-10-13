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DTM / Zolder / Son dakika

Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli

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Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Nico Müller, Zolder'de yapılan ikinci yarışta yersiz bir şekilde piste giren güvenlik aracı için yarış direktörüne tepki gösterdi ve yarış direktörünün bu hareketlerinin, şampiyonanın gidişatını "etkileyebileceğini" söyledi.

Robin Frijns'in 12. turda pit yolunun sonunda kaza yapmasından sonra yarış direktörü, Hollandalı pilotun Audi'sini pistten kaldırmak için güvenlik aracını piste sürdü. 

O sırada yarış lideri olan Rene Rast ve ikinci sırada olan Mike Rockenfeller, güvenlik aracı girmeden önce pite girmeyi başarırken, Frijns'ın ve BMW pilotu Sheldon van der Linde'nin arkasında beşinci ilerleyen Müller pite giremedi. 

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DTM'de güvenlik aracı periyodunda yapılan lastik değişimlerinin zorunlu pit stop olarak sayılmaması sebebiyle Müller, pite girmek için güvenlik aracının tüm gridi bir araya getirmesini bekledi ve böylece yarışı dokuzuncu sırada tamamladı. 

Aldığı bu sonuç, İsviçreli pilotun sezondaki en kötü sonucu olurken yarışın galibi olan Rast, sezon bitimine iki yarış kala, Müller ile olan farkı 33 puandan sadece 10 puana kadar indirmeyi başardı.

Yarışın ardından Müller, "yazılı olmayan anlaşmanın" bir parçası olarak, Nürburgring'de yapılan ilk yarışın aksine yarış direktörünün tüm araçlara pit stoplarını tamamlama şansı vermeden piste güvenlik aracını sürmesini eleştirdi.

Müller açıklamasında şunları söyledi: "Robin'in aracının orada durduğunu gördüm ama ilk kez aracın yanından geçerken bir sarı bayrak bile yoktu. Ve güvenli bir noktadaydı, endişelenilmesi gereken bir şey yoktu."

"Daha sonrasında sarı bayrakların çıktığını gördüm ve anında takıma, güvenlik aracından kaçınmak için pite geleceğimi söyledim."

"Normalde güvenlik aracından ve yavaş bölgelerden kaçınma riski ortada olduğunda, eşitlik sağlanması bakımından, en azından tüm gride pite girme şansı verilmesi konusunda yazılı olmayan bir anlaşma vardır, ki bunu Nürburgring'de Loic (Duval) duvara çarptığında, pistten iki metre uzak olduğunda yapmıştık."

"Pite gelmiştim, yarış direktörü herkesin bir kere pit yolundan geçmesini beklemişti ve güvenlik aracı gelmeden zorunlu pit stoplarını yapma şansını onlara tanımıştı. Bugün bu yapılmadı."

"Turumda ikinci sektördeydim, çoktan takımı bilgilendirmiştim. Ve güvenlik aracı benden önce piste çıktı, ki anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey değil, özellikle aynı olan bu iki durumun tamamıyla aynı sonuçlarının olmaması göz önüne alındığında."

"Sezonun bu bölümünde, alınan bu kararlarla şampiyonanın kaderini etkileyebilirsiniz ve bu, benim için kabul edilebilir bir şey değil. Ancak bunu değiştiremem. Bu yüzden bugün, en az 13 puanın bizden çalındığını ve bunu geri alamayacağımızı kabul etmem gerekiyor."

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Müller, yarış direktörü ile güvenlik aracının zamanlaması hakkında bir görüşme yaptığını, ancak sonucun kendisini tatmin etmediğini söyledi.

"Onunla görüştüm, eğer buna böyle bir ad vereceksek. O görüşmeden sonra daha zeki olmadım, eğer böyle bir şey söyleyebilirsek. Sadece ona, aynı olan bir durumun farklı şekilde çözümlenmesi konusunda oldukça üzgün olduğumu söyledim."

"O ise benim düşünceme katılmıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi yarış sonrasında biraz sinirliydim. Bu yüzden havayı temizlemeye konsantre olmadım, sadece onun, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu bilmesini istedim."

 

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Seri DTM
Etkinlik Zolder
Editör Rachit Thukral

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