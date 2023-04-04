Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı
Mercedes 2023 sezonunda GT3 serilerinde mücadele edecek kadrosunu açıkladı; Formula 3 sürücüsü Paul Aron'un abisi Ralf Aron kadroda yer aldı.
En son 2018 sezonunda Avrupa F3'te yarışan Aron, o zamandan beri aktif şekilde yarışmıyor ve kardeşi Paul Aron'un da mücadele ettiği başarılı alt seri takımı Prema'nın yönetiminde görev alıyor.
Beş yıllık aranın ardından yeniden kokpite dönmeye hazırlanan Aron, GT World Challenge Europe, GT Masters Nürburgring 24 Saat'te "Mercedes genç sürücüsü" statüsüyle yarışacak.
Aron ailesinin Mercedes ile bağları sağlam, nitekim az önce bahsettiğimiz Prema sürücüsü Paul Aron da Mercedes akademisi bünyesinde yer alıyor.
Mercedes'in GT3 kadrosuna iki genç isim daha katıldı: Jordan Love ve Jusuf Owega.
Love yalnızca yerel şampiyona statüsündeki GT World Challenge Australia'da yarışacak, Oweaga ise Landgraf Mercedes koltuğuna geçerek DTM'de mücadele edecek!
Ralf Aron, Team LeMans
Photo by: Masahide Kamio
Mercedes'i dünya çapındaki GT3 şampiyonalarında 11'i 'performans sürücüsü' statüsünde olmak üzere toplam 18 sürücü resmi sıfatla temsil edecek.
Mercedes'in listesinde Raffaele Marciello, Jules Gounon ve Daniel Juncadella gibi GT3 yıldızları ile Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel ve Maximilian Gotz gibi DTM yıldızları yer alıyor.
Ancak 2021 DTM şampiyonu Gotz bu yıl DTM'de yer almayacak; Mercedes kendisinin GT World Challenge Asia'da ve IMSA SportsCar Championship'in belirli turlarında yarışacağını açıkladı.
Mikael Grenier ve Fabian Schiller 2023'te genç sürücü olarak görev yaptıktan sonra 'performans sürücüsü' statüsüne terfi ettiler.
Takımın genç sürücü sürücü kadrosu ise Aron, Love ve Owega'nın yanı sıra Arjun Maini ve David Schumacher'den oluşacak.
Mercedes'in müşteri programı sorumlusu Stefan Windle, "2023 için, geçtiğimiz sezon bir kez daha üst düzey başarılar elde eden güçlü sürücü kadromuza birkaç yetenekli ve hızlı sürücü ekledik."
"Ralf Aron, Jordan Love ve Jusuf Owega ile birlikte 'dünyanın en hızlı ailesine' üç yeni gelecek vaat eden üye katılıyor; hepsi de yeteneklerini kanıtlamış isimler."
"Sonuç olarak, yeni sezon için mükemmel bir konumda olduğumuzdan eminiz, heyecan verici birçok anıyı ve pek çok ortak başarıyı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."
Mercedes-AMG GT3 Kadrosu
|
İsim
|
Statü
|
Ralf Aron
|
Junior
|
Lucas Auer
|
Performance
|
Adam Christodoulou
|
Expert
|
Philip Ellis
|
Performans
|
Maro Engel
|
Performans
|
Maxilian Gotz
|
Performans
|
Jules Gounon
|
Performans
|
Mikael Grenier
|
Performans
|
Thomas Jager
|
Performans
|
Daniel Juncadella
|
Performans
|
Jordan Love
|
Junior
|
Arjun Maini
|
Junior
|
Raffaele Marciello
|
Performans
|
Daniel Morad
|
Expert
|
Jusuf Owega
|
Junior
|
Fabian Schiller
|
Performans
|
David Schumacher
|
Junior
|
Lucas Stolz
|
Performans
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