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DTM / Zolder Haberler

Mercedes, Nurburgring'deki DTM yarışına 9. aracı eklemeyi düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes, 2021 DTM sezonunun Nurburgring'de gerçekleştirilen ayağına GT World Challenge Avrupa Şampiyonu Luca Stolz'un da katılmasını ve böylece pistte 9 adet AMG GT3 bulunmasını hedefliyor.

Mercedes, Nurburgring'deki DTM yarışına 9. aracı eklemeyi düşünüyor

Stuttgart merkezli marka bu sene DTM'de en büyük filoya sahip. Bu sene 7 adet fabrika destekli Mercedes aracı tam sezon mücadele ediyor.

HRT'nin takımın sahibi Hubert Haupt için ekstra bir araç ekleyeceğini açıklamasının ardından bu sayı 8'e yükseldi. Haupt, 1991-92'de Audi ile, 2001'de Opel ile DTM'de mücadele etmişti.

Motorsport.com'un kardeş sitelerinden Motorsport-Total.com, Toksport takımının gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta Stolz ile mücadele edeceğini öğrendi.

26 yaşındaki Stolz, GT World Challenge Endurance ve Sprint serilerinde şampiyonluklar kazandı ve şu anda GT Masters'ta Toksport adına yarışıyor.

Nurburgring'de Toksport'un yarışması halinde toplam araç sayısı 22'ye yükselecek. Böylece 2016'daki 24 araçlık gride yakın bir sayıya ulaşılacak.

Haupt ve Stolz'un dışında eski Formula 1 pilotu Christian Klien de McLaren ile mücadeleye katılacak.

Bir başka Mercedes takımı olan GetSpeed de Nurburgring'de ikinci aracı yarıştırmayı planlıyordu ancak Mercedes sayısının çok olmasının ardından DTM yetkilileri bu planı geri çevirdiler.

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Zolder DTM: Wittmann pole pozisyonunu, 2019'dan beri aldığı ilk zaferine dönüştürdü

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