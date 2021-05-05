Lausitzring DTM testi 2. gün: Gotz lider, Albon ikinci

Salı günü 1:43.840'lik bir süre ile ilk sırada yer alan Haupt Racing sürücü Gotz, bugün performansını bir adım daha öteye taşıdı ve en hızlı derecesini yarım saniye daha geliştirdi.

Başlangıçta en hızlı isim GetSpeed Mercedes sürücüsü Arjun Maini'ydi ve eski F2 pilotu 1:43.816 yaptı.

Daha sonra bu dereceyi AlphaTauri renk düzenini taşıyan Af-Corse Ferrari ile mücadele eden Alex Albon geçti ve en hızlı dereceyi 1:43.468'e çekti.

Ancak son sözü, Gotz söyledi ve önce 1:43.382, sonra da 1:43.311 yaparak testlerin en hızlı ismi oldu.

Albon, testin en hızlı ikinci ismi olurken, bugün ikinci AF-Corse Ferrari'nin direksiyonuna geçen Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson üçüncü oldu. Salı günü bu aracı Nick Cassidy sürmüştü.

Winward-Mercedes sürücüsü Philip Ellis 0.3 saniye geride dördüncü olurken, takım arkadaşı Lucas Auer 0.007 saniye geride beşinci oldu.

HRT Mercedes'ten Vincent Abril, takım arkadaşı Gotz ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve altıncı oldu. Onu Maini takip etti.

Team Abt'tan Mike Rockenfeller sekizinci , Nico Müller dokuzuncu ve Gary Paffett onuncu oldu. Yarışlara geri dönen Paffett'ın en hızlı turu 1:44.098'di.

BMW sürücülerinin hiçbiri ilk ona giremezken, en iyi BMW sürücüsü Marco Wittmann'dı ve o da lider Gotz'ın 1.5 saniye ardında 12. oldu.

Eski F1 pilotu Timo Glock ancak 15. olurken, Sophia Floersch zaman tablosunun son sırasında yer aldı.

Lausitzring DTM test - 2. gün sonucu:

1. Maximilian Gotz (HRT-Mercedes) 1:43.311 (81) 2. Alex Albon (AF-Corse-Ferrari) 1:43.468 (58) 3. Liam Lawson (AF-Corse-Ferrari) 1:43.651 (64) 4. Philip Ellis (Winward-Mercedes) 1:43.660 (54) 5. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:43.667 (52) 6. Vincent Abril (HRT-Mercedes) 1:43.779 (79) 7. Arjun Maini (GetSpeed-Mercedes) 1:43.816 (86) 8. Mike Rockenfeller (Abt-Audi) 1:43.952 (91) 9. Nico Müller (Rosberg-Audi) 1:44.000 (80) 10. Gary Paffett (Mücke-Mercedes) 1:44.098 (84) 11. Daniel Juncadella (GruppeM-Mercedes) 1:44.178 (56) 12. Marco Wittmann (Walkenhorst-BMW) 1:44.820 (89) 13. Dev Gore (Rosberg-Audi) 1:44.857 (82) 14. Timo Glock (Rowe-BMW) 1:44.946 (71) 15. Sophia Floresch (Abt-Audi) 1:45.164 (79)