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DTM Test raporu

Lausitzring DTM testi: Mercedes ve Gotz lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Maximilian Gotz, Lausitzring'de gerçekleştirilen DTM testinin ilk gününü zirvede tamamlarken, ilk beş Mercedes sürücülerinden oluştu.

Lausitzring DTM testi: Mercedes ve Gotz lider

Günün en hızlı zamanlarının büyük bir kısmı, iki saatlik öğleden sonra seansında geldi ve üç sürücü hariç herkes, Philip Ellis'in sabahki 1:45.816'lık turunu geçti.

Dereceler başlangıçta 1:45'in altına inerken, sonrasında HRT-Mercedes sürücüsü Maximilian Gotz 1:44'ün de altına indi ve 1:43.840'luk bir tur atmayı başardı. Bu dereceyi gün boyunca geçebilen bir isim çıkmadı ve Gotz, günü lider tamamlayan isim oldu.

Teste toplamda 16 sürücü katılırken Gotz'un en yakın takipçisi 1:44.160 yapan GruppeM Mercedes pilotu Daniel Juncadella oldu.

Sabah bölümünde hızlı turlar atan Ellis, öğleden sonra derecesini geliştirip üçüncü olurken Winward Mercedes'ten takım arkadaşı Lucas Auer, 1:44.323'le dördüncü oldu.

Eski Formula 2 pilotu Arjun Maini, GetSpeed Mercedes ile beşinci en hızlı zamanı yaparken Mercedes böylelikle ilk beş sırayı almış oldu.

AF Corse Ferrari'den Alex Albon 1:44.446'lık turuyla seansı altıncı sırada tamamladı. Taylandlı sürücüyü de 1:44.523 yapan takım arkadaşı Nick Cassidy takip etti.

Abrt Sportsline sürücüsü Kelvin Van der Linde sekizinci olurken, Mucke Motorsport Mercedes'ten Gary Paffett dokuzuncu oldu. İlk 10'u Team Rosberg Audi'den Nico Muller tamamladı.

Çifte DTM şampiyonu Marco Wittmann Walkenhorst BMW ile 11. olurken, HRT-Mercedes'ten Vincent Abril 12. oldu.

Abt Audi sürücüleri Sophia Flörsch ve Mike Rockenfeller sırasıyla 13. ve 14.oldular.

Rowe Racing'in tek BMW'sini süren Timo Glock 15. oldu. Son sırada ise team Rosberg'den Dev Gore yer aldı.

Test yarın devam edecek.

Lausitzring'deki DTM testi - 1. gün sonucu: 

1. Maximilian Götz (HRT-Mercedes) 1: 43.840 (94.)

2. Daniel Juncadella (GruppeM-Mercedes) 1: 44.160 (61)

3. Philip Ellis (Winward-Mercedes) 1: 44.179 (58)

4. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1: 44.323 (56)

5. Arjun Maini (GetSpeed-Mercedes) 1: 44.408 (85)

6. Alex Albon (AF-Corse-Ferrari) 1: 44.446 (75)

7. Nick Cassidy (AF-Corse-Ferrari) 1: 44,523 (92)

8. Kelvin van der Linde (Abt-Audi) 1: 44.696 (26 / sadece öğleden sonra)

9. Gary Paffett (Mücke-Mercedes) 1: 44.971 (70)

10. Nico Müller (Rosberg-Audi) 1: 44.984 (70)

11. Marco Wittmann (Walkenhorst-BMW) 1: 45.116 (61)

12. Vincent Abril (HRT-Mercedes) 1: 45.202 (92)

13. Sophia Flörsch (Abt-Audi) 1: 45.847 (58)

14.Mike Rockenfeller (Abt-Audi) 1: 46.319 (37 / sadece sabah)

15. Timo Glock (Rowe-BMW) 1: 46.346 (70)

16. Dev Gore (Rosberg-Audi) 1: 47.399 (72)

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Editör Rachit Thukral

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