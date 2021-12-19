Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / David Schumacher, Mercedes ile DTM testine çıkacak
DTM Haberler

Le Mans galibi Bernhard'ın Porsche takımı, 2022'de DTM'de yer alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

İki kez Le Mans 24 Saat galibi Timo Bernhard'ın Porsche takımı gelecek sezon DTM'de yer alacak.

Le Mans galibi Bernhard'ın Porsche takımı, 2022'de DTM'de yer alacak

Team 75 Motorsport, 2022'de dokuz hafta sonunda KUS Team Bernhard adı altında tek Porsche 911 GT3-R'la DTM'de yer alacak ve böylelikle ADAC GT Masters'tan seriye dahil olacak.

Takımın tek aracını, geçen sezon GT Masters'ta mücadele eden Porsche fabrika takımı sürücüsü Thomas Preining sürecek.

Team 75, Nürburgring'de bir defaya mahsus olarak DTM'de yer alan ve 2022'de iki araçla DTM'e katılacağını açıklayan SSR Performance'dan sonra Porsche ile DTM'de yer alan ikinci ekip olacak.

Sırasıyla 2010 ve 2017'de Audi ve Porsche ile Le Mans'ı kazanan Bernhard, ekibinin DTM'e geçişiyle ilgili şunları söyledi: "GT Masters'ta altı yıl geçirdikten sonra, takımın gelişimine yardımcı olacak yeni bir şey deneyimlemek istedik."

"Partnerlerimiz ve sponsorlarımız için DTM yarışmanın  biraz daha fazla görünürlük sağlayacağını hissettik."

"Bizim için kesinlikle doğru adım."

2015 ve 2017 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası şampiyonu, GT3 kurallarının ikinci döneminin DTM'e girmenin kendileri için doğru karar olduğu konusunda netti.

Preining raced with the Bernhard team in ADAC GT Masters this season

Preining raced with the Bernhard team in ADAC GT Masters this season

Photo by: Alexander Trienitz

paylaşım
yorumlar
David Schumacher, Mercedes ile DTM testine çıkacak
Önceki haber

David Schumacher, Mercedes ile DTM testine çıkacak
Yorumları görüntüle
Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Nasr, 2023'te Porsche'nin LMDh ekibiyle yarışacak
WEC

Nasr, 2023'te Porsche'nin LMDh ekibiyle yarışacak

Toyota WEC takım patronu Kamui Kobayashi oldu
WEC

Toyota WEC takım patronu Kamui Kobayashi oldu

Rosenqvist ve O'Ward, Gulf 12 Saat'te Zak Brown'ın takım arkadaşı olacak Bahreyn çaylak testi
WEC

Rosenqvist ve O'Ward, Gulf 12 Saat'te Zak Brown'ın takım arkadaşı olacak

Son Haberler

Le Mans galibi Bernhard'ın Porsche takımı, 2022'de DTM'de yer alacak
DTM DTM

Le Mans galibi Bernhard'ın Porsche takımı, 2022'de DTM'de yer alacak

David Schumacher, Mercedes ile DTM testine çıkacak
DTM DTM

David Schumacher, Mercedes ile DTM testine çıkacak

DTM, dokuz etaplı 2022 takvimine Imola'yı ekledi
DTM DTM

DTM, dokuz etaplı 2022 takvimine Imola'yı ekledi

Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi
DTM DTM

Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.