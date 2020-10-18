Marquardt, BMW Motorsport’tan ayrılıyor

Bu, tüm fabrika ve müşteri yarış programlarının yüksek performanslı M bölümünün altına aktarmasıyla sonuçlanabilecek BMW için büyük bir revizyonun başlangıcı olabilir.

Bu tür bir hamle, Renault’nun Formula 1 takımını Alpine olarak yeniden isimlendirme ve aynı markayla Le Mans 24 Saat’e geri dönme hamlesini ve Mercedes’in AMG ile F1’deki ilişkiyi güçlendirme kararını örnek almış olur.

BMW şu anda DTM, IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası ve Formula E’de fabrika takımı olarak yarışıyor. Ancak Alman üreticinin DTM programı 2020’de sadece müşteri desteği şeklinde olacak.

BMW şu anda 2022 DTM sezonunda müşteri takımları için M4 temelli yeni bir GT3 aracı geliştiriyor. Ancak yeni araç, DTM’de gelecek sene erken bir başlangıç da yapabilir.

BMW, Formula E’de yarışmaya devam edecek ancak serideki uzun vadeli çalışmaları konusunda söylentiler var.

Marquardt, 2011’de Mario Theissen’den görevi devraldığından bu yana BMW’nin yarış bölümünün başında bulunuyor ancak yerini, şu anda Alman markanın yüksek performanslı M alt markasının genel müdürü Markus Flasch’a bırakacak.

Daha önce Formula 1’de Toyota’da takım yöneticisi olarak da çalışan Marquardt, BMW ile DTM’de üç şampiyonluk kazandı. 2012’de Bruno Spengler ile şampiyon olan marka, 2014 ve 2016’da ise Marco Wittmann ile şampiyonluğa uzandı.

GTE aracındaki büyük gelişim maliyeti sebebiyle eleştirilmişti. Ancak M8, IMSA’nın GTLM sınıfında yarışmaya devam ediyor.

Marquardt’ın BMW Motorsport’tan ayrılışının resmi olarak kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu sene BMW’nin yönetim kurulunda önemli bir değişiklik olmuştu. Geliştirme müdürü Klaus Frohlich 60 yaşında görevinden ayrılmıştı ve bu yaş, şirket politikasına göre maksimum sınır.

Frohlich, motor sporları için önemli bir savunucu isimdi ve BMW’nin tüm fabrika programları doğrudan kendisine bağlıydı.