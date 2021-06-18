Monza DTM 1 ve 2. antrenman seansları: Mercedes tempoyu belirledi, Albon 3. oldu
Winward Mercedes sürücüsü Philip Ellis, Alex Albon ve Liam Lawson'ın önünde cuma antrenmanlarını zirvede tamamladı.
DTM'in yeni GT3 dönemi, bu gün Monza'da gerçekleştirilen iki 45 dakikalık antrenman seansıyla start aldı.
Geçen seneyi ikinci sırada tamamlayan Nico Muller, 1:47.91 saniyelik derecesiyle 1. antrenman seansının ilk bölümündeki tempoyu belirledi.
Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon, sonrasında 1:47.646 saniyelik derecesiyle liderliğe yükseldi. Liam Lawson, Albon'un 0.024 sn arkasında 2. sıraya yükseldi. Böylelikle Red Bull duble yapmış oldu.
Maximilian Gotz, ardından 1:47.624 saniyelik derecesiyle, Albon'un 0.022sn önünde liderliğe yükseldi. HRT Mercedes pilotunun bu zamanı ikinci antrenman seansına kadar geçilemedi.
Gotz'un turunu ilk seansta yer almayan Winward Mercedes pilotu Ellis geçebildi.
İkinci antrenman seansında, ön taraflarda büyük bir gelişme gösterebilen kimse olmadı. Genel klasmanda Ellis, Gotz, Albon ve Lawson ilk dördü oluştu. Bu dörtlü 0.071 sn içinde toplandı.
Team Abt Audi pilotu Kelvin van der Linde ikinci antrenman seansının en hızlı 3. turunu kaydetti. Arjun Maini ise seansı 4. sırada tamamladı. Ancak Hindistanlı pilot inceleme altında çünkü pit yolunda aracından bir lastik fırladı.
Fırlayan lastik bir mekanikere çarpmak üzereydi ki mekaniker lastikten kaçabildi.
Marco Wittmann, seansı 5. sırada tamamladı. Sheldon van der Linde ise Rowe Racing BMW'siyle birlikte seansı 6. sırada tamamladı.
Esteban Muth, en hızlı 7. zamanı kaydetti ve en hızlı J3 Motorsport-run Lamborghini Huracan oldu. Onun takım arkadaşı Auer ise 8. oldu.
2013 dünya şampiyonu Mike Rockenfeller 9. olurken, Gary Paffett'in yerine direksiyonunun başına oturan Maximilian Buhk, ilk 10'u tamamladı.
İlk antrenman seansında ön sıralarda olan Albon-Lawson ikilisi, ikinci seansı 17 ve 18. sıralarda tamamladılar.
1. antrenman seansı sonuçları:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|4
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'47.624
|2
|23
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'47.646
|0.022
|3
|30
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'47.670
|0.046
|4
|51
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|1'47.688
|0.064
|5
|5
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'47.724
|0.100
|6
|8
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'48.084
|0.460
|7
|31
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|1'48.137
|0.513
|8
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'48.220
|0.596
|9
|3
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|1'48.298
|0.674
|10
|12
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|1'48.372
|0.748
|11
|11
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|1'48.648
|1.024
|12
|16
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|1'48.727
|1.103
|13
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|1'48.888
|1.264
|14
|10
|Esteban Muth
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'48.974
|1.350
|15
|36
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'49.054
|1.430
|16
|99
|Sophia Floersch
|Audi R8 LMS Evo
|1'49.277
|1.653
|17
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'49.465
|1.841
|22
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
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2. antrenman seansı sonuçları:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|57
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'47.617
|2
|51
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|1'47.884
|0.267
|3
|3
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|1'47.948
|0.331
|4
|36
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'48.078
|0.461
|5
|11
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|1'48.247
|0.630
|6
|31
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|1'48.329
|0.712
|7
|10
|Esteban Muth
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'48.477
|0.860
|8
|22
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'48.546
|0.929
|9
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|1'48.562
|0.945
|10
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'48.753
|1.136
|11
|4
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'48.829
|1.212
|12
|12
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|1'49.038
|1.421
|13
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'49.044
|1.427
|14
|5
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'49.049
|1.432
|15
|99
|Sophia Floersch
|Audi R8 LMS Evo
|1'49.127
|1.510
|16
|16
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|1'49.156
|1.539
|17
|23
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'49.502
|1.885
|18
|30
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'49.883
|2.266
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