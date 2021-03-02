Muller, 2021 DTM sezonunda Team Rosberg adına yarışacak

Muller, 2016'dan beri DTM'de Abt için yarışıyor ve özellikle son iki yıllık süreçte üç kez dünya şampiyonu Rene Rast'ın şampiyonadaki ana rakibi oldu.

Audi, İsviçreli sürücünün bu yıl GT3 kurallarına geçiş yapan DTM'de yer almaya devam edeceğini duyurmuştu ancak yeni sezonda, 2014-15 yıllarında mücadele ettiği Team Rosberg adına yarışacağını açıkladı.

29 yaşındaki sürücü halihazırda Formula E'de Dragon Penske Autosport adına yarışıyor ve geçtiğimiz günlerde yeni sezonun ilk yarışlarına katıldı.

Bu, iki seriyi birleştireceği anlamına gelirken, iki takvim arasında en az iki çatışma olacak. Muller'in o hafta sonları hangi seriye öncelik vereceği şimdilik belirsiz.

Team Rosberg, fabrika ile olan ortaklığının sona ermesine rağmen Audi ile olan birlikteliğini sürdürecek. Bu sezon Muller ve Dev Gore için birer R8 LMS GT3'e sahip olacak.

Muller, "2021'de Team Rosberg ekibine ve DTM'e döneceğim için çok mutluyum. Bu yeni dönemin başlangıcında, bir Audi R8 LMS ile şampiyonluk mücadelesinde yer alacak olmak beni çok motive ediyor." dedi.

Team Rosberg geçen yıl Rene Rast ve Jamie Green kadrosuna sahipti ve takımlar şampiyonasını, Muller'in ekibi Team Abt'e kaybetmişti.