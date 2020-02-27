Monza DTM testi, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Test, 16-18 Mart tarihleri arasında Milano'nun kuzeyinde bulunan İtalyan pistinde yapılacaktı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi ve 500'den fazla enfeksiyon tespit edildi.

Güvenlik önlemi olarak ITR, testin şimdi 16-19 Mart'ta Monza'da yapılmayacağını, bunun yerine Almanya'daki Hockenheim pistinde yapılacağını açıkladı.

ITR'ni yöneticisi Marcel Mohaupt, "Koronavirüsün yayılması ve devam etmesi, toplumu birçok farklı ve derin şekilde etkilemesi giderek daha belirgin hale geliyor."

"Biz de herkesin güvenliği ve refahını sağlamak amacıyla sezon öncesi testini farklı bir pistte yapma kararı aldık."

"Bu konudaki işbirlikleri için Monza ve Hockenheim'daki herkese son derece minnettarız. DTM'İN bu efsanevi pistteki ilk yarışı için yaz aylarında İtalya'ya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

2020'nin Haziran ayında Monza'daki ilk DTM yarışının yapılması planlanıyor. ITR, henüz bu planda herhangi bir değişikliğe gitmedi.