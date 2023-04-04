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Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

Mercedes 2023 sezonunda GT3 serilerinde mücadele edecek kadrosunu açıkladı; Formula 3 sürücüsü Paul Aron'un abisi Ralf Aron kadroda yer aldı.

Rachit Thukral
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Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı
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En son 2018 sezonunda Avrupa F3'te yarışan Aron, o zamandan beri aktif şekilde yarışmıyor ve kardeşi Paul Aron'un da mücadele ettiği başarılı alt seri takımı Prema'nın yönetiminde görev alıyor.

Beş yıllık aranın ardından yeniden kokpite dönmeye hazırlanan Aron, GT World Challenge Europe, GT Masters Nürburgring 24 Saat'te "Mercedes genç sürücüsü" statüsüyle yarışacak.

Aron ailesinin Mercedes ile bağları sağlam, nitekim az önce bahsettiğimiz Prema sürücüsü Paul Aron da Mercedes akademisi bünyesinde yer alıyor.

Mercedes'in GT3 kadrosuna iki genç isim daha katıldı: Jordan Love ve Jusuf Owega.

Love yalnızca yerel şampiyona statüsündeki GT World Challenge Australia'da yarışacak, Oweaga ise Landgraf Mercedes koltuğuna geçerek DTM'de mücadele edecek!

Ralf Aron, Team LeMans

Ralf Aron, Team LeMans

Photo by: Masahide Kamio

Mercedes'i dünya çapındaki GT3 şampiyonalarında 11'i 'performans sürücüsü' statüsünde olmak üzere toplam 18 sürücü resmi sıfatla temsil edecek.

Mercedes'in listesinde Raffaele Marciello, Jules Gounon ve Daniel Juncadella gibi GT3 yıldızları ile Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel ve Maximilian Gotz gibi DTM yıldızları yer alıyor.

Ancak 2021 DTM şampiyonu Gotz bu yıl DTM'de yer almayacak; Mercedes kendisinin GT World Challenge Asia'da ve IMSA SportsCar Championship'in belirli turlarında yarışacağını açıkladı.

Mikael Grenier ve Fabian Schiller 2023'te genç sürücü olarak görev yaptıktan sonra 'performans sürücüsü' statüsüne terfi ettiler.

Takımın genç sürücü sürücü kadrosu ise Aron, Love ve Owega'nın yanı sıra Arjun Maini ve David Schumacher'den oluşacak.

Mercedes'in müşteri programı sorumlusu Stefan Windle, "2023 için, geçtiğimiz sezon bir kez daha  üst düzey başarılar elde eden güçlü sürücü kadromuza birkaç yetenekli ve hızlı sürücü ekledik."

"Ralf Aron, Jordan Love ve Jusuf Owega ile birlikte 'dünyanın en hızlı ailesine' üç yeni gelecek vaat eden üye katılıyor; hepsi de yeteneklerini kanıtlamış isimler."

"Sonuç olarak, yeni sezon için mükemmel bir konumda olduğumuzdan eminiz, heyecan verici birçok anıyı ve pek çok ortak başarıyı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Mercedes-AMG GT3 Kadrosu

İsim

Statü

Ralf Aron

Junior

Lucas Auer

Performance

Adam Christodoulou

Expert

Philip Ellis

Performans

Maro Engel

Performans

Maxilian Gotz

Performans

Jules Gounon

Performans

Mikael Grenier

Performans

Thomas Jager

Performans

Daniel Juncadella

Performans

Jordan Love

Junior

Arjun Maini

Junior

Raffaele Marciello

Performans

Daniel Morad

Expert

Jusuf Owega

Junior

Fabian Schiller

Performans

David Schumacher

Junior

Lucas Stolz

Performans
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