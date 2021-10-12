Lawson: "Ahmak Van der Linde, şimdiye kadar yarıştığım en kirli sürücü"

Lawson, Pazar günü Norisring'de sezonun son yarışın giderken 2021 şampiyonluğunun ana adayıydı ve AF Corse Ferrari'siyle pole pozisyonunu alarak şampiyonadaki şansını güçlendirmişti.

Fakat ilk turun 2. virajında van der Linde, 19 yaşındaki sürücüye çarptı ve Lawson'ın aracında ciddi süspansiyon hasarı oluştu.

Bu, iki şampiyonluk adayının, Cumartesi günkü yarışta van der Linde'nin benzer bir hamleyi denemesinin ardından karşı karşıya geldikleri üst üste ikinci yarıştı.

Lawson, hasarlı Ferrari'si ile arka sıralaya düşerken Maximilian Gotz, Mercedes'in takım emirlerini uygulamasından faydalandı ve Yeni Zelandalı pilotu geçmeyi başardı.

Şampiyonluğu kaybetmesinin ardından konuşan Lawson, van der Linde ile ilk turdaki çarpışmalarını anlatırken sözlerini geri tutmadı ve Abt Sportsline sürücüsünün ilk yarıştaki kazada hatalarından ders almış olması gerektiğini söyledi.

Lawson, "Cumartesi ile tamamen aynıydı."

"Gerekten ders çıkaracağını düşünmüştüm. Dün yaptıklarının ardından yeniden aynısını yaptı!"

"Gördüğünüz gibi yarış oradan sonra mahvoldu. Bu yüzden çok üzgünüm. Tüm takım adına üzgünüm, şampiyonluğu gerçekten hak ettiler, bu yıl çok çalıştılar."

"Her hafta sonu maksimum çabayı gösterdim ve onlara şampiyonlukla geri dönmeyi çok istedim. Pole pozisyonu ile zirvedeydik, araç harikaydı ve çok iyi start almıştım. Ancak bazen, aynı ahmakların aynı şeyi yapmasını engelleyemiyorsun."

"Tabii ki hayal kırıklığına uğradım. Bütün takım için çok üzgünüm. Bunu hak ediyorlardı. Aynı kişi tarafından yeniden dışarı itilince... Gerçekten bu zamana kadar yarıştığım en kirli sürücü. Asla öğreniyormuş gibi durmuyor."

"İki gün de 1. virajı düzgün alamamak, aynı sürücüler tarafından iki gün de geçilmek çok çok üzücü. Onun öğreneceğini düşündüm ama belki de asla öğrenmeyecek." dedi.

Start action, Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Liam Lawson, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Kelvin van der Linde, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Van der Linde ise yarışı Gotz ile üçüncülük mücadelesinde lastik patlatmasının ardından puan ayrıldı ve ilk sezonunu şampiyonada üçüncü sırada tamamladı.

Güney Afrikalı Pazar günkü yarışta Lawson ile kazasının ardından virajı dönmek için aracı yavaşlatmakta zorlandığını söyledi.

Van der Linde, ran.de.'ye, "1. virajda frenlemek her zaman zor."

"Açıkçası orada şaşırdım. Bana göre fren yeterince iyi değildi. Ben de kaçmak zorunda kaldım. Onun aracına sürmek istemedim, benim işim bu değil. Ancak 1.virajda temas ettik." dedi.

Van der Linde, Lawson ile kazasının ardından beş saniye zaman cezası aldı.