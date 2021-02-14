Mercedes, DTM'de müşteri takımlarını destekleyecek

Motorsport.com'un bilgilerine göre Mercedes'in desteği sadece yedek parça ve fabrika sürücülerinin takımlara yerleştirilmesi olmayacak, ancak aynı zamanda müşteri takımlara ekstra fon da sağlayacak.

Her ne kadar Mercedes, hangi takımları destekleyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmamış olsa da, anlaşılana göre Alman üretici bu sene seride dört ila beş araç arasında araca destek yapmaya sıcak bakıyor.

Şu ana kadar GruppeM, bu sene DTM'de yarışacağını açıklayan tek Mercedes müşteri takımı oldu - takım seriye tek AMG GT3 ile katılacak.

Mercedes'in açıklamasıyla beraber üç Alman üreticisi, DTM'in yeni GT3 dönemine katılmış oldu. Audi ve BMW, geçtiğimiz sene DTM'e katılacaklarını açıklamışlardı.

Bu sene Ferrari de DTM'de mücadele edecek. AF Corse tarafından yönetilecek olan iki araçlı Red Bull girişinde, Red Bull Formula 1 test ve yedek sürücüsü Alex Albon'un yanında Liam Lawson ve Nick Cassidy yer alacak.

Lawson, tam sezon boyunca, ana odağı olan FIA Formula 2 Şampiyonası'nın yanında, Red Bull renk düzenine sahip araçla mücadele ederken, Albon ve Cassidy ise AlphaTauri renk düzenine sahip olan araçla mücadele edecek.

Mercedes-AMG Müşteri Yarışları departmanının başındaki isim olan Stefan Wendl, DTM'e katılımları hakkında şunları söyledi: "Geçtiğimiz sene, oldukça güçlü mücadelelere sahne olan bir seriye katılımımızın ardından DTM'i de katıldığımız seriler arasına yeniden ekledik."

"DTM, uluslararası bağlılığımızı ortaya koyduğumuz, büyük bir geçmişe sahip olan bir seri."

"Benim açımdan, Mercedes-AMG GT3 ve Mercedes-AMG GT4'te ortaya çıkabilecek durumlar konusunda, hem gerçek dünyada yapılacak olan yarışlardaki hem de sanal dünya yarışlarındaki hedeflerimiz doğrultusunda, oldukça iyi bir durumdayız."

Mercedes aynı zamanda GT3 ve GT4 kategorisi için sürücü kadrosunu da açıkladı. Maximilian Buhk, Maro Engel, Maximilian Gotz, Thomas Jager, Raffaele Marciello ve Luca Stolz geçtiğimiz seneki yerlerini korurken Daniel Juncadella ve Jules Gounon ise bu isimlere katıldılar.

Mercedes, DTM'de uzun bir geçmişe sahip ancak 2018'in sonunda, Formula E'ye geçiş yapmak amacıyla seriden ayrıldı. Ancak serinin, Audi'nin serinin ayrılmasının ardından, Sınıf Bir (Class One) kurallarından ayrılarak GT3 araçlarına geçiş yapması, Stuttgart merkezli üreticinin DTM'e geri dönmesinin kapısını açtı.