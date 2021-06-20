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Önceki / Monza DTM: GT3 döneminin ilk yarışını Lawson kazandı, Albon 4. oldu
DTM / Monza Yarış raporu

Monza DTM: İkinci yarışı Van der Linde kazandı, Audi duble yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Audi fabrika takım pilotu Kelvin van der Linde, 2021 DTM sezonunun Monza'daki ikinci yarışını kazanırken; Audi duble yaptı.

Monza DTM: İkinci yarışı Van der Linde kazandı, Audi duble yaptı

Startta ikinci sırada yer alan Liam Lawson, çizgiden daha iyi kalktı ve pole pozisyonunun sahibi van der Linde'yle yan yana geldi. Ancak Lawson, ilk virajda duramadı ve kerblerin üzerinden geçerek momentumunu kaybetti. 

Böylelikle van der Linde liderliğini korumuş oldu. 

İkinci turda Lawson ve Nico Muller arasında ikincilik mücadelesi yaşandı. Muller, ilk şikanda Lawson'ı geçmeyi başarsa da virajın çıkışında Lawson pozisyonu geri kazandı. 

İkinci şikana doğru gidilirken, içeri çizgi Lawson'daydı. Muller dışarıdan gelerek Lawson'ı geçmeyi denedi ve kerblere taşmak zorunda kaldı. İkili arasındaki bu mücadele Sheldon van der Linde'nin de mücadeleye katılmasını sağladı ve van der Linde iki pilotu da arkasında bıraktı.

Bunun ardından Lawson'ın 55 kg'lık penaltısı etkisini göstermeye başladı. Esteban Muth'da 19 yaşındaki pilotu yakaladı. 

Lawson, Muth'a da pozisyon kaybetmek istemedi ve ikili temas yaşadı. Bu temasın ardından sonunculuğa düşen Lawson, yarışı liderin 32sn arkasında 14. sırada tamamlayabildi.

Bu esnada, arkada yaşananlarla birlikte Kelvin van der Linde yedinci turda farkı 5 saniyeye kadar yükseldi. 

Van der Linde'ye yarış boyunca zorluk çıkarabilen birisi olmadı ve Güney Afrikalı pilot doğum gününde ilk DTM zaferine ulaştı. 

Kelvin van der Linde, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3

Kelvin van der Linde, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3

Fotoğraf: Paolo Belletti

Muller erken bir stopla Sheldon ven der Linde'yi arkasında bıraktı ve yarışı 2. sırada tamamladı. Sheldon ver der Linde ise 4. oldu.

5. turda pit yolu açılır açılmaz pite giren Lucas Auer de erken pite girme stratejisini iyi çalıştırdı ve damalı bayrağı 3. sırada gördü.

Sıralama turlarını 12. sırada tamamlayan Alex Albon, yarış temposunda daha iyiydi ve yarışı 7. sırada tamamlamayı başardı. 

2013 dünya şampiyonu Mike Rockenfeller, Muth'un Lamborghini'si ile uzun bir mücadele içine girmesinin ardından yarışı 8. tamamlarken, Muth 9. oldu.

HRT pilotu Maximilian Gotz, ilk 10'u tamamladı. İlk yarışta çok daha rekabetçi gözüken Mercedesler bu yarış daha yavaştı.

Mercedes pilotları 11-13. sıraları kendi aralarında paylaştı.

Yarış sonucu: 

Cla # Driver Car Gap
1 3 South Africa Kelvin van der Linde Audi R8 LMS Evo  
2 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 3.355
3 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 11.192
4 31 South Africa Sheldon Van Der Linde BMW M6 GT3 14.084
5 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 14.725
6 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 19.727
7 23 Thailand Alex Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 20.306
8 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 25.884
9 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 27.374
10 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 28.147
11 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 29.088
12 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 29.927
13 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 30.612
14 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 32.766
15 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 38.606
16 99 Germany Sophia Flörsch Audi R8 LMS Evo 39.301
17 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 41.214
  16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 9 Laps
  36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 13 Laps
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