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DTM / Monza Antrenman raporu

Monza DTM 1 ve 2. antrenman seansları: Mercedes tempoyu belirledi, Albon 3. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Winward Mercedes sürücüsü Philip Ellis, Alex Albon ve Liam Lawson'ın önünde cuma antrenmanlarını zirvede tamamladı.

Monza DTM 1 ve 2. antrenman seansları: Mercedes tempoyu belirledi, Albon 3. oldu

DTM'in yeni GT3 dönemi, bu gün Monza'da gerçekleştirilen iki 45 dakikalık antrenman seansıyla start aldı.

Geçen seneyi ikinci sırada tamamlayan Nico Muller, 1:47.91 saniyelik derecesiyle 1. antrenman seansının ilk bölümündeki tempoyu belirledi.

Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon, sonrasında 1:47.646 saniyelik derecesiyle liderliğe yükseldi. Liam Lawson, Albon'un 0.024 sn arkasında 2. sıraya yükseldi. Böylelikle Red Bull duble yapmış oldu.

Maximilian Gotz, ardından 1:47.624 saniyelik derecesiyle, Albon'un 0.022sn önünde liderliğe yükseldi. HRT Mercedes pilotunun bu zamanı ikinci antrenman seansına kadar geçilemedi.

Gotz'un turunu ilk seansta yer almayan Winward Mercedes pilotu Ellis geçebildi. 

İkinci antrenman seansında, ön taraflarda büyük bir gelişme gösterebilen kimse olmadı. Genel klasmanda Ellis, Gotz, Albon ve Lawson ilk dördü oluştu. Bu dörtlü 0.071 sn içinde toplandı.

Team Abt Audi pilotu Kelvin van der Linde ikinci antrenman seansının en hızlı 3. turunu kaydetti. Arjun Maini ise  seansı 4. sırada tamamladı. Ancak Hindistanlı pilot inceleme altında çünkü pit yolunda aracından bir lastik fırladı.

Fırlayan lastik bir mekanikere çarpmak üzereydi ki mekaniker lastikten kaçabildi. 

Marco Wittmann, seansı 5. sırada tamamladı. Sheldon van der Linde ise Rowe Racing BMW'siyle birlikte seansı 6. sırada tamamladı.

Esteban Muth, en hızlı 7. zamanı kaydetti ve en hızlı J3 Motorsport-run Lamborghini Huracan oldu. Onun takım arkadaşı Auer ise 8. oldu. 

2013 dünya şampiyonu Mike Rockenfeller 9. olurken, Gary Paffett'in yerine direksiyonunun başına oturan Maximilian Buhk, ilk 10'u tamamladı.

İlk antrenman seansında ön sıralarda olan Albon-Lawson ikilisi, ikinci seansı 17 ve 18. sıralarda tamamladılar.

1. antrenman seansı sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'47.624  
2 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'47.646 0.022
3 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'47.670 0.046
4 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'47.688 0.064
5 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'47.724 0.100
6 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'48.084 0.460
7 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'48.137 0.513
8 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'48.220 0.596
9 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'48.298 0.674
10 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'48.372 0.748
11 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'48.648 1.024
12 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'48.727 1.103
13 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'48.888 1.264
14 10 Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'48.974 1.350
15 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'49.054 1.430
16 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'49.277 1.653
17 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'49.465 1.841
  22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo    
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2. antrenman seansı sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'47.617  
2 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'47.884 0.267
3 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'47.948 0.331
4 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'48.078 0.461
5 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'48.247 0.630
6 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'48.329 0.712
7 10 Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'48.477 0.860
8 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'48.546 0.929
9 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'48.562 0.945
10 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'48.753 1.136
11 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'48.829 1.212
12 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'49.038 1.421
13 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'49.044 1.427
14 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'49.049 1.432
15 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'49.127 1.510
16 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'49.156 1.539
17 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'49.502 1.885
18 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'49.883 2.266
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