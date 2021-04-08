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Önceki / BMW sürücüsü Wittmann, Walkenhorst ile DTM'de kalacak
DTM / Test raporu

DTM testlerinin ilk gününde Mercedes liderliği aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Almanya’daki Hockenheim Pisti’nde karlı havada gerçekleşen DTM sezon öncesi testlerinde Maximillian Gotz zirvede yer aldı.

DTM testlerinin ilk gününde Mercedes liderliği aldı

Bu çarşamba, 2021'de şampiyonanın temelini oluşturacak olan GT3 araçlarının piste çıktığı ilk resmi DTM test günüydü.

Gün boyunca toplam dört seans yapıldı, bu seansların ikisi GT4 araçlarıyla gerçekleşti ve takımlar pist üzerinde toplam sekiz saat kalabilecekken öğleden sonraki seans kar yağışı nedeniyle kısa kesildi.

DTM'e yeni gelen Kelvin van der Linde, soğuk kış sabahında Abt Audi takımı ile en hızlı yapan isim oldu ve 1:36.867'lik bir tur atarak 2020 Red Bull Formula 1 pilotu Alex Albon'un AlphaTauri Ferrari'sinin önünde yer aldı.

Haupt Racing pilotu Gotz, testin başlarında üçüncü sıraya yerleşirken, sonrasında 1:36.590'lık bir tur atarak birinciliğe yükseldi ve öğleden sonra seanslarında bu dereceyi geçebilen bir isim çıkmadı. Böylece Gotz birinciliğini korumuş oldu.

Gotz'un takım arkadaşı Vincent Abril, Van der Linde'nin Audi GT3'ünü geçerek 1:36.759 saniye ile ikinci en iyi zamanı yakaladı.

Red Bull destekli Liam Lawson, Van der Linde'nin arkasında en hızlı dördüncü sırada yer aldı ancak Lawson, şampiyonanın geçen yılki ikincisi olan Rosberg Audi takımıdan Nico Muller ve takım arkadaşı Albon'u geçmeyi başardı.

İki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann, BMW takımıyla birlikte Walkenhorst'un tek M6 GT3 aracından 0.6 saniye yavaş kaldı.

Sheldon van der Linde, Rowe Racing BMW ile sekizinci sırada yer alırken Gary Paffett, Mucke Mercedes ile DTM'ye dönüşünde dokuzuncu oldu.

Takımın 2 numaralı Mercedes-AMG GT3'ünü Arjun Maini ile paylaşan GetSpeed test pilotu Fabian Scheller, 1:37.349 saniyelik bir süre ile 10. sıraya yerleşmeyi başardı.

2013 şampiyonu Mike Rockenfeller, öğleden sonra Abt takım arkadaşı van der Linde'den devraldıktan sonra 11.sırada yer alırken, Lucas Auer (Winward Mercedes) ve Timo Glock (Rowe BMW) sırasıyla 14. ve 16. sırada yer aldı.

Günün son seansı kar yağışı nedeniyle ertelendi ve organizatörler yerel saatle saat 17:10'a kadar bekledi ve ardından araçların tekrar yola çıkmasına izin verdi. Ancak, Albon dışındaki çoğu pilot garajda kalmayı tercih etti.

Çarşamba günü Hockenheim'da sadece 15 araç bulunuyordu. Rowe Racing sadece bir BMW M6 GT3 aracını ve Abt Audi ise üç pilotu için sadece iki aracını piste çıkardı. Ayrıca JP Motorsport'un, eski F1 sürücüsü Christian Klien ile McLaren 720S GT3 aracı testlere katılmadı.

Hockenheim sezon öncesi testleri bu perşembe ikinci bir test günü ile devam edecek. Testlerin yine toplam 8 saat olacak şekilde dört seanstan oluşması planlanıyor.

Hockenheim DTM testleri - 1. Gün Sonuçları: 

1. Maximilian Gotz (Haupt-Mercedes) 1:36.590
2. Vincent Abril (Haupt-Mercedes) 1:36.759
3. Kelvin van der Linde (Abt-Audi) 1:36.867
4. Liam Lawson (AF-Corse-Ferrari) 1:36.897
5. Nico Muller (Rosberg-Audi)1:36.945
6. Alex Albon (AF-Corse-Ferrari) 1:37.091
7. Marco Wittmann (Walkenhorst-BMW) 1:37.260
8. Sheldon van der Linde (Rowe-BMW) 1:37.264
9. Gary Paffett (Mucke-Mercedes) 1:37.291
10. Fabian Schiller (GetSpeed-Mercedes) 1:37.349
11. Mike Rockenfeller (Abt-Audi) 1:37.641
12. Daniel Juncadella (GruppeM-Mercedes) 1:37.737
13. Philip Ellis (Winward-Mercedes) 1:37.875
14. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:38.127
15. Sophia Floresch (Abt-Audi) 1:38.394
16. Timo Glock (Rowe-BMW) 1:38.466
17. Arjun Maini (GetSpeed-Mercedes) 1:38.753
18. Dev Gore (Rosberg-Audi) 1:38.831

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BMW sürücüsü Wittmann, Walkenhorst ile DTM'de kalacak

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BMW sürücüsü Wittmann, Walkenhorst ile DTM'de kalacak
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Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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