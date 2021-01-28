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DTM / Son dakika

Mercedes, DTM'de müşteri takımları desteklemeyi düşünüyor

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Mercedes, DTM'de müşteri takımları desteklemeyi düşünüyor
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

AMG Müşteri Destek Koordinatörü Thomas Jager, Mercedes'in seride müşteri takımlar ile yer alması konusunda DTM ile görüşmeler içerisinde olduğunu açıkladı.

ITR patronu Gerhard Berger, geçtiğimiz Kasım ayında Hockenheim'da yaptığı DTM sunumunda, GT3 dönemine geçiş yapacaklarını duyurmalarının ardından, Formula E'ye geçiş yapmak amacıyla DTM'den ayrılan Mercedes'in, DTM'e geri dönebileceğini belirtmişti. 

Ancak özel takım girişi olarak GruppeM'in yaptığı açıklama dışında, Mercedes tarafından DTM hakkında, yeni kuralı destekledikleri açıklamalarında bulunan Audi ve BMW'ninkine benzer bir açıklama yapılmadı. 

Ancak Jager, DTM'in yeni kuralları ile beraber Mercedes'in de seriye girişi değerlendirdiğini; Daimler Grubu'nun, AMG yönetimi ile yaptığı değerlendirmelerin ardından, birkaç hafta içerisinde bir karar açıklayacağını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Jager şunları söyledi: "Daha verilmiş bir kesin karar yok, ancak DTM ile görüşmeler içerisindeyiz ve an itibariyle bu girişi değerlendiriyoruz."

"DTM bizim için çok büyük bir fırsat. Eğer seriye farklı özellikler barındıran birden fazla takım getirebilirseniz ve iyi bir TV yayınının yanında iyi bir pazarlama stratejisi ortaya koyarsanız, o zaman bu oldukça ilginç bir seri ortaya çıkarır."

"Ancak DTM, bir üretici için, sadece finansal olarak mantıklı ise girilebilecek olan bir seri ve aynı zamanda bununla uygun olan bir medya tarafı da var."

 

"Eğer burada başarılı olunursa, o zaman ilginç bir hikaye ortaya çıkar. Daha sonrasında durum tamamen gelecekte masrafların artmamasıyla alakalı. O zaman herkesin bundan bir payı olacaktır. Bu da serinin yöneticisi ve üretici arasında karşılıklı bir kazanç durumu ortaya çıkarır."

Audi bu sene DTM'de dört araca destek verecek, BMW'nin seriye katılımı ise Alman markanın yeni M4 temelli aracının Eylül ayında onaylanıp onaylanmamasıyla alakalı.

Jager, Mercedes'in, DTM'e katılması durumunda, ne tür bir destek programı yaratacağına hâlâ karar vermediğini, ancak takımların, markadan tam finansman almasını beklememeleri gerektiğini söyledi.

"Bunu nasıl bir araya getirebileceğimize bakıyoruz, takımların ne tür bir desteğe ihtiyaçları olduğuna bakıyoruz ve bir müşteri spor programı olarak, takımların başarılı olmaları için bizim neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz."

"Seride bulunan pek çok takım 'üretici %100 masraf desteği sağlamalı' diyebiliyor. Ancak bu durum işe yaramayacaktır."

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Seri DTM
Editör Sven Haidinger

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