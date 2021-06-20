Monza DTM: İkinci yarışı Van der Linde kazandı, Audi duble yaptı

Startta ikinci sırada yer alan Liam Lawson, çizgiden daha iyi kalktı ve pole pozisyonunun sahibi van der Linde'yle yan yana geldi. Ancak Lawson, ilk virajda duramadı ve kerblerin üzerinden geçerek momentumunu kaybetti.

Böylelikle van der Linde liderliğini korumuş oldu.

İkinci turda Lawson ve Nico Muller arasında ikincilik mücadelesi yaşandı. Muller, ilk şikanda Lawson'ı geçmeyi başarsa da virajın çıkışında Lawson pozisyonu geri kazandı.

İkinci şikana doğru gidilirken, içeri çizgi Lawson'daydı. Muller dışarıdan gelerek Lawson'ı geçmeyi denedi ve kerblere taşmak zorunda kaldı. İkili arasındaki bu mücadele Sheldon van der Linde'nin de mücadeleye katılmasını sağladı ve van der Linde iki pilotu da arkasında bıraktı.

Bunun ardından Lawson'ın 55 kg'lık penaltısı etkisini göstermeye başladı. Esteban Muth'da 19 yaşındaki pilotu yakaladı.

Lawson, Muth'a da pozisyon kaybetmek istemedi ve ikili temas yaşadı. Bu temasın ardından sonunculuğa düşen Lawson, yarışı liderin 32sn arkasında 14. sırada tamamlayabildi.

Bu esnada, arkada yaşananlarla birlikte Kelvin van der Linde yedinci turda farkı 5 saniyeye kadar yükseldi.

Van der Linde'ye yarış boyunca zorluk çıkarabilen birisi olmadı ve Güney Afrikalı pilot doğum gününde ilk DTM zaferine ulaştı.

Kelvin van der Linde, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3 Fotoğraf: Paolo Belletti

Muller erken bir stopla Sheldon ven der Linde'yi arkasında bıraktı ve yarışı 2. sırada tamamladı. Sheldon ver der Linde ise 4. oldu.

5. turda pit yolu açılır açılmaz pite giren Lucas Auer de erken pite girme stratejisini iyi çalıştırdı ve damalı bayrağı 3. sırada gördü.

Sıralama turlarını 12. sırada tamamlayan Alex Albon, yarış temposunda daha iyiydi ve yarışı 7. sırada tamamlamayı başardı.

2013 dünya şampiyonu Mike Rockenfeller, Muth'un Lamborghini'si ile uzun bir mücadele içine girmesinin ardından yarışı 8. tamamlarken, Muth 9. oldu.

HRT pilotu Maximilian Gotz, ilk 10'u tamamladı. İlk yarışta çok daha rekabetçi gözüken Mercedesler bu yarış daha yavaştı.

Mercedes pilotları 11-13. sıraları kendi aralarında paylaştı.

Yarış sonucu: