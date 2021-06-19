Monza DTM: GT3 döneminin ilk yarışını Lawson kazandı, Albon 4. oldu

Lawson, Mercedes araçlarına kıyasla daha erken pite girerek, önlerine geçmeyi başardı ve GT3 döneminin ilk yarışında galibiyeti Red Bull'a getirdi.

Startta yarışa pole pozisyonundan başlayan Vincent Abril, pozisyonunu korudu. Onun arkasında ise Daniel Juncadella, Maximilian Gotz, Lucas Auer sıralaması oluştu.

Yarışa 7. sıradan başlayan Lawson, iyi bir start aldı ve ilk şikana gelinirken Esteban Muth'u arkasında bıraktı. Sonrasında Philip Ellis'in yarış dışı kalmasıyla birlikte Lawson, 5. sıraya yükseldi.

Sonraki turlarda ön sıralardaki farklar stabil bir hâl alırken, herkes oldukça yakındı. Beşinci tura geldiğimizde Audi pilotları Nico Muller ve Mike Rockenfeller pit stopları başlattı. Bu pit stoplardan dört tur sonra, Lawson da pite geldi.

Lawson, erken pit stopunun ardından piste geri çıktığında, önünde temiz hava vardı ki bu, galibiyete ulaşmasında önemli bir rol oynadı.

Lider Abril, 11. tura pite geldiğinden Lawson'ın önünde çıktı ancak soğuk lastikleri nedeniyle oldukça yavaştı.

Lawson'ın lastikleri daha iyi bir sıcaklıkta olduğundan, Lawson daha hızlıydı ve Abril'i ikinci virajda arkasında bırakarak, yarışın liderliğini eline almış oldu.

Abril, lastiklerinin ısınmasının ardından arayı kapatsa da 19 yaşındaki Lawson liderliği almasının ardından yarışı kontrol etti.

Abril ikinci olurken, Gotz üçüncü oldu. Böylelikle iki Mercedes-AMG GT3 pilotu da podyuma çıktı. Alex Albon, 14. başladığı yarışta oldukça iyi bir ivme yakaladı ve yarışı 4. sırada noktaladı.

Albon, takım arkadaşı Lawson'da bir tur sonra, 10. turda pite geldi ancak birçok pilotu geçmesi gerekti. Öncelikle Audi pilotları Muller ve Kelvin van der Linde'yi arkasında bırakan Albon, güzel geçişlerle 4. sırayı yükseldi.

Yarışın sonunda da Juncadella'nın Mercedes'ini arkasında tutmayı başaran Taylandlı pilot 4. sırada finiş gördü.

Formula E'de Mercedes takımının yanında olan Gary Paffett'in yerine yarışan Maximilian Buhk, piten giren son pilottu. Bu stratejiyi çalıştırmayı başaran Buhk, yarışı 7. sırada tamamladı.

Team Rosberg pilotu Muller, Juncadella'yla yaşadığı temasın ardından iyi bir geri dönüşle yarışı 8. sırada tamamladı. Çifte DTM şampiyonu Marco Wittmann ise yarışı 9. sırada noktaladı.

2013 sezonu şampiyonu Mike Rockenfeller, ilk 10'u tamamlayan isimdi.

Monza'daki ilk yarışta sadece iki pilot yarış dışı kaldı. Abt pilotu Dev Govre ve ilk turda Timo Glock'la temas yaşayan Ellis, yarışı tamamlayamadı.

Yarış sonucu: