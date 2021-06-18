Monza DTM 1 ve 2. antrenman seansları: Mercedes tempoyu belirledi, Albon 3. oldu

DTM'in yeni GT3 dönemi, bu gün Monza'da gerçekleştirilen iki 45 dakikalık antrenman seansıyla start aldı.

Geçen seneyi ikinci sırada tamamlayan Nico Muller, 1:47.91 saniyelik derecesiyle 1. antrenman seansının ilk bölümündeki tempoyu belirledi.

Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon, sonrasında 1:47.646 saniyelik derecesiyle liderliğe yükseldi. Liam Lawson, Albon'un 0.024 sn arkasında 2. sıraya yükseldi. Böylelikle Red Bull duble yapmış oldu.

Maximilian Gotz, ardından 1:47.624 saniyelik derecesiyle, Albon'un 0.022sn önünde liderliğe yükseldi. HRT Mercedes pilotunun bu zamanı ikinci antrenman seansına kadar geçilemedi.

Gotz'un turunu ilk seansta yer almayan Winward Mercedes pilotu Ellis geçebildi.

İkinci antrenman seansında, ön taraflarda büyük bir gelişme gösterebilen kimse olmadı. Genel klasmanda Ellis, Gotz, Albon ve Lawson ilk dördü oluştu. Bu dörtlü 0.071 sn içinde toplandı.

Team Abt Audi pilotu Kelvin van der Linde ikinci antrenman seansının en hızlı 3. turunu kaydetti. Arjun Maini ise seansı 4. sırada tamamladı. Ancak Hindistanlı pilot inceleme altında çünkü pit yolunda aracından bir lastik fırladı.

Fırlayan lastik bir mekanikere çarpmak üzereydi ki mekaniker lastikten kaçabildi.

Marco Wittmann, seansı 5. sırada tamamladı. Sheldon van der Linde ise Rowe Racing BMW'siyle birlikte seansı 6. sırada tamamladı.

Esteban Muth, en hızlı 7. zamanı kaydetti ve en hızlı J3 Motorsport-run Lamborghini Huracan oldu. Onun takım arkadaşı Auer ise 8. oldu.

2013 dünya şampiyonu Mike Rockenfeller 9. olurken, Gary Paffett'in yerine direksiyonunun başına oturan Maximilian Buhk, ilk 10'u tamamladı.

İlk antrenman seansında ön sıralarda olan Albon-Lawson ikilisi, ikinci seansı 17 ve 18. sıralarda tamamladılar.

1. antrenman seansı sonuçları:

2. antrenman seansı sonuçları: