Le Mans galibi Bernhard'ın Porsche takımı, 2022'de DTM'de yer alacak

Team 75 Motorsport, 2022'de dokuz hafta sonunda KUS Team Bernhard adı altında tek Porsche 911 GT3-R'la DTM'de yer alacak ve böylelikle ADAC GT Masters'tan seriye dahil olacak.

Takımın tek aracını, geçen sezon GT Masters'ta mücadele eden Porsche fabrika takımı sürücüsü Thomas Preining sürecek.

Team 75, Nürburgring'de bir defaya mahsus olarak DTM'de yer alan ve 2022'de iki araçla DTM'e katılacağını açıklayan SSR Performance'dan sonra Porsche ile DTM'de yer alan ikinci ekip olacak.

Sırasıyla 2010 ve 2017'de Audi ve Porsche ile Le Mans'ı kazanan Bernhard, ekibinin DTM'e geçişiyle ilgili şunları söyledi: "GT Masters'ta altı yıl geçirdikten sonra, takımın gelişimine yardımcı olacak yeni bir şey deneyimlemek istedik."

"Partnerlerimiz ve sponsorlarımız için DTM yarışmanın biraz daha fazla görünürlük sağlayacağını hissettik."

"Bizim için kesinlikle doğru adım."

2015 ve 2017 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası şampiyonu, GT3 kurallarının ikinci döneminin DTM'e girmenin kendileri için doğru karar olduğu konusunda netti.

Preining raced with the Bernhard team in ADAC GT Masters this season

Photo by: Alexander Trienitz