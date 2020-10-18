Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Warm Up:
00 Saat
:
44 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
SSP WUP:
00 Saat
:
09 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

Marquardt, BMW Motorsport’tan ayrılıyor

paylaşım
yorumlar
Marquardt, BMW Motorsport’tan ayrılıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Motorsport.com, BMW Motorsport direktörü Jens Marquardt’ın görevinden ayrılacağını öğrendi.

Bu, tüm fabrika ve müşteri yarış programlarının yüksek performanslı M bölümünün altına aktarmasıyla sonuçlanabilecek BMW için büyük bir revizyonun başlangıcı olabilir.

Bu tür bir hamle, Renault’nun Formula 1 takımını Alpine olarak yeniden isimlendirme ve aynı markayla Le Mans 24 Saat’e geri dönme hamlesini ve Mercedes’in AMG ile F1’deki ilişkiyi güçlendirme kararını örnek almış olur.

BMW şu anda DTM, IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası ve Formula E’de fabrika takımı olarak yarışıyor. Ancak Alman üreticinin DTM programı 2020’de sadece müşteri desteği şeklinde olacak.

BMW şu anda 2022 DTM sezonunda müşteri takımları için M4 temelli yeni bir GT3 aracı geliştiriyor. Ancak yeni araç, DTM’de gelecek sene erken bir başlangıç da yapabilir.

BMW, Formula E’de yarışmaya devam edecek ancak serideki uzun vadeli çalışmaları konusunda söylentiler var.

İlgili haberler:

Marquardt, 2011’de Mario Theissen’den görevi devraldığından bu yana BMW’nin yarış bölümünün başında bulunuyor ancak yerini, şu anda Alman markanın yüksek performanslı M alt markasının genel müdürü Markus Flasch’a bırakacak.

Daha önce Formula 1’de Toyota’da takım yöneticisi olarak da çalışan Marquardt, BMW ile DTM’de üç şampiyonluk kazandı. 2012’de Bruno Spengler ile şampiyon olan marka, 2014 ve 2016’da ise Marco Wittmann ile şampiyonluğa uzandı.

GTE aracındaki büyük gelişim maliyeti sebebiyle eleştirilmişti. Ancak M8, IMSA’nın GTLM sınıfında yarışmaya devam ediyor.

Marquardt’ın BMW Motorsport’tan ayrılışının resmi olarak kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu sene BMW’nin yönetim kurulunda önemli bir değişiklik olmuştu. Geliştirme müdürü Klaus Frohlich 60 yaşında görevinden ayrılmıştı ve bu yaş, şirket politikasına göre maksimum sınır.

Frohlich, motor sporları için önemli bir savunucu isimdi ve BMW’nin tüm fabrika programları doğrudan kendisine bağlıydı.

 

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Önceki haber

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM , IMSA , Formula E
Editör Sven Haidinger

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

Hülkenberg: "Verstappen’e 0.3 saniyeden fazla yaklaşabilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hülkenberg: "Verstappen’e 0.3 saniyeden fazla yaklaşabilirim"

Portekiz GP kapalı kapılar ardında gerçekleştirilebilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP kapalı kapılar ardında gerçekleştirilebilir!

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!
WEC WEC / Son dakika

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!

Estoril WSBK: Toprak kazandı, Rea şampiyon oldu!
World Superbike World Superbike / Yarış raporu

Estoril WSBK: Toprak kazandı, Rea şampiyon oldu!

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

FIA, yeni jenerasyon WRC araçlarında kullanılacak olan hibrit sistemi onayladı
WRC WRC / Son dakika

FIA, yeni jenerasyon WRC araçlarında kullanılacak olan hibrit sistemi onayladı

Son Haberler

Marquardt, BMW Motorsport’tan ayrılıyor
DTM DTM / Son dakika

Marquardt, BMW Motorsport’tan ayrılıyor

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
DTM DTM / Yarış raporu

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci
DTM DTM / Sıralama turları raporu

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci

Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli
DTM DTM / Son dakika

Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

2
Formula 1

Hülkenberg: "Verstappen’e 0.3 saniyeden fazla yaklaşabilirim"

3
Formula 1

Portekiz GP kapalı kapılar ardında gerçekleştirilebilir!

4
WEC

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!

1s
5
World Superbike

Estoril WSBK: Toprak kazandı, Rea şampiyon oldu!

Son Haberler

Marquardt, BMW Motorsport’tan ayrılıyor
DTM

Marquardt, BMW Motorsport’tan ayrılıyor

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
DTM

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci
DTM

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci

Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli
DTM

Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli

Rast: "Zolder'daki yangından sonra yarışımın bittiğini sandım"
DTM

Rast: "Zolder'daki yangından sonra yarışımın bittiğini sandım"

Son Videolar

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder 02:19
DTM

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder 01:45
DTM

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti 03:16
DTM

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti

DTM: Nürburgring Sprint - 1. yarış özeti 03:24
DTM

DTM: Nürburgring Sprint - 1. yarış özeti

DTM: Nürburgring - 1. yarış özeti 03:44
DTM

DTM: Nürburgring - 1. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.