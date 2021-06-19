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Önceki / DTM Monza: Abril pole pozisyonunu aldı, ilk dört Mercedes'in
DTM / Monza Yarış raporu

Monza DTM: GT3 döneminin ilk yarışını Lawson kazandı, Albon 4. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Red Bull pilotu Liam Lawson, Mercedes pilotları Vincent Abril ve Maximilian Gotz'un önünde Monza'da hafta sonunun ilk yarışını kazandı.

Monza DTM: GT3 döneminin ilk yarışını Lawson kazandı, Albon 4. oldu

Lawson, Mercedes araçlarına kıyasla daha erken pite girerek, önlerine geçmeyi başardı ve GT3 döneminin ilk yarışında galibiyeti Red Bull'a getirdi.

Startta yarışa pole pozisyonundan başlayan Vincent Abril, pozisyonunu korudu. Onun arkasında ise Daniel Juncadella, Maximilian Gotz, Lucas Auer sıralaması oluştu.

Yarışa 7. sıradan başlayan Lawson, iyi bir start aldı ve ilk şikana gelinirken Esteban Muth'u arkasında bıraktı. Sonrasında Philip Ellis'in yarış dışı kalmasıyla birlikte Lawson, 5. sıraya yükseldi.

Sonraki turlarda ön sıralardaki farklar stabil bir hâl alırken, herkes oldukça yakındı. Beşinci tura geldiğimizde Audi pilotları Nico Muller ve Mike Rockenfeller pit stopları başlattı. Bu pit stoplardan dört tur sonra, Lawson da pite geldi.

Lawson, erken pit stopunun ardından piste geri çıktığında, önünde temiz hava vardı ki bu, galibiyete ulaşmasında önemli bir rol oynadı. 

Lider Abril, 11. tura pite geldiğinden Lawson'ın önünde çıktı ancak soğuk lastikleri nedeniyle oldukça yavaştı.

Lawson'ın lastikleri daha iyi bir sıcaklıkta olduğundan, Lawson daha hızlıydı ve Abril'i ikinci virajda arkasında bırakarak, yarışın liderliğini eline almış oldu.

Abril, lastiklerinin ısınmasının ardından arayı kapatsa da 19 yaşındaki Lawson liderliği almasının ardından yarışı kontrol etti.

Abril ikinci olurken, Gotz üçüncü oldu. Böylelikle iki Mercedes-AMG GT3 pilotu da podyuma çıktı. Alex Albon, 14. başladığı yarışta oldukça iyi bir ivme yakaladı ve yarışı 4. sırada noktaladı.

Albon, takım arkadaşı Lawson'da bir tur sonra, 10. turda pite geldi ancak birçok pilotu geçmesi gerekti. Öncelikle Audi pilotları Muller ve Kelvin van der Linde'yi arkasında bırakan Albon, güzel geçişlerle 4. sırayı yükseldi.

Yarışın sonunda da Juncadella'nın Mercedes'ini arkasında tutmayı başaran Taylandlı pilot 4. sırada finiş gördü.

Formula E'de Mercedes takımının yanında olan Gary Paffett'in yerine yarışan Maximilian Buhk, piten giren son pilottu. Bu stratejiyi çalıştırmayı başaran Buhk, yarışı 7. sırada tamamladı.

Team Rosberg pilotu Muller, Juncadella'yla yaşadığı temasın ardından iyi bir geri dönüşle yarışı 8. sırada tamamladı. Çifte DTM şampiyonu Marco Wittmann ise yarışı 9. sırada noktaladı.

2013 sezonu şampiyonu Mike Rockenfeller, ilk 10'u tamamlayan isimdi.

Monza'daki ilk yarışta sadece iki pilot yarış dışı kaldı. Abt pilotu Dev Govre ve ilk turda Timo Glock'la temas yaşayan Ellis, yarışı tamamlayamadı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Fark
1 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020  
2 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1.630
3 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 2.636
4 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 7.076
5 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1 Lap
6 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 16.378
7 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 17.615
8 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 19.402
9 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 20.517
10 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 23.181
11 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 24.955
12 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 2 Laps
13 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1 Lap
14 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 29.162
15 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 38.640
16 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 40.821
17 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 45.789
18 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 26 Laps
19 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 27 Laps
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DTM Monza: Abril pole pozisyonunu aldı, ilk dört Mercedes'in

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