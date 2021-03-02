Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
33 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Aston Martin, 2021 DTM gridinde yer alabilir
DTM / Son dakika

Muller, 2021 DTM sezonunda Team Rosberg adına yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

İki kez DTM ikincisi Nico Muller, 2021'de DTM'de yer almaya devam edeceğini ancak Team Rosberg adına yarışacağını duyurdu.

Muller, 2021 DTM sezonunda Team Rosberg adına yarışacak

Muller, 2016'dan beri DTM'de Abt için yarışıyor ve özellikle son iki yıllık süreçte üç kez dünya şampiyonu Rene Rast'ın şampiyonadaki ana rakibi oldu. 

Audi, İsviçreli sürücünün bu yıl GT3 kurallarına geçiş yapan DTM'de yer almaya devam edeceğini duyurmuştu ancak yeni sezonda, 2014-15 yıllarında mücadele ettiği Team Rosberg adına yarışacağını açıkladı.

29 yaşındaki sürücü halihazırda Formula E'de Dragon Penske Autosport adına yarışıyor ve geçtiğimiz günlerde yeni sezonun ilk yarışlarına katıldı.

Bu, iki seriyi birleştireceği anlamına gelirken, iki takvim arasında en az iki çatışma olacak. Muller'in o hafta sonları hangi seriye öncelik vereceği şimdilik belirsiz.

Team Rosberg, fabrika ile olan ortaklığının sona ermesine rağmen Audi ile olan birlikteliğini sürdürecek. Bu sezon Muller ve Dev Gore için birer R8 LMS GT3'e sahip olacak.

Muller, "2021'de Team Rosberg ekibine ve DTM'e döneceğim için çok mutluyum. Bu yeni dönemin başlangıcında, bir Audi R8 LMS ile şampiyonluk mücadelesinde yer alacak olmak beni çok motive ediyor." dedi.

Team Rosberg geçen yıl Rene Rast ve Jamie Green kadrosuna sahipti ve takımlar şampiyonasını, Muller'in ekibi Team Abt'e kaybetmişti.

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, 2021 DTM gridinde yer alabilir

Önceki haber

Aston Martin, 2021 DTM gridinde yer alabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Nico Müller
Takımlar Audi Sport Team Rosberg
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler

52 dk
2
Formula 1

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor

1s
3
Formula 1

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

16s
4
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
5
Formula 1

Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor

1s
Son Haberler
Muller, 2021 DTM sezonunda Team Rosberg adına yarışacak
DTM

Muller, 2021 DTM sezonunda Team Rosberg adına yarışacak

26dk
Aston Martin, 2021 DTM gridinde yer alabilir
DTM

Aston Martin, 2021 DTM gridinde yer alabilir

20 Şub 2021
Rast, 2021'de DTM'e dönmeyeceğini doğruladı
DTM

Rast, 2021'de DTM'e dönmeyeceğini doğruladı

18 Şub 2021
Walkenhorst Motorsport, BMW M6 GT3 ile DTM'e katılacak
DTM

Walkenhorst Motorsport, BMW M6 GT3 ile DTM'e katılacak

16 Şub 2021
Mercedes, DTM'de müşteri takımlarını destekleyecek
DTM

Mercedes, DTM'de müşteri takımlarını destekleyecek

14 Şub 2021
Son Videolar
DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights 03:07
DTM
26 Oca 2021

DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights

DTM 2020: Audi veda ediyor 07:24
DTM
14 Oca 2021

DTM 2020: Audi veda ediyor

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II 01:24
DTM
19 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II 01:29
DTM
18 Eki 2020

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder 02:19
DTM
12 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder

Rachit Thukral More from
Rachit Thukral
Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider
Formula E / Antrenman raporu

Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider

Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor
Formula E / Son dakika

Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor

Diriyah E-Prix: De Vries, 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu aldı Diriye E-Prix
Formula E / Sıralama turları raporu

Diriyah E-Prix: De Vries, 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu aldı

More from
Nico Müller
Müller, Nürbürgring'deki yarışta attığı spin için Green'i suçlamıyor Nurburgring Sprint
DTM / Son dakika

Müller, Nürbürgring'deki yarışta attığı spin için Green'i suçlamıyor

Nürburgring DTM: İkinci yarışı Müller kazandı Nurburgring Sprint
DTM / Yarış raporu

Nürburgring DTM: İkinci yarışı Müller kazandı

Müller, Nürburgring DTM yarışında 70 beygir kayıp yaşamış Nurburgring
DTM / Son dakika

Müller, Nürburgring DTM yarışında 70 beygir kayıp yaşamış

More from
Audi Sport Team Rosberg
Team Rosberg, DTM'de yer almaya devam edecek
DTM / Son dakika

Team Rosberg, DTM'de yer almaya devam edecek

Çalışanlarını işten çıkaran Audi takımları, DTM'den ayrılma iddialarını reddettiler
DTM / Son dakika

Çalışanlarını işten çıkaran Audi takımları, DTM'den ayrılma iddialarını reddettiler

DTM Nurburgring: Pole pozisyonu Müller'in! Nurburgring
DTM / Sıralama turları raporu

DTM Nurburgring: Pole pozisyonu Müller'in!

Çok Okunanlar Bugün

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor

Red Bull, Verstappen'in baş mekanikerini değiştiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Verstappen'in baş mekanikerini değiştiriyor

Pirelli, 18 inç lasik test programını açıkladı, Williams katılmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 18 inç lasik test programını açıkladı, Williams katılmayacak

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"
WEC WEC / Son dakika

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"

Son Haberler

Muller, 2021 DTM sezonunda Team Rosberg adına yarışacak
DTM DTM / Son dakika

Muller, 2021 DTM sezonunda Team Rosberg adına yarışacak

Aston Martin, 2021 DTM gridinde yer alabilir
DTM DTM / Son dakika

Aston Martin, 2021 DTM gridinde yer alabilir

Rast, 2021'de DTM'e dönmeyeceğini doğruladı
DTM DTM / Son dakika

Rast, 2021'de DTM'e dönmeyeceğini doğruladı

Walkenhorst Motorsport, BMW M6 GT3 ile DTM'e katılacak
DTM DTM / Son dakika

Walkenhorst Motorsport, BMW M6 GT3 ile DTM'e katılacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.