Mercedes, 2022 DTM renk düzenlerini tanıttı

Haberi dinle

Son şampiyon Maximilian Gotz, kış aylarında Haupt Racing Team'den Winward'a geçmesine rağmen yine Avusturyalı su arıtma şirketi BWT'nin renkleriyle yarışacak. Gotz, şampiyonluğunun ardından #1 ile yarışmayı tercih etti.

Maro Engel, GruppeM'de Daniel Juncadella'nın yerini alarak DTM'e dönecek ve BWT'nin ünlü pembe rengiyle yarışacak.

Gotz'un Winward takım arkadaşları Lucas Auer ve David Schumacher, ufak değişikliklerin olduğu mavi-beyaz renk düzeniyle yarışırken, Mucke Motorsport sürücüsü Maximilian Buhk geçen yılki beyaz-gri rengi koruyacak.

HRT'de Luca Stolz, Vincent Abril'in geçen yıl kullandığına benzer sarı-mavi renklerle yarışırken, Arjun Maini'nin AMG GT3'ü mavi, beyaz ve gri renklerini taşıyacak.

Mercedes, Mikael Grenier'in nihai renk düzenini ilerleyen bir tarihte tanıtacak.

Mercedes bu yıl gridde toplam sekiz araçla yer alacak ve tüm üreticiler arasında en çok araca sahip olan marka olacak.