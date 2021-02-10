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DTM / Son dakika

Lawson, Red Bull'un kendisine DTM'de yarışma fırsatı vermesine şaşırmış

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Lawson, Red Bull'un kendisine DTM'de yarışma fırsatı vermesine şaşırmış
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson, DTM'de yarışma fırsatına sahip olduğu için şaşkın olduğunu çünkü bunu yapmayı beklemediğini söyledi.

Alt kategorilerde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Liam Lawson, şimdiye kadar mücadele ettiği serilerin neredeyse tamamında yarışlar kazandı ve geçen yıl FIA Formula 3 Şampiyonası'nı beşinci sırada noktaladı.

Lawson, Red Bull'un genç sürücü programında yer alan isimlerden birisi ve gösterdiği güçlü performansların ardından yeni sezonda hem Hitech GP ile Formula 2'de yarışacak hem de Red Bull destekli Ferrari aracıyla DTM'de mücadele edecek.

Velocity News'e konuşan Lawson, DTM'de yarışma sürecini şöyle anlattı: "Her şey birdenbire yaşandı. Bahreyn'deki Formula 2 testinden döndükten sonra, Yeni Zelanda'daki karantinamın son birkaç günündeyim ve menajerim Grand McDonald beni aradı."

"Bana bir konuda Helmut Marko ile görüşeceğini söyledi. Aynı gün beni tekrar aradı ve Red Bull'un DTM'de yarışmamı istediğini söyledi. Başlangıçta şaka yaptığını ve bunun bir şaka olduğunu düşündüm! Ancak gerçekti ve şimdi bu fırsat beni gerçekten çok heyecanlandırıyor."

"Almanya F4'te yarıştığım dönemde bu yarış serinin yanında yarıştım ve bunun bir parçası olmak harikaydı. DTM, GT araçlarının Formula 1'i. Serideki yüksek seviyeli sürücüler ve üreticiler bunu harika bir şampiyona yapıyor."

"Sanırım en büyük zorluk her hafta sonu F2 ile DTM araçları arasında gidip gelmem olacak. İkisi tamamen farklı araçlar ve her binişimde ikisine de uyum sağlamam gerekecek."

"Bunun nasıl gittiğini görmek ilginç olacak. Yine de DTM'in bir pilot olarak gelişebilmem adına harika bir yer olacağını düşünüyorum. Bana yardım edecek."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM , Formula 1
Pilotlar Liam Lawson
Editör Kemal Şengül

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