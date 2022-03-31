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Mercedes, 2022 DTM renk düzenlerini tanıttı

Mercedes, 2022 DTM sezonunda yarışacak fabrika destekli sekiz aracın renk düzenini tanıttı.

Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
#1 Maximilian Gotz, Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing
#1 Maximilian Gotz, Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing
1/9

Fotoğraf: Mercedes Benz

#4 Luca Stolz Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team HRT
#4 Luca Stolz Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team HRT
2/9

Fotoğraf: Mercedes Benz

#18 Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport
#18 Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport
3/9

Fotoğraf: Mercedes Benz

#22 Lucas Auer Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing
#22 Lucas Auer Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing
4/9

Fotoğraf: Mercedes Benz

#27 David Schumacher Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing
#27 David Schumacher Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing
5/9

Fotoğraf: Mercedes Benz

#36 Arjun Maini Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team HRT
#36 Arjun Maini Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team HRT
6/9

Fotoğraf: Mercedes Benz

#88 Maro Engel Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing
#88 Maro Engel Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing
7/9

Fotoğraf: Mercedes Benz

#99 Mikael Grenier Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing
#99 Mikael Grenier Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing
8/9

Fotoğraf: Mercedes Benz

Mercedes cars line-up
Mercedes cars line-up
9/9

Fotoğraf: Mercedes Benz

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Son şampiyon Maximilian Gotz, kış aylarında  Haupt Racing Team'den Winward'a geçmesine rağmen yine Avusturyalı su arıtma şirketi BWT'nin renkleriyle yarışacak. Gotz, şampiyonluğunun ardından #1 ile yarışmayı tercih etti.

Maro Engel, GruppeM'de Daniel Juncadella'nın yerini alarak DTM'e dönecek ve BWT'nin ünlü pembe rengiyle yarışacak.

Gotz'un Winward takım arkadaşları Lucas Auer ve David Schumacher, ufak değişikliklerin olduğu mavi-beyaz renk düzeniyle yarışırken, Mucke Motorsport sürücüsü Maximilian Buhk geçen yılki beyaz-gri rengi koruyacak.

HRT'de Luca Stolz, Vincent Abril'in geçen yıl kullandığına benzer sarı-mavi renklerle yarışırken, Arjun Maini'nin AMG GT3'ü mavi, beyaz ve gri renklerini taşıyacak.

Mercedes, Mikael Grenier'in nihai renk düzenini ilerleyen bir tarihte tanıtacak.

Mercedes bu yıl gridde toplam sekiz araçla yer alacak ve tüm üreticiler arasında en çok araca sahip olan marka olacak.

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